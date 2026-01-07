Temporada Cearense de Comédias exibe sete peças de teatro para você rir em Fortaleza

Para rir, se emocionar e aplaudir. Ao longo dos fins de semana de janeiro e início de fevereiro, sete espetáculos colocarão o público para achar muita graça enquanto passeiam pelas principais características de nossa molecagem. Trata-se da Temporada Cearense de Comédias, em cartaz no Teatro da Praia, na Praia de Iracema.

A pedida é perfeita para as férias e vale sua atenção por abarcar diferentes estilos, assuntos e abordagens. As montagens são:

“As Vizinhas”, em 10 e 11 de janeiro;

“Casa Broder Fortaleza”, em 16 de janeiro;

“Tita & Nic”, de 17 e 18 de janeiro;

“Geração Trianon”, em 23 de janeiro;

“Loucuras de Amor”, em 24 e 25 de janeiro;

“Cacos de Família”, em 30 de janeiro;

“Malasombro”,em 31 de janeiro e 1º de fevereiro

As sessões são noturnas e com público limitado a 100 pessoas por apresentação. O grande ponto da temporada é apostar em uma experiência mais próxima entre artistas e plateia. Os ingressos são vendidos antecipadamente, com valores acessíveis, e o melhor: cada espetáculo celebra os 20 anos do projeto Temporada Cearense de Comédias, lançado em 2006.

“Era preciso a gente comemorar esses 20 anos”, vibra Carri Costa, ator, dramaturgo e fundador do Teatro da Praia. “Vamos fazer isso com o maior número de espetáculos possíveis da Companhia Cearense de Molecagem e da nossa escola de teatro também. Foi um projeto de curadoria realmente nosso mesmo”.

Trabalhar comédia com o pensamento de difundir a cearensidade – no jeito de falar, pensar, agir, reclamar, gostar, amar, entre outros gestos – segue como a tônica dos trabalhos, agora ainda mais fortalecidos pela oportunidade de serem apresentados tanto a plateias veteranas quanto a novos espectadores, naturais ou não do Estado.

“Sempre temos esse pensamento e esse orgulho bacana de apresentar para o Brasil que somos uma terra de grandes personalidades do bom humor brasileiro. Isso é muito importante. Quando colocamos isso em cartaz num período em que sabemos ter muitos turistas na cidade, acreditamos que existe chance de eles experimentarem não só shows de humor, mas espetáculos de humor. Feito os nossos”, situa Carri.

Décadas de risadas

Ao passear pelo tempo, o artista recorda que o projeto começou a partir da forma particular de encarar um espetáculo. Na visão de Carri, cada montagem é feito um livro, que sai de uma literatura e parte para o tablado, a encenação.

“Nesse caso, especificamente, gosto de ter aquela sensação de que, quando preciso, quero e tenho vontade, posso pegar na prateleira aquele livro. Meus espetáculos também são assim. Quando preciso, quero e vejo possibilidade, cato esses trabalhos na prateleira, e volto a representá-los – por isso ficamos tanto tempo em cartaz com cada apresentação”.

Legenda: Cena do espetáculo 'As Vizinhas'. Foto: Divulgação.

Em 2006, essa dinâmica surgiu sobretudo para provocar maior visibilidade ao Teatro da Praia, ancorado no grande sucesso “Tita & Nic”, de 1998 – mais longevo espetáculo do Norte e Nordeste, em cartaz há 27 anos ininterruptos. A oportunidade, assim, seria perfeita para cativar quem já conhecia as apresentações e atrair quem quisesse chegar perto.

“Foi um grande boom. Sempre acreditei nisso. Hoje a intenção é sobretudo tirar o turista do hotel e um pouco da praia, e trazê-lo para ver nossa história. Queremos continuar sendo referência em se tratando de boa comédia”, torce.

Legenda: Cena do espetáculo 'Geração Trianon'. Foto: Divulgação.

“Uma comédia que tem um lado, um posicionamento cômico, respeito para com a plateia, compromisso com a ética, que aponta as complexidades de forma crítica, satírica, que cutuca as feridas do nosso Brasil em todos os aspectos – político, econômico, social, cultural. E a gente provoca o riso frescando com a gente mesmo. Somos o alvo da nossa maior comédia”.

O Teatro da Praia em 2026

Para este ano, a intenção do fundador para o Teatro da Praia é que o equipamento siga resistindo. A realização da Temporada Cearense de Comédias sinaliza essa vontade a partir da presença do público e do retorno financeiro que o projeto dará, a fim de que mais ações nessa seara sejam colocadas em prática.

“Acho que se existem dois adjetivos com os quais podemos caracterizar o Teatro da Praia são: resistência e coerência. Somos muito coerentes com a cultura cearense. Não somente falamos dela nem apenas somos apaixonados, mas fazemos com que ela aconteça no nosso tablado. Resistimos porque, financeiramente, está cada vez mais difícil manter esse espaço”.

Legenda: Fachada do Teatro da Praia, na Avenida Monsenhor Tabosa, palco de inspiração e resistência. Foto: Ismael Soares.

A programação de 2026, portanto, segue aberta ao que vier e ao que puder. Embora não tenha data ou atração fixa, é perene a vontade de permanecer. “Sigamos em frente. Tá entregue aos deuses do teatro, oxalá consigamos sobreviver até o fim do ano. Seja o que for permitido ser”.



Serviço

Temporada Cearense de Comédias

Apresentações em janeiro e início de fevereiro, sempre às 20h. Ingressos: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira). Vendas: Sympla ou na bilheteira do teatro

