Ex-BBB Ariadna diz se arrepender de defender Anitta após ser condenada a pagar Ratinho

A ex-BBB Ariadna Arantes foi condenada a pagar R$ 20 mil ao apresentador do SBT Ratinho. Na última terça-feira (13), ela se pronunciou sobre a decisão, afirmando que se arrependeu de criticar o artista para defender Anitta, de quem já foi muito amiga.

O episódio aconteceu em 2022, quando Ratinho criticou Anitta em seu programa, e Ariadna fez um comentário que sugeria que o apresentador pudesse estar traindo a mulher, Solange Massa, com quem é casado desde 1981.

“Um cara bem-casado que se tranca com umas e outras no camarim após as gravações de seu programa não pode se achar no direito de criticar”, escreveu elas nas redes sociais.

No entanto, a influenciadora afirmou que atualmente não teria comprado a briga para defender Anitta.

Caso seguirá para o STF

“Hoje, com muito mais maturidade que eu tenho, com todos esses anos, e olhando para trás, vejo que não teria feito o que fiz, não teria tido o mesmo comportamento, mesmo que fosse para defender uma 'amiga' que estava sendo ofendida, não teria me envolvido da forma que me envolvi. No final de tudo não valeu a pena, eu só perdi, só saí perdendo em vários sentidos, tanto financeiro quanto sentimental", disse no Instagram.

Ariadna ainda ponderou que a decisão não é definitiva, logo o caso ainda vai para o Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, ex-BBB garantiu que se tiver de pagar a quantia para Ratinho, cumprirá a decisão da Justiça.

"Quero que saibam que estou tranquila, mesmo que não possa fingir que confio na justiça brasileira porque não confio. Já tive inúmeras provas que a justiça brasileira pode ser imunda. Existem vários pontos no processo que eu e meu advogado corremos atrás, denunciamos fatos que aconteceram ao vivo, argumentamos, tentamos nos defender, e não deu em nada. Não fui ouvida, nem sequer uma tentativa de conciliação".