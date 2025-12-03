Diário do Nordeste
Público do BBB 26 escolherá todos os participantes do grupo Pipoca; entenda

Ao todo, 10 participantes sairão de casas de vidro espalhadas pelo Brasil.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 11:29)
Zoeira
Casa de Vidro do BBB alocada em um shopping do Rio de Janeiro
Legenda: Nas cinco casas, quatro participantes disputam, mas apenas dois de cada serão escolhidos.
Foto: reprodução/TV Globo.

A edição de 2026 do Big Brother Brasil (BBB) ainda nem começou, mas uma das principais novidades já foi anunciada: o público do programa escolherá todos os participantes do grupo Pipoca. A dinâmica de escolha ocorrerá simultaneamente em todas as regiões do Brasil, confirmou anúncio desta quarta-feira (3).

Tudo será realizado antes da estreia, marcada para o dia 12 de janeiro de 2026. Cinco casas de vidro serão distribuídas pelo País. Em cada uma, quatro candidatos tentarão conquistar a aprovação do público.

"Dos quatro, o homem mais votado e a mulher mais votada garantirão vaga no início da disputa pelo prêmio milionário", diz a comunicação oficial do programa, que adiantou que as votações serão por meio do site gshow, da TV Globo.

Ao todo, 10 participantes, todos do grupo Pipoca, no qual estão os "anônimos" do programa, só serão escolhidos com o aval do público. 

Mais mudanças

Além da escolha dos participantes, os fãs do BBB terão a experiência de montar, toda semana, times com os participantes do reality show, acumulando pontos em um game, conforme o desempenho dos confinados na casa mais vigiada do Brasil.

"É o ano que eu estou com a melhor expectativa pelo começo do BBB, porque vai ser um começo muito quente. Eu nunca fiquei tão empolgado assim com a estreia", disse o apresentador Tadeu Schmidt no programa 'Mais Você', com Ana Maria Braga. 

Outra mudança, inclusive, será o grupo dos veteranos, composto por ex-BBBs. Nele, pipocas e camarotes que marcaram as últimas edições do programa retornam para o jogo.

