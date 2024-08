Isabel Veloso, influenciadora em cuidados paliativos, tira dúvidas sobre gravidez do primeiro filho

A influenciadora digital Isabel Veloso, que ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar que tem câncer em fase terminal, contou novidades relacionadas à gravidez do primeiro filho, nesta segunda-feira (19), no Instagram.

Ela iniciou relatando que tem consulta pré-natal hoje: "Eu faço acompanhamento em dois hospitais. Como minha gestação é de alto risco, por conta da doença e das sequelas da doença, como meu pulmão, tenho que garantir UTI neonatal e uma assistência adequada para mim".

Isabel também falou sobre as críticas que vem recebendo na internet. Alguns internautas apontam que a jovem de 22 anos não poderia ter engravidado por ter um câncer terminal. “Me questionam de uma forma absurda. Em relação a laudo, exame, prontuário... Vocês podem ligar lá, olhar lá, ver no hospital. Passei por dois hospitais onde fiz transplante de medula, tratamento, aonde vou em algumas consultas. Tenha uma paulada de [documentos] no hospital”, argumentou.

Isabel ainda disse que seu câncer, que é um Linfoma de Hodgkin, não é hereditário. “O câncer que eu tenho, apesar de ser um câncer de sangue, que afeta o sistema imunológico, o sistema linfático do seu organismo, ele não vai passar para o bebê”.

A influenciadora contou nas redes sociais, em janeiro deste ano, sobre sua expectativa de vida. Atualmente, ela conta com mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram e se descreve como uma jovem “vivendo com câncer em cuidados paliativo e contando histórias”. Isabel está grávida do marido, Lucas Borbas.