'Tudo impecável': Anitta elogia 'O Agente Secreto' e recebe agradecimento do diretor

Mesmo em viagem pelos Alpes Franceses, onde aproveita dias de descanso esquiando, Anitta encontrou tempo para assistir ao filme brasileiro "O agente secreto" e não poupou elogios à produção.

A cantora usou as redes sociais para divulgar o longa, que vem sendo cotado para o Oscar 2026, e incentivou seus mais de 63 milhões de seguidores a prestigiarem o cinema nacional.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Anitta contou que recebeu um link do próprio diretor, Kleber Mendonça Filho, para conseguir assistir ao filme enquanto estava fora do Brasil. Entusiasmada, ela compartilhou suas impressões com o público.

"Gente, lá venho eu mais uma vez aqui falar de cinema brasileiro. Que obra de arte O agente secreto. Vocês já viram esse filme? Eu recebi um link aqui para assistir porque estou fora do Brasil há mais de um mês. Cara, que filme. Assistam, simplesmente assistam. É uma obra de arte. É uma poesia, é história, é comédia, é denúncia, é tudo ao mesmo tempo", relatou.

A artista também destacou o reconhecimento internacional que o longa vem recebendo e exaltou o elenco e a qualidade técnica da produção. "É incrível esse filme, gente, você não estão entendendo. Já está com várias indicações internacionais de melhor ator, melhor filme, melhor atriz coadjuvante. Os atores... Não tem defeito no filme, gente. Eu poderia ficar falando aqui uma hora do filme para vocês. A história é impecável, caracterização impecável, tudo impecável", completou.

Anitta aproveitou ainda para agradecer Kleber Mendonça Filho pelo envio do link e reforçou a importância de apoiar produções nacionais. "Vão no cinema apoiar o cinema brasileiro. Os gringos eles já têm muito apoio", afirmou, antes de continuar elogiando o filme estrelado por Wagner Moura.

"Que filme. Que filme. Eu não conseguia parar. Ainda fiquei voltando depois revendo as cenas que eu mais gostei. Ao mesmo tempo que ele traz muita poesia na forma de contar as coisas, é muito engraçado, também. Mas ao mesmo tempo está falando de coisas muito sérias, também, fazendo denúncias muito importantes", elogiou.

Ao final, a cantora disse que o longa superou todas as expectativas e aplaudiu o cinema brasileiro. Na sequência, compartilhou um trecho de uma cena com a atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana. A repercussão foi imediata, e Kleber Mendonça Filho agradeceu publicamente o apoio: "Obrigado, Anitta", escreveu.