Confirmada 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo'

Mundo do jogo do bicho é explorado em série da Netflix.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
André Lamoglia segurando uma claquete com a inscrição
Legenda: O ator André Lamoglia, é um dos protagonistas de 'Os Donos do Jogo'.
Foto: Divulgação/Netflix.

A Netflix confirmou a segunda temporada da série "Os Donos do Jogo", nesta quarta-feira (12). A estreia da obra ocorreu no último dia 29 de outubro e conquistou o público. 

Na narrativa, o jovem Jefferson Moraes, apelidado de Profeta, tem ambição de  liderar o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro e acaba se envolvendo em uma perigosa rede de traições.

Veja anúncio:

A série não só conquistou os brasileiros como também alcançou o topo do ranking global da Netflix, tornando-se a produção de língua não inglesa mais assistida no mundo, com 5,9 milhões de views.

“Estou muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada! A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo”, contou André Lamoglia em entrevista oficial da Netflix sobre o lançamento. 

Por fim, ele concluiu: “Agora é segurar a ansiedade para descobrir as novidades e começar logo a gravar os próximos episódios!”.

Série exalta o 'carioquês'

Produzida pela Paranoïd, "Os Donos do Jogo" inaugurou o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, trazendo para a tela um “carioquês” autêntico.

A série é uma criação de Heitor Dhalia ("DNA do Crime)", Bernardo Barcellos, que também assina o roteiro da produção, e Bruno Passeri. A direção da primeira temporada é de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani. 

 

 

Leo Salles e Ramiro Bertassin na final do Masterchef Confeitaria, da Band.
Zoeira

Quem venceu o Masterchef Confeitaria 2025? Veja detalhes da final do reality

Disputa ocorreu entre participantes Leo Salles e Ramiro Bertassin.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem de fotos de Carol Lekker, Saory Cardoso e Toninho Tornado, participante do reality show A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro e tentam escapar da oitava roça do programa.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra o casal Shia e Michelle recebendo a informação de que foram eliminados.
Zoeira

‘A Fazenda 17’: Shia e Michelle não sobrevivem ao Super Paiol e são eliminados do reality

O casal foi o menos votado na dinâmica, uma das novidades da temporada.

Redação
11 de Novembro de 2025
Colagem de fotos de Boninho e Narcisa Tamborindeguy.
Zoeira

Boninho se pronuncia após Narcisa Tamborindeguy o criticar

O ex-direito da Globo criticou ainda o programa De Frente Com Blogueirinha.

Redação
11 de Novembro de 2025
Colagem mostra os participantes que integram a votação do Super Paiol, Créo, Fabiano, Michelle e Shia.
Zoeira

Enquete ‘A Fazenda 17’: veja o resultado final de quem sai no Super Paiol

Dois participantes serão eliminados na noite desta terça-feira (11).

Redação
11 de Novembro de 2025
Karol irá estrear como madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, no Carnaval de São Paulo.
Zoeira

Influenciadora vende frascos com gotas de suor por até R$ 1,5 mil

Karol Rosalin afirma que usará lucros das gotas de suor para desfilar na Sapucaí.

Redação
11 de Novembro de 2025
Ator Oh Yeong-su durante premiere de Round 6.
Zoeira

Oh Yeong-su, ator de ‘Round 6’, é absolvido de condenação por assédio sexual

Os juízes do caso entenderam que as provas coletadas pela promotoria não eram suficientes.

Redação
11 de Novembro de 2025
Marianna é a filha mais velha de Narcisa e Boninho.
Zoeira

Quem é Marianna Tamborindeguy, filha mais velha de Narcisa e Boninho

Discreta e longe dos holofotes, Marianna é psicóloga e atua no SUS.

Redação
11 de Novembro de 2025
Narcisa foi casada com Boninho nos anos 1990.
Zoeira

Narcisa Tamborindeguy critica Boninho e diz que ele é 'um pai ausente'

A socialite afirmou que o ex-marido não foi presente na criação da filha mais velha, Marianna.

Redação
11 de Novembro de 2025
montagem de fotos de Creo Kellab, Fabiano Moraes, Michelle Barros e Shia Phoenix no Super Paiol de A Fazenda.
Zoeira

Quem você quer que saia no Super Paiol de A Fazenda 17? Vote na enquete

Dois participantes serão eliminados na noite desta terça-feira (11).

Redação
11 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Brittany Miller, tiktoker que disse que mentiu durante um período em que estava instável mentalmente
Zoeira

Tiktoker britânica admite que fingiu ter câncer

Brittany Miller, que hoje soma milhões de seguidores, disse que estava “mentalmente instável” quando inventou a doença em 2017

Redação
11 de Novembro de 2025
foto do rapper Kanye West.
Zoeira

Kanye West tem show vetado pela Prefeitura de São Paulo

Gestão municipal diz que "não compactua" com apologia ao nazismo e/ou racismo.

Redação
11 de Novembro de 2025
Colagem mostrando os participantes do Super Paiol: Créo, Shia, Fabiano e Michelle.
Zoeira

‘A Fazenda 17’: Super Paiol define seus participantes; eliminação ocorre na terça-feira (11)

Nova dinâmica do reality promete eliminar os peões que menos movimentam o jogo.

Redação
10 de Novembro de 2025
O adolescente da foto tem 15 anos e se chama Pedro Elias Garzon Delvaux.
Zoeira

Adolescente fã de Sherlock Holmes viraliza em foto 'misteriosa' na cena do roubo do Louvre

Jovem foi confundido com detetive.

Redação
10 de Novembro de 2025
O ator Leandro Lima explicou o que aconteceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs
Zoeira

Leandro Lima explica ida ao hospital após ingerir gasolina

O ator passa bem.

Redação
10 de Novembro de 2025
Montagem com o pai do Neymar, triplex e a Luciana.
Zoeira

Pai de Neymar compra triplex de R$ 70 milhões que era de Luciana Gimenez; veja fotos

Após sete anos à venda, imóvel de luxo no Cidade Jardim, em São Paulo, foi arrematado por Neymar da Silva Santos, pai do jogador.

Redação
10 de Novembro de 2025
Ana Carolina trocou carinhos com a namorada em festival de música
Zoeira

Ana Carolina surge em clima de romance com namorada em festival

Cantora foi vista de mãos dadas com a produtora Ramona Bakker.

Redação
10 de Novembro de 2025
Suzane aparece sorrindo. É uma mulher branca, ruiva e magra. Na montagem, aparece a sandália que ela produz.
Zoeira

Suzane von Richthofen celebra aumento nas vendas após série 'Tremembé'

Ela reativou sua loja e viu a procura por chinelos artesanais disparar.

Redação
10 de Novembro de 2025
Foto mostra a atriz sorrindon a praia.
Zoeira

Paolla Oliveira comemora citação em questão do Enem sobre padrões de beleza

Atriz reagiu nas redes sociais.

Redação
10 de Novembro de 2025