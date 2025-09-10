Diário do Nordeste
Justiça dos EUA proíbe temporariamente Trump de demitir diretora do Fed, Lisa Cook

Funcionária rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e entrou com ação no Judiciário

Escrito por
e
(Atualizado às 09:15)
Mundo
Esta combinação de imagens mostra a Governadora do FED, Lisa Cook, a esquerda, e o presidente dos EUA, Donald Trump, falando, a direita, ilustrando decisão da Justiça do EUA que proíbe temporariamente Trump de demitir Lisa
Legenda: Decisão do republicano marcou uma escalada drástica na tentativa de exercer controle sobre o banco central americano
Foto: SAUL LOEB, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A Justiça Federal dos Estados Unidos impediu temporariamente, nessa terça-feira (9), que o presidente Donald Trump demita a governadora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Lisa Cook.

Em agosto, o chefe de Estado ordenou que ela fosse destituída do cargo ao acusá-la de fraude hipotecária.

Na época, a diretora negou as acusações, disse que não renunciaria e contestou a decisão do republicano no Judiciário, argumentando que ele não teria autoridade para retirá-la da função. As informações são das agências AFP e Reuters

Nos Estados Unidos, o presidente geralmente enfrenta limitações para demitir funcionários do banco central. Uma decisão da Suprema Corte sugeriu, recentemente, que os membros da instituição só podem ser destituídos por "justa causa", o que poderia ser interpretado como má conduta ou abandono do dever.

Na decisão dessa terça-feira, a juíza distrital de Washington DC, Jia Cobb, concluiu que as alegações do governo Trump de que Cook cometeu fraude hipotecária antes de assumir o cargo provavelmente não eram motivos suficientes para a remoção.

"O presidente Trump não identificou nada relacionado à conduta ou ao desempenho profissional de Cook como membro do Conselho que indicasse que ela está prejudicando o Conselho ou o interesse público ao executar suas funções de forma infiel ou ineficaz", argumentou a magistrada, conforme a Reuters.

Ameaça à independência do FED

Trump solicita há meses que o banco central americano reduza drasticamente as taxas de juros. A saída de Cook, que se mostrou favorável a manter os juros inalterados, permitiria que ele a substituísse por alguém mais alinhado às ideias presidenciais.

A decisão do presidente marcou uma escalada drástica na tentativa de exercer controle sobre o Fed. Até então, ele havia centrado as críticas no presidente da instituição, Jerome Powell, a quem ele próprio indicou para o cargo, no primeiro mandato (2017-2021). Trump, inclusive, considerou demiti-lo, mas recuou diante do nervosismo dos mercados financeiros.

Primeira mulher afro-americana a integrar a Junta de Governadores do Fed, Cook não foi acusada de nenhum delito e os supostos incidentes mencionados pelo presidente ocorreram antes dela assumir o cargo atual.

A lei dos Estados Unidos estabelece que os funcionários do Fed só podem ser demitidos por "justa causa", o que poderia ser interpretado como má gestão ou descumprimento do dever.

