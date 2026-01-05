Jimmy Kimmel ironiza e 'agradece' Trump em premiação

Jimmy Kimmel levou o prêmio de melhor talk-show no Critics Choice Awards, no domingo (4), e aproveitou o discurso de agradecimento para fazer comentários políticos em tom de ironia.

No palco, o apresentador citou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também reconheceu o apoio de artistas e sindicatos após a suspensão temporária do programa na emissora ABC.

Durante a fala, Kimmel destacou a importância da mobilização da classe artística diante da retirada do talk-show do ar, após críticas de grupos conservadores a um monólogo exibido meses antes.

“Obrigado a todos os roteiristas, atores, produtores e membros de sindicatos, muitos de vocês que estão nesta sala, que nos apoiaram, que realmente se colocaram à frente por nós e nos lembraram de que não tomamos a liberdade de expressão como algo garantido nesta cidade ou neste país”, disse Kimmel. “As atitudes de vocês foram importantes, e nós as valorizamos.”

Na sequência, o apresentador direcionou os agradecimentos ao presidente, de forma sarcástica, arrancando risos da plateia.

“E, acima de tudo, quero agradecer ao nosso presidente, Donald Jennifer Trump, sem o qual estaríamos indo para casa de mãos vazias esta noite. Então, obrigado, senhor presidente, por todas as muitas coisas ridículas que você faz todos os dias. Foram algumas semanas memoráveis, e mal podemos esperar para voltar ao ar amanhã à noite para falar sobre isso. Obrigado a todos”.

Polêmica com Kimmel em programa

A polêmica envolvendo Kimmel começou em setembro de 2025, após um comentário feito por ele sobre a repercussão política da morte do ativista Charlie Kirk. Na ocasião, o apresentador criticou tentativas de instrumentalização do caso por apoiadores do movimento Maga (referência ao movimento pró-Trump Make America Great Again).

"Chegamos a novos patamares de baixaria no fim de semana, com a gangue Maga tentando retratar esse garoto que matou o Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um dos deles", disse Kimmel.

Após a repercussão, a ABC, que pertence ao grupo Disney, retirou o programa do ar “por tempo indeterminado”, depois que o conglomerado Nexstar Media anunciou que deixaria de exibir a atração. O talk-show, no entanto, voltou à programação em menos de 10 dias, impulsionado por manifestações de apoio de artistas e do público.