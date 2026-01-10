Diário do Nordeste
Por que seguidores questionavam câncer de Isabel Veloso? Entenda

Influenciadora lidou com desconfiança, ataques e julgamentos online.

Redação producaodiario@svm.com.br
Isabel Veloso sofreu com muitas críticas na internet enquanto compartilhava a trajetória de seu tratamento.
A morte de Isabel Veloso, neste sábado (10), aos 19 anos, reacendeu debates sobre a desconfiança que a jovem enfrentou nas redes sociais ao longo de sua trajetória. Ela lutava desde os 15 anos contra o linfoma de Hodgkin.

Desde que decidiu tornar pública a luta contra a doença, ainda na adolescência, Isabel passou a conviver não só com os efeitos do câncer, mas também com dúvidas e críticas sobre a veracidade de seu diagnóstico.

Diagnosticada aos 15 anos com um tipo agressivo de câncer no sistema linfático, ela compartilhava com frequência sua rotina de quimioterapia, internações e, mais recentemente, um transplante de medula óssea.

Apesar da transparência, parte do público passou a questionar seu estado de saúde por não enxergar nela o estereótipo de um paciente em fase terminal.

Mudanças no quadro clínico

Em determinado momento, Isabel contou que recebeu dos médicos uma estimativa de cerca de seis meses de vida.

Meses depois, explicou que o quadro havia se estabilizado e que ela passou a ser acompanhada em cuidados paliativos. Essa mudança no prognóstico foi usada por críticos como argumento para minimizar a gravidade da doença.

Na época, a influenciadora respondeu aos ataques e esclareceu: "Sempre deixei claro que os seis meses eram uma projeção médica, não um prazo definitivo. Minha doença está controlada no momento, mas isso não significa que esteja curada".

Ela também destacou a diferença entre remissão e cura: "Remissão não é cura. Ainda mais no meu caso que o linfoma é refratário. Ou seja, uma semana sem o tratamento já pode significar muita coisa para a doença voltar e evoluir".

Aparência e exposição nas redes

Outro fator que alimentou os questionamentos foi a aparência física de Isabel em fotos e vídeos.

Registros em momentos de lazer, celebrações e até no dia de seu casamento levaram internautas a dizer que ela parecia “bem demais” para alguém em tratamento oncológico.

Diante disso, ela desabafou sobre o desgaste emocional causado pelos comentários: "Tem pessoas que falam que é mentira, que você não tem câncer. Você se importa com isso? Eu ando bem cansada de ler e ouvir certos comentários, apesar de ter a consciência tranquila… mas chega uma hora que cansa, sabe?".

Maternidade e novos ataques

O anúncio do desejo de ser mãe, e posteriormente da gravidez, intensificou ainda mais as críticas.

Muitos passaram a questionar suas escolhas pessoais, como se a condição de saúde anulasse o direito de sonhar e planejar o futuro. Isabel reagia com firmeza às acusações.

"Já que estão criticando tanto, é bom refletir. Ter filhos é um desejo nosso. Eu não disse que estou adotando. Vocês são muito insensíveis. Se não concordam, adotem vocês mesmos. Ignorantes. Graças a Deus tenho um sonho… Vocês já me mataram antes mesmo de eu morrer".

Polêmicas e desconfiança ampliada

No fim de 2024, Isabel também enfrentou acusações de golpe após divulgar a venda de perfumes com preços abaixo do mercado.

À época, afirmou que também havia sido vítima da situação e prometeu ressarcir os compradores, negando ter recebido qualquer comissão.

Meses depois, novas acusações surgiram envolvendo a divulgação de serviços ligados ao salário-maternidade, prática desencorajada pelo INSS. Isabel e sua equipe jurídica negaram irregularidades e afirmaram que tomariam medidas legais.

Embora essas controvérsias não estivessem diretamente ligadas à doença, acabaram ampliando o clima de desconfiança em torno da influenciadora, que passou seus últimos anos lidando não apenas com um câncer agressivo, mas também com o julgamento constante de parte do público.

