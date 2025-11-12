Confirmada 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo'

A Netflix confirmou a segunda temporada da série "Os Donos do Jogo", nesta quarta-feira (12). A estreia da obra ocorreu no último dia 29 de outubro e conquistou o público.

Na narrativa, o jovem Jefferson Moraes, apelidado de Profeta, tem ambição de liderar o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro e acaba se envolvendo em uma perigosa rede de traições.

Veja anúncio:

A série não só conquistou os brasileiros como também alcançou o topo do ranking global da Netflix, tornando-se a produção de língua não inglesa mais assistida no mundo, com 5,9 milhões de views.

“Estou muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada! A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo”, contou André Lamoglia em entrevista oficial da Netflix sobre o lançamento.

Por fim, ele concluiu: “Agora é segurar a ansiedade para descobrir as novidades e começar logo a gravar os próximos episódios!”.

Série exalta o 'carioquês'

Produzida pela Paranoïd, "Os Donos do Jogo" inaugurou o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, trazendo para a tela um “carioquês” autêntico.

A série é uma criação de Heitor Dhalia ("DNA do Crime)", Bernardo Barcellos, que também assina o roteiro da produção, e Bruno Passeri. A direção da primeira temporada é de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.