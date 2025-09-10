Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ativista de ultradireita Charlie Kirk morre após ser baleado em universidade, nos EUA

Jovem era aliado do presidente americano Donald Trump

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
(Atualizado às 19:29)
Mundo
Momento em que Charlie Kirk foi baleado, mostrado em capturas de vídeo
Legenda: Segundo o canal NBC News, até o momento nenhum suspeito de ter efetuado o disparo foi detido
Foto: Reprodução

O ativista de ultradireita Charlie Kirk, de 31 anos, morreu após ser baleado nesta quarta-feira (10), enquanto discursava na Universidade de Utah Valley, na cidade de Orem. 

Foi o próprio presidente Donald Trump quem confirmou a morte, em publicação na Truth Social. “O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto”, escreveu Trump. 

“Ninguém compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie”, disse o republicano.

Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós”, acrescentou Trump. “Melania e meus pêsames à sua linda esposa, Erika, e à família. Charlie, nós te amamos!”, concluiu.

Assassinato de Charlie Kirk foi registrado em vídeos 

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele foi atingido pelo disparo. Segundo o canal NBC News, até o momento nenhum suspeito de ter efetuado o disparo foi detido.

Nas imagens, Kirk aparece discursando para uma grande multidão ao ar livre, sentado em uma tenda. De repente, um estalo alto, semelhante a um tiro é ouvido, e ele cai da cadeira. Ao perceber o ocorrido, várias pessoas presentes começam a correr.

Veja o vídeo: 

“Um tiro foi disparado de um prédio próximo e temos um suspeito sob custódia”, disse um representante da universidade, que informou que o disparo ocorreu pouco depois do meio-dia, no horário local. 

O vice-presidente, J.D. Vance, também havia publicado uma mensagem na rede social X antes da confirmação da morte, pedindo orações pelo ativista: “Faça uma oração por Charlie Kirk, um cara genuinamente bom e um jovem pai”.

Após o ocorrido, o chefe do FBI, Kash Patel, comunicou que agentes federais estavam a caminho do local e monitorando a situação de perto.

“Estamos acompanhando de perto os relatos do trágico tiroteio envolvendo Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley. Nossos pensamentos estão com Charlie, seus entes queridos e todos os afetados". 

O governador do estado de Utah, Spencer Cox, afirmou que o atirador será levado à justiça. “Acabei de falar ao telefone com o presidente Trump. Trabalhando com o FBI e as autoridades policiais de Utah, levaremos à justiça o indivíduo responsável por esta tragédia”, escreveu ele em uma publicação no X.

Discurso em universidade gerou polêmica

A presença de Charlie Kirk na universidade dividiu opiniões. Uma petição online reuniu quase 1.000 assinaturas pedindo que os administradores da instituição impedissem sua participação no evento.

Na semana passada, porém, a universidade defendeu a presença do ativista, citando seu “compromisso com a liberdade de expressão, a investigação intelectual e o diálogo construtivo”, em defesa da Primeira Emenda da Constituição americana.

Kirk participava do evento The American Comeback Tour, no qual promovia o debate ao vivo chamado Prove que Estou Errado, em que convidava alunos a desafiarem suas visões políticas e culturais conservadoras.

O campus foi fechado e as aulas foram suspensas por tempo indeterminado, com os alunos sendo escoltados por policiais para poderem deixar o local.

Quem era Charlie Kirk?

O ativista conservador Charlie Kirk baleado em universidade norte-americana
Legenda: Kirk era defensor do porte de armas e afirmou, anos atrás, que as mortes ocasionadas por tiroteios seriam um custo razoável a pagar
Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Casado e pai de dois filhos, Charlie Kirk era fundador do grupo estudantil conservador Turning Point USA, movimento que desempenhou papel fundamental na mobilização jovem em torno de Donald Trump durante a última campanha presidencial. Ele somava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais.

Seus eventos em campi universitários por todo o país costumavam atrair grandes multidões, com a organização tendo presença em mais de 3.500 escolas e universidades em todos os 50 estados americanos.

O ativista também era autor de vários livros de temática conservadora, como Campus Battlefield, The MAGA Doctrine e o mais recente, The College Scam: How America’s Universities Are Bankrupting and Brainwashing Away The Future Of America’s Youth.

Ele também tinha forte atuação midiática, apresentando o programa de rádio transmitido nacionalmente The Charlie Kirk Show, além de um podcast considerado um dos mais populares dos Estados Unidos.

Mortes por arma de fogo "tem um custo"

Em abril de 2023, Charlie Kirk argumentou que o direito ao porte de armas nos EUA, garantido pela Segunda Emenda da Constituição, vale a pena mesmo com o custo de algumas mortes por arma de fogo anualmente. 

Segundo ele, à época, esses óbitos eram um preço razoável a pagar para proteger outros direitos fundamentais. A Segunda Emenda é uma parte crucial da Constituição americana, protegendo o direito dos cidadãos de manter e portar armas para legítima defesa.

Assuntos Relacionados
Momento em que Charlie Kirk foi baleado, mostrado em capturas de vídeo
Mundo

Ativista de ultradireita Charlie Kirk morre após ser baleado em universidade, nos EUA

Jovem era aliado do presidente americano Donald Trump

Lucas Monteiro
Há 2 horas
Estudante armada em escola de Mendonza
Mundo

Adolescente entra armada em escola na Argentina e efetua disparos

Após atirar, a estudante se trancou dentro da instituição

Redação
10 de Setembro de 2025
Grande protesto na França com muitas pessoas segurando faixas e bandeiras, manifestando contra políticas de Macron e expressando apoio a diversas causas sociais.
Mundo

'Bloqueiem tudo': onda de protestos pela França acontece nesta quarta-feira (10)

Manifestantes vão às ruas contra nomeação de novo premiê, cortes orçamentários e governo do país

Redação
10 de Setembro de 2025
João Paulo Silva Oliveira
Mundo

Português que ofereceu 500 euros por 'cabeças de brasileiros' está proibido de usar redes sociais

João Paulo Silva Oliveira foi solto na terça-feira (9) e deverá cumprir medidas condicionantes enquanto aguarda julgamento

Redação
10 de Setembro de 2025
Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo
Mundo

Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo

A incursão obrigou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas

Redação e AFP
10 de Setembro de 2025
Esta combinação de imagens mostra a Governadora do FED, Lisa Cook, a esquerda, e o presidente dos EUA, Donald Trump, falando, a direita, ilustrando decisão da Justiça do EUA que proíbe temporariamente Trump de demitir Lisa
Mundo

Justiça dos EUA proíbe temporariamente Trump de demitir diretora do Fed, Lisa Cook

Funcionária rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e entrou com ação no Judiciário

Redação e AFP
10 de Setembro de 2025
Fotos do português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’
Mundo

Português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’ é preso

O denunciado tem antecedentes policiais por crimes contra o patrimônio e deve se apresentar à autoridade judiciária competente

Redação
09 de Setembro de 2025
Incêndio no prédio administrativo do governo do Nepal, em Katmandu, durante protestos que matou Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro, queimada viva
Mundo

Esposa de ex-primeiro ministro do Nepal morre após ser queimada viva em onda de protestos no país

Rajyalaxmi Chitrakar chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital

Redação
09 de Setembro de 2025
Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa 19 mortos
Mundo

Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa 19 mortos

Manifestações ocorreram após ministério nepalês anunciar o bloqueio de plataformas como Facebook e Youtube

Redação e AFP
09 de Setembro de 2025
Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos
Mundo

Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão

Redação e AFP
09 de Setembro de 2025
Maggie competiu em provas de adestramento, cross country e salto em níveis locais
Mundo

Hipista de 80 anos morre após ser pisoteada por cavalo na Inglaterra

Ela sofreu fraturas e ferimentos no peito

Redação
09 de Setembro de 2025
Imagem mostra presidente da Argentina, Javier Milei, usando óculos de armação redonda e camiseta preta, em fundo azul, com expressão serena, ilustrando derrota sofrida pelo partido em eleições na Argentina
Mundo

Partido de Milei sofre dura derrota em eleição provincial considerada teste na Argentina

Pleito é considerado crucial às vésperas das eleições parlamentares de meio de mandato

Redação e AFP
08 de Setembro de 2025
Equipes de segurança no local do ataque a tiros em Jerusalém
Mundo

Ataque a tiros em Jerusalém deixa mortos e feridos

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Leste, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel

Redação e AFP
08 de Setembro de 2025
carlo acutis canonizado millennial italita vaticano milagres brasil
Mundo

Quais milagres são atribuídos a Carlo Acutis, 1º santo millennial canonizado neste domingo (7)

Um dos milagres foi registrado no Brasil

Redação
07 de Setembro de 2025
Carlo Acutis
Mundo

Carlo Acutis, 1º santo millennial, é canonizado

Cerimônia foi a primeira realizada pelo Papa Leão XIV desde que assumiu o pontificado

Redação
07 de Setembro de 2025
Onde assistir a canonização de Carlo Acutis ao vivo neste domingo (7)
Mundo

Onde assistir a canonização de Carlo Acutis ao vivo neste domingo (7/09)?

Papa Leão XIV canoniza o primeiro santo “millennial” em cerimônia histórica no Vaticano

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem divulgada pela Presidência venezuelana mostra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
Mundo

Maduro quer reduzir tensões para prevenir 'conflito militar de grande impacto'

Equipamentos militares dos Estados Unidos e Venezuela estariam disputando território no Caribe e alimentando o clima de tensão entre eles

Redação
06 de Setembro de 2025
Israel emite ordem de evacuação em Gaza após destruição de arranha-céu
Mundo

Israel emite ordem de evacuação em Gaza após destruição de arranha-céu

Exército acusa Hamas de usar prédios como base de operações; ONU alerta para risco humanitário

Redação
06 de Setembro de 2025
Acidente com bondinho em Lisboa, que deixou 16 mortos e vários feridos
Mundo

Homem apontado como morto após acidente de bondinho em Lisboa é encontrado vivo em hospital

Até o momento, pelo menos 16 pessoas morreram no acidente com descarrilamento

Redação
06 de Setembro de 2025
Com governo Trump, ICE prende 475 imigrantes em fábrica da Hyundai na Geórgia
Mundo

EUA prendem 475 imigrantes em fábrica da Hyundai no estado da Geórgia

Maior operação do ICE em um único dia nos 22 anos do órgão

Redação
05 de Setembro de 2025