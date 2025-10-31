Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (D) conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, em 26 de outubro de 2025.

PontoPoder

‘Tropa de choque’ do Brasil deve ir a Washington na próxima semana para negociar tarifaço

Cronograma de tratativas começou logo após encontro de Lula e Trump.

Redação 27 de Outubro de 2025
Vice-presidente Geraldo Alckmin fala em um púlpito durante um evento.

PontoPoder

Alckmin diz que prioridade é retirar tarifaço após encontro de Lula e Trump

Presidente em exercício avaliou reunião como "passo mais importante" da negociação comercial entre os dois países.

Redação 27 de Outubro de 2025
Trump e Lula em reunião na Malásia com equipe técnica.

Mundo

Trump sinaliza aproximação de Lula: 'Tivemos uma ótima reunião'

Americano aproveitou para felicitar o brasileiro, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27).

Redação 27 de Outubro de 2025
Assista

PontoPoder

Na Malásia, Lula diz que Bolsonaro é 'passado da política brasileira'

Presidente afirmou que comentou sobre a gravidade da tentativa de golpe de estado.

Redação 27 de Outubro de 2025
Imagem mostra presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Entrevista Coletiva concedida à Imprensa brasileira e internacional em Kuala Lampur, Malásia.

PontoPoder

Após reunião com Trump, Lula diz que acordo sai 'em poucos dias'

Presidente brasileiro disse que nações devem chegar a um alinhamento em breve.

Redação 27 de Outubro de 2025
Trump e Lula em encontro na Malásia. Em foto, eles apertam as mãos e dão sorrisos.

PontoPoder

Lula diz ter tido reunião 'ótima' com Trump e que negociações do tarifaço começam 'imediatamente'

Veja os principais pontos dessa conversa entre presidentes.

Redação 26 de Outubro de 2025
Lula dando entrevista na Malásia

PontoPoder

Lula promete discutir tarifaço com Trump na Malásia

Encontro dos presidentes está previsto para o domingo (26).

Redação 25 de Outubro de 2025
Embarcação USS Gerard R Ford em alto mar. Imagem usada em matéria sobre EUA enviar embarcação para a América do Sul.

Mundo

EUA enviam o maior porta-aviões do mundo para a América do Sul

Movimentação ocorre em meio à escalada de tensões na região.

Redação 24 de Outubro de 2025
Foto de Lula durante discurso usada em matéria onde presidente se retrata por fala sobre traficantes serem vítimas.

PontoPoder

Lula diz que comentário sobre traficantes foi 'frase mal colocada'

Após repercussão negativa da fala, presidente se retratou nas redes sociais.

Redação 24 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente brasileiro Lula, usando terno cinza azulado, enquanto participa de coletiva de imprensa durante último dia de visita à Indonésia, em 24 de outubro de 2025. Na ocasião, ele fala sobre o que espera do encontro com Donald Trump.

PontoPoder

Lula demonstra otimismo para encontro com Donald Trump

Presidente brasileiro afirmou não haver tema vetado de ser debatido.

Carol Melo 24 de Outubro de 2025
