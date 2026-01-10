Xand Avião, Matheus Fernandes e Pablo comandam a festa no ‘Caldeirão de Verão’

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (10) entra de vez no clima de verão e exibe o segundo episódio da temporada "Caldeirão de Verão 2026". Em um palco montado à beira-mar, em São Miguel do Gostoso (RN), Marcos Mion recebe três grandes nomes da música nordestina: Xand Avião, Matheus Fernandes e Pablo.

Naturais do Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, respectivamente, os artistas celebram o encontro no programa e levantam o público com sucessos que atravessam gerações. Empolgado, Xand Avião destacou o cenário e a sintonia entre os convidados.

“Sou suspeito para falar, porque estamos no meu estado e tudo aqui é maravilhoso. Se você não conhece São Miguel do Gostoso, precisa conhecer. A cada ano o programa está se superando. Foi demais encontrar o Pablo, esse baiano arretado, dono de uma das vozes mais lindas do Brasil, e o Matheus Fernandes, que traz do Ceará um forró maravilhoso”, afirmou.

Além das apresentações individuais e em conjunto, o trio embala o programa com músicas como “Não é o lugar, é a pessoa”, “Morena Jambo” e “Homem Não Chora”, além de conversar com Mion sobre curiosidades, histórias de carreira e bastidores da vida artística.

O episódio também aposta no turismo e nas experiências ao ar livre. O público conhece Galinhos, península localizada a cerca de 150 quilômetros de Natal, conhecida como viveiro natural de ostras, e acompanha Robson Nunes se aventurando no windsurf ao lado de Kauli Seadi, campeão da modalidade.

Veja uma prévia do programa

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar neste sábado (10) às 16h15, segundo a programação da TV Globo.