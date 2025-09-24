Diário do Nordeste
Programa de Jimmy Kimmel retorna e Trump critica

Atração foi temporariamente suspensa após o apresentador fazer comentários sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk

Escrito por
e
Mundo
Imagem mostra apresentador Jimmy Kimmel
Legenda: Humorista esclareceu que não tinha o objetivo de menosprezar a morte de Kirk
Foto: Disney/Randy Holmes

O programa do humorista Jimmy Kimmel retornou à televisão americana, nessa terça-feira (23), após ser suspenso devido a pressões sobre os canais que o transmite. A volta foi criticada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou processar a emissora ABC, uma das que transmitem a atração.

Antes do episódio ir ao ar, o chefe de Estado acusou o canal de ser favorável à oposição, o partido Democrata, e afirmou que o apresentador do talk show é um membro do Comitê Nacional Democrata (DNC). 

"Acho que vamos testar a ABC por isto. Vamos ver como nos saímos. Da última vez que fui atrás deles, tiveram que me pagar 16 milhões de dólares [cerca de R$ 84,8 milhões, na cotação dessa terça]. Este parece ainda mais lucrativo", escreveu o republicano em sua rede social, a Truth Social.

O que aconteceu?

O talk show foi retirado do ar pela Disney, dona da ABC, na última quarta-feira (17). A decisão aconteceu horas após o governo de Trump ameaçar cancelar as licenças de transmissão devido a comentários do comediante sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

"Tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais a situação tensa em um momento emotivo para nosso país", disse a Disney em comunicado na segunda-feira (22), no qual considerou que alguns dos comentários de Kimmel foram "inoportunos" e "insensíveis".

A companhia detalhou que, após ter "profundas conversas" com o humorista, resolveu retomar o programa nessa terça.

Como foi o retorno de Kimmel à TV

Na atração, Kimmel criticou as ameaças de Trump, as quais classificou como "antiamericanas". "Não se pode permitir que nosso governo controle o que dizemos e o que não dizemos na televisão", declarou.

Na ocasião, ele esclareceu que não tinha o objetivo de menosprezar a morte de Kirk.

"Nunca foi minha intenção menosprezar o assassinato de um jovem", disse, com a voz embargada. "Também não foi minha intenção culpar qualquer grupo específico pelas ações do que era, obviamente, um indivíduo profundamente perturbado".

teaser image
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede que STF revise prisão domiciliar

teaser image
Mundo

Trump revela 'química' em encontro com Lula na ONU e reunião na próxima semana

O que Jimmy Kimmel falou sobre Charlie Kirk

O apresentador acabou provocando a ira de conservadores ao afirmar que aliados de Trump estavam tentando explorar politicamente o assassinato de Kirk, que faleceu ao ser baleado em um campus universitário em 10 de setembro.

"Tivemos alguns novos pontos baixos no fim de semana com a gangue MAGA [em referência ao movimento de Trump, 'Make America Great Again'] tentando desesperadamente caracterizar o jovem que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e com tudo o que podem para tirar proveito político disso", disse Kimmel na ocasião.

O suspeito do assassinato do político republicano, Tyler Robinson, de 22 anos, se entregou às autoridades no dia seguinte ao crime e foi acusado de homicídio qualificado.

