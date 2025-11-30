Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento

A influenciadora Ingra Soares, de 32 anos, anunciou o término de seu relacionamento com o cantor Zé Vaqueiro, de 26 anos, neste domingo (30). O casal estava junto há seis anos, com o relacionamento iniciado em 2019 e a união oficializada em outubro de 2021.

Legenda: Ingra Soares e Zé Vaqueiro oficializaram a relação em 2021. Foto: Reprodução/ Instagram

A comunicação sobre o fim da relação foi feita nas redes sociais de Ingra. Ela destacou que a decisão de seguir "caminhos diferentes" não foi fácil e é dolorosa, pois eles viveram uma "história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade". No entanto, a influenciadora completou que os seus corações "pedem direções distintas" neste momento.

O anúncio, publicado minutos depois nos perfis de Zé Vaqueiro, pedia "respeito e transparência", solicitando que todos respeitem o tempo, o espaço e a forma como eles estão lidando com esse processo.

Legenda: Comunicado foi publicado primeiro no perfil de Ingra e, minutos depois, no perfil de Zé Vaqueiro. Foto: Reprodução/ Instagram

Histórico da relação

Ingra e Zé Vaqueiro são pais de Daniel, 5 anos e Arthur. Este nasceu em julho de 2023 com trissomia do cromossomo 13. Essa condição é marcada por um conjunto de malformações, conhecida como síndrome de Patau. Arthur faleceu aos 11 meses de vida, em 2024, em decorrência de complicações da síndrome.

Legenda: Zé Vaqueiro e Ingra Soares compareceram ao evento Aviões Fantasy vestidos dos personagens Woody e Jessie de Toy Story. Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora também é mãe de Nicolly, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior. A adolescente também era tratada como filha pelo cantor.