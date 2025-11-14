João Gomes ganha Grammy Latino com 'Dominguinho'

O pernambucano João Gomes, aliado ao trabalho de Mestrinho e Jota.Pê, levantou a estatueta do Grammy Latino, na noite dessa quinta-feira (13). Com o projeto "Dominguinho", encabeçado pelo nome do piseiro, eles levaram o prêmio na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

O trio não conteve as lágrimas e a emoção ao subir no palco. As primeiras palavras de João Gomes ao pegar o microfone foram: "E agora?", perguntou ele à plateia, que deu boas risadas.

Veja momento de premiação:

Em seguida, o pernambucano lembrou todos os envolvidos no projeto: "Só tenho a dizer muito obrigado a toda turma de onde sou e agradecer a todo mundo que fez a gente chegar até aqui, porque a gente tem uma galera que nos ajuda e a gente tem um sonho no nosso coração".

Cantor convidou público para conhecer o Nordeste

Por fim, com muito bom humor, João Gomes convidou o público presente a conhecer o Nordeste.

"Acho que o que Deus tem falado muito com a gente, seja em shows, todo santo dia, eu tenho que agradecer muito a Ele por esses músicos que a música me deu, e agradecer muito a sei lá... Vão lá no Nordeste conhecer a nossa festa lá, vão, por favor".

Mestrinho, em seguida, completou: "Este disco é nada mais nada menos que o encontro de três pessoas que se amam, três amigos que vibram a música, que levam a música a sério, que têm muito amor pelo que fazem, independentemente de onde a música vai chegar".

Jota.Pê fechou o discurso: "Amo vocês e é muito bonito fazer parte de algo maior que eu. Dominguinho para mim é isso". Em seguida, os três se abraçaram e pularam para comemorar, transformando a premiação em uma verdadeira festa.

Ary Mirelle se emocionou em chamada de vídeo

Em Orlando, curtindo os parques da Disney, Ary Mirelle recebeu uma videochamada de João Gomes falando sobre o prêmio.

"Parabéns, minha vida, sabia que sua hora chegaria. Eu, Jorge e Joaquim te amamos e temos muito orgulho de você", publicou Ary em vídeo mostrando a reação dela com a videochamada do marido.