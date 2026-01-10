Quem era Isabel Veloso, influenciadora que morreu aos 19 anos?

Jovem, influenciadora digital e mãe de um bebê. Isabel Veloso, morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após enfrentar uma batalha contra o câncer.

Isabel se tornou conhecida nas redes sociais desde quando passou a compartilhar sua rotina de enfrentamento à doença. Ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, em 2021.

O diagnóstico veio quando Isabel tinha 15 anos. No início, ela passou por um tratamento paliativo e divulgou que tinha expectativa de vida de dois meses.

A jovem seguiu com o tratamento e conquistou milhões de seguidores no Instagram.

ISABEL TEVE UM FILHO

Em 2024, Isabel e o marido, Lucas Veloso Borbas, tiveram um filho. O pequeno Arthur nasceu após 32 semanas de gestação, sendo o parto antecipado porque o câncer da influenciadora havia se espalhado para os pulmões.

Arthur nasceu saudável, mas devido à prematuridade ficou internado por 28 dias na UTI.

O menino completou um ano no último mês de dezembro.

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

A influenciadora vinha lidando com complicações após fazer o transplante de medula óssea. O corpo dela estava enfrentando a rejeição do enxerto, conhecida como Doença do Enxerto contra o Hospedeiro, assim como infecções graves.

Por isso, o tratamento dela exigia cuidados intensivos. Na última terça-feira (6), o pai de Isabel, Joelson Veloso, tinha relatado ainda acreditar na recuperação da filha, mesmo diante da gravidade do quadro.

"Enquanto houver vida, haverá fé. Isabel não é um caso clínico. Isabel é uma vida".

No entanto, ela não resistiu às recentes complicações. Em homenagem à esposa, Lucas escreveu: "Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel".

CAUSA DA MORTE

A causa da morte de Isabel Veloso foi divulgada pelo Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, na tarde deste sábado (10). Em nota, a unidade detalhou que a influenciadora morreu "em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea, indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin."

Ela estava internada na unidade hospitalar, recebendo acompanhamento especializado, segundo informações da CNN Brasil.

"Nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais", acrescentou o Hospital.