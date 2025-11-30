Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento

Casal estava junto há seis anos e são pais de Daniel e Arthur

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de rosto de Ingra Soares e Zé Vaqueiro.
Legenda: Casal estava junto desde 2019 e tem os filhos Daniel e Arthur.
Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Ingra Soares, de 32 anos, anunciou o término de seu relacionamento com o cantor Zé Vaqueiro, de 26 anos, neste domingo (30). O casal estava junto há seis anos, com o relacionamento iniciado em 2019 e a união oficializada em outubro de 2021.

Ingra Soares e Zé Vaqueiro vestidos de noivos.
Legenda: Ingra Soares e Zé Vaqueiro oficializaram a relação em 2021.
Foto: Reprodução/ Instagram

A comunicação sobre o fim da relação foi feita nas redes sociais de Ingra. Ela destacou que a decisão de seguir "caminhos diferentes" não foi fácil e é dolorosa, pois eles viveram uma "história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade". No entanto, a influenciadora completou que os seus corações "pedem direções distintas" neste momento.

Veja também

teaser image
É Hit

Ivete Sangalo anuncia fim de casamento com Daniel Cady

teaser image
É Hit

João Gomes revela que irá lançar livro de poemas em 2026

teaser image
Zoeira

Saiba onde assistir 'Tudo Por Uma Segunda Chance', 1ª novela vertical da Globo

O anúncio, publicado minutos depois nos perfis de Zé Vaqueiro, pedia "respeito e transparência", solicitando que todos respeitem o tempo, o espaço e a forma como eles estão lidando com esse processo.

Imagem tem o seguinte texto: “Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade. Mas entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas. Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigado.”
Legenda: Comunicado foi publicado primeiro no perfil de Ingra e, minutos depois, no perfil de Zé Vaqueiro.
Foto: Reprodução/ Instagram

Histórico da relação

Ingra e Zé Vaqueiro são pais de Daniel, 5 anos e Arthur. Este nasceu em julho de 2023 com trissomia do cromossomo 13. Essa condição é marcada por um conjunto de malformações, conhecida como síndrome de Patau. Arthur faleceu aos 11 meses de vida, em 2024, em decorrência de complicações da síndrome.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares vestidos dos personagens Woody e Jessie de Toy Story.
Legenda: Zé Vaqueiro e Ingra Soares compareceram ao evento Aviões Fantasy vestidos dos personagens Woody e Jessie de Toy Story.
Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora também é mãe de Nicolly, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior. A adolescente também era tratada como filha pelo cantor.

Foto de rosto de Ingra Soares e Zé Vaqueiro.
Zoeira

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento

Casal estava junto há seis anos e são pais de Daniel e Arthur

Redação
Há 13 minutos
Apresentador em estúdio de televisão apontando para o logo 'Dança dos Famosos', programa de dança e entretenimento.
Zoeira

Quem vai para a final da Dança dos Famosos 2025: saiba neste domingo (30)

A semifinal do quadro tem como tema a Dança Contemporânea.

Redação
Há 23 minutos
Silvero Pereira é um dos semifinalistas ao lado da professora Thais Sousa.
Zoeira

Semifinal da Dança dos Famosos reúne quatro duplas no domingo

Wanessa Camargo, Silvero Pereira, David Junior e Manu Bahtidão disputam vagas na final ao vivo.

Redação
Há 23 minutos
Imagem do videoclipe Thriller tem Michael Jackson no centro, vestido de vermelho, cercado por pessoas fantasiadas de zumbis.
Zoeira

MTV fecha a maioria dos seus canais de TV pelo mundo; veja quais

Canal aberto foi encerrado no Brasil em 2013, quando o Grupo Abril devolveu a marca à Viacom

Redação
Há 2 horas
Wagner Moura usa casaco bege e sorri para a foto.
Zoeira

Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar

Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.

Redação
30 de Novembro de 2025
Montagem com foto antiga e atual da artista.
Zoeira

Morre ex-chacrete Lia Hollywood após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

Ela não resistiu aos ferimentos após mais de um mês internada.

Redação
30 de Novembro de 2025
A influenciadora bateu em um carro enquanto estava de moto.
Zoeira

Influenciadora Bikegirl morre em colisão na Colômbia

Karen Sofia Quiroz tinha 25 anos e sofreu um acidente grave de moto.

Redação
30 de Novembro de 2025
Lázaro Ramos sentado e olhando para o lado em uma praia.
Zoeira

Lázaro Ramos relata que viu a mãe, empregada doméstica, levar um tapa da chefe

Ator contou episódios marcantes da infância no Globo Repórter.

Redação
30 de Novembro de 2025
Duas estrelas de MMA enfrentando-se em um confronto intenso, com expressão de determinação, destacando a força muscular e o foco no ringue.
Zoeira

'Temperatura Máxima': veja qual filme vai passar na TV Globo neste domingo (30)

O filme vai ao ar às 14h30.

Redação
30 de Novembro de 2025
Cantor Daniel vestindo blusa caramelo e segurando um violão da cor bege.
Zoeira

'Viver Sertanejo' resgata memórias na roça neste domingo (30)

Apresentador Daniel recebe a dupla Jads e Jadson como convidados.

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (30) mostra cultivo do kiri japonês

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto de Gilberto Gil e Geraldo Azevedo.
Zoeira

Gilberto Gil se emociona e chora com homenagem de Geraldo Azevedo; assista

Encontro emocionou o público durante a turnê de despedida “Tempo Rei".

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Supla, Tom Zé e MC Hariel durante participação no programa Altas Horas.
Zoeira

'Altas Horas' deste sábado (29) lança série sobre cidades brasileiras

Programa reúne artistas de diferentes estilos, trajetórias e regiões de São Paulo, a primeira homenageada.

Redação
29 de Novembro de 2025
Cenas das novelas Dona de Mim, Êta Mundo Melhor e Terra Nostra em uma montagem.
Zoeira

Globo altera programação e tira três novelas do ar neste sábado (29)

Emissora também alterou horário do 'Caldeirão com Mion'.

Redação
29 de Novembro de 2025
Na imagem, os participantes do desafio estão posando para foto com pose de time de futebol.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' entra no clima da libertadores e faz desafio de futebol

Grandes talentos do esporte e do jornalismo esportivo vão participar do programa

Redação
29 de Novembro de 2025
Mãe de Mel Maia morreu.
Zoeira

Corpo da mãe de Mel Maia é velado e será cremado no Rio de Janeiro

Débora Maia foi encontrada morta no banheiro de seu apartamento, nesta sexta-feira (28).

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem de duas fotos do ator Renato Chocair. Na primeira, ele está sem camisa exibindo os músculos e na segunda, com a roupa de cozinheiro, do personagem Eugênio, que ele interpretou em “Chocolate com Pimenta”.
Zoeira

Ator de 'Chocolate com Pimenta' fala sobre fãs gays

Renato Chocair comenta carinho do público e diz ter “apetite pela vida”.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra mostragem de duas fotos. Na primeira,Sabrina Sato está com a filha Zoe. Em outra, as duas aparecem ao lado do pai Duda Nagle e de outros convidados do aniversário da criança.
Zoeira

Aniversário de Zoe reúne Sabrina Sato, Duda Nagle e família em SP

Celebração em São Paulo reuniu familiares e trouxe produção inspirada na Hello Kitty.

Redação
29 de Novembro de 2025
Foto mostra Gisele Bündchen com uma xícara branca de café na mão.
Zoeira

Gisele compra mansão de R$ 77 mi para viver com Joaquim Valente

Modelo adquiriu nova casa em Miami, ao lado de outra de sua propriedade.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra Ivete e Marcelo abraçados. Ela com as mãos por sobre o pescoço do filho.
Zoeira

Ivete envia mensagem carinhosa ao filho após separação

Cantora comentou foto de Marcelo e recebeu apoio dos fãs nas redes sociais.

Redação
29 de Novembro de 2025