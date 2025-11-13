Confira lista dos vencedores do Grammy Latino 2025
Os primeiros vencedores da noite foram Chitãozinho e Xororó.
O Grammy Latino 2025, realizado na noite desta quinta-feira (13), premiou os principais nomes da música latina da atualidade. Do Nordeste, os cantores João Gomes e Léo Foguete foram indicados.
Os primeiros vencedores da noite foram Chitãozinho e Xororó, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o projeto “José & Durval”.
Confira lista completa dos indicados e vencedores em cada categoria:
*Matéria em atualização.
Gravação do Ano
Baile Inolvidable – Bad Bunny
DtM" – Bad Bunny
El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Lara – Zoe Gotusso
Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
Cancionera – Natalia Lafourcade
Ao Teu Lado – Liniker
Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
Álbum do Ano
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
Raíces – Gloria Estefan
Puñito de Yocahú – Vicente García
Al Romper La Burbuja – Joaquina
Cancionera – Natalia Lafourcade
Palabra de To’s (seca) – Carín León
Caju – Liniker
En Las Nubes - Con Mis Panas – Elena Rose
¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Canção do Ano
Baile Inolvidable – Bad Bunny
Bogotá – Natalia Lafourcade
DtMF – Bad Bunny
El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
Si Antes te Hubiera Conocido – Karol G
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Veludo Marrom - Liniker
Melhor Canção Pop
Bogotá - Andrés Cepeda
VITÓRIA: El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Soltera - Shakira
Te Quiero - Nicole Zignago
Artista Revelação
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morph
Sued Nunes
Ruzzi
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre
Ouro de Tolo - Marina Sena
Transe - Zé Ibarra
Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding
VITÓRIA: Veludo Marrom - Liniker
Veja também
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
Fugacidade - Janeiro
VITÓRIA: Caju - Liniker
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
Colinho - Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
Big Buraco - Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
Só Quero Ver - BK’ & Evinha
Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
VITÓRIA: Caju - Liniker
A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
Razão da Esperança - Paloma Possi
Onde Guardamos As Flores? - Resgate
Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
Casa Coração - Joyce Alane
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
Universo De Paixão - Natascha Falcão
Transespacial - Fitti
VITÓRIA: Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
Sentido - 5 A Seco
VITÓRIA: Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
Pique - Dora Morelenbaum
Divina Casca n- Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Let's Go Rodeo - Ana Castela
José & Durval - Chitãozinho & Xororó
Obrigado Deus - Léo Foguete
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Álbum de Samba/Pagode
Alcione - Alcione
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
VITÓRIA: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao nFundo De Quintal (Gravado Em Londres) -Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Urbana
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Underwater - Fariana
Naiki - Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
Elyte - Yandel
Melhor Álbum Instrumental
Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Ida e Volta - Yamandu Costa
Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Melhor Álbum de Jazz Latino
Hamilton de Holanda Trio Live in NYC - Hamilton de Holanda
La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio
Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet
Golden City - Miguel Zenón
Melhor Álbum de Música Infantil
Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
Cenas Infantis - Palavra Cantada
Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
Jirafas - Rita Rosa
Compositor do ano
Edgar Barrera
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
EL CLúB - Bad Bunny
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - Bk'
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
Cura Pa Mi Alma - Vera Grv
Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Melhor Vídeo Musical Versão Longa
Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Produtor do Ano
Rafa Arcaute, Federico Vindver
Edgar Barrera
Nico Cotton
Andres Torres, Mauricio Rengifo
Matheus Stiirmer
Melhor Música para Mídias Visuais
Cada Minuto Cuenta - Pedro Osuna
Cien Años De Soledad - Camilo Sanabria
El Eternauta - Federico Jusid
In The Summers - Eduardo Cabra
Pedro Páramo - Gustavo Santaolalla
Melhor Canção de Raízes
Aguacero - Luis Enrique, C4 Trío
Como Quisiera Quererte - Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar
El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
Ella - Anita Vergara,Tato Marenco
Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco
Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Melhor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía
Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina
Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek
Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
Qqqq - Ela Minus
Rulay En Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
Veneka - Rawayana Featuring Akapellah
Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana
Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
VITÓRIA: Dtmf - Bad Bunny
De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
La Plena - W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
Roma - Jay Wheeler
Melhor Interpretação Reggaeton
Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
VITÓRIA: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Melhor Canção Rap/Hip Hop
El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
Fresh - Trueno
Parriba - Akapellah Featuring Trueno
Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
Thc - Arcángel