Tiago Abravanel revela que Silvio Santos gostava de fazer compras inusitadas na internet

O ator Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, revelou em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (18), o que Silvio Santos costumava fazer nos últimos tempos. O apresentador faleceu no último sábado (17).

“A vida dele era assistir televisão, agora no final então, ele assistia séries, filmes. Acho que mais para o fim ele descobriu a internet”, iniciou Tiago.

“Ele estava na internet fazendo compras on-line. Imagina a pessoa nunca podia imaginar que, do outro lado da tela, é o Silvio Santos comprando? Ele comprava coisas inusitadas. Comprou aquele tabuleiro que tem letras e conversava com copo, sabe? Era meio místico”, acrescentou.

O ex-BBB ainda disse na entrevista que os dois não eram tão próximos quando ele era mais jovem, mas que a profissão em comum os aproximou. “Ele não foi tão presente, muito porque quando eu era criança ele já era o grande Silvio Santos. Depois, eu me lembro que a profissão nos aproximou nessa relação de intimidade, foi como se eu tivesse entrado no mundo dele, o que foi um presente. Eu tive oportunidade de sentar com ele, ouvir conselhos, coisas que eu não tive na infância”, completou.

Tiago é filho de Cintia Abravanel, a filha "número 1" de Silvio, fruto do primeiro casamento do apresentador.