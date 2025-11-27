João Gomes revela que irá lançar livro de poemas em 2026

O cantor João Gomes surpreendeu o público do programa "Encontro", na manhã desta quinta-feira (27), ao anunciar — durante entrevista a Patrícia Poeta — que está escrevendo um livro de poemas com previsão de lançamento para 2026.

O artista contou que a ideia vem sendo amadurecida silenciosamente e que o processo de criação está em andamento.

Durante o "Encontro", Patrícia perguntou se a informação procedia e ouviu do cantor uma confirmação espontânea. “Estou escrevendo”, respondeu João. Em seguida, ele completou: “Tem hora que eu olho assim, 'rapaz, será que isso vai dar certo?' Mas já disse aí, botei uma meta impossível de terminar ano que vem. É de poema, alguns sonetos, algumas poesias, algumas coisas que eu fiz no tempo de escola também".

O músico relatou que a ideia do livro ganhou força após um momento recente de realização pessoal. “Eu acho que é muito sobre o significado do prêmio [Grammy Latino] assim na minha vida. Não que eu vá escrever sobre isso, mas que me deixou um pouco mais leve assim para… poxa, agora é tentar fazer outras coisas também", contou.

Cantor revisitou textos escritos na adolescência

Na conversa, João Gomes disse ainda que revisitou textos antigos e resgatou produções feitas em diferentes fases da vida. “Eu fui resgatando alguns poemas, fiz inclusive um poema para minha avó, que esse foi o que eu achei que poderia dar certo, porque o poema de minha avó eu fiz para introduzir um trabalho".

João lembrou que já havia usado trechos poéticos em outros momentos da carreira. “Eu já tinha feito isso outra vez, que foi para introduzir o DVD de Recife, que é ‘casa de vó é um lugar sagrado’ e tal. Aí eu disse: ‘Eu vou começar a organizar isso aqui, que quem sabe não fica legal para lançar’".

Animado com o processo criativo, o cantor contou que a produção tem fluído de maneira natural. “Tô empolgado. Um dia desses aí, no avião, eu fiz umas 30 páginas lá". Ao ser surpreendida pela quantidade, Patrícia reagiu, e João explicou: “Mas é porque é poema, aí você termina rapidinho, aí pula para o outro".

Na entrevista, o cantor adiantou também que pensa em um formato acessível para o público. “Eu acho que eu vou fazer um livro que dê para colocar no bolso, que seja divertido… E você falando isso e eu falando aqui agora eu vou ter que terminar, velho! Mas vai dar certo. Eu acho que já deu, já deu certo".