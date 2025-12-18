Filme 'O Agente Secreto' vence prêmio de 'Melhor Filme Internacional' nos Estados Unidos

O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, levou o prêmio de "Melhor Filme Internacional" no Austin Film Critics Awards 2025 nesta quinta-feira (18). Essa premiação é organizada por críticos de cinema do Texas, nos Estados Unidos.

A produção brasileira concorreu ao lado de outras grandes produções, como "Valor Sentimental" e "Foi Apenas um Acidente".

Na mesma premiação, Wagner Moura estava disputando o prêmio de "Melhor Ator". No entanto, Timothée Chalamet venceu pela atuação em "Marty Supreme".

Qual a história de 'O Agente Secreto'?

O longa se passa em Recife, no ano de 1977, e é definido como um thriller político. A história mostra o personagem Marcelo, protagonizado por Wagner Moura, um foragido que volta à cidade pernambucana em busca de reencontrar o filho.

A história também perpassa a lenda da "perna cabeluda", que assustou a população pernambucana. A lenda começou em Recife, na década de 1970. Os relatos davam conta que uma perna humana coberta de pelos projetava sombras nas paredes e atacava pessoas na rua.