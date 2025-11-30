Dança dos Famosos: saiba quem foi eliminado neste domingo (30/11)
Dança contemporânea foi o ritmo deste domingo.
A Dança dos Famosos realizou mais uma eliminatória neste domingo (30). Com média 265,3, no último lugar da classificação, o ator David Junior foi o eliminado ao fim do programa, com sua dupla, a professora de dança Jaque Paraense.
A decisão foi por um décimo no somatório das notas do auditório e do júri.
Nesta edição, participaram da apresentação, além do ator, Silvero Pereira, Manu Batidão e Wanessa Camargo, que agora irão para a final do quadro no próximo domingo (7). O ritmo foi dança contemporânea.
Como foram as apresentações
A noite de apresentações iniciou com Silvero Pereira e Thais Sousa
A segunda apresentação ficou por conta de Wanessa e Diego Basilio
David Junior e Jaque Paraense se apresentaram na sequência
Manu Bahtidão e Heron Leal foram os últimos