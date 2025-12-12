Moraes celebra retirada de sanções dos EUA e cita empenho de Lula: 'Vitória da soberania nacional'

Embora a Casa Branca não tenha especificado o motivo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atribuiu a decisão dos Estados Unidos de retirar sanções contra ele e sua esposa, Viviane, ao "empenho" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas negociações com Donald Trump.

"Vitória do judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, coações, e não se vergará, e que continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. Vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o País não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira", comentou o ministro nesta sexta-feira (12), na ocasião do lançamento de um canal de notícias em São Paulo.

Ele acrescentou ainda que foi devido ao empenho de Lula e da equipe do governo federal que "a verdade prevaleceu". "Podemos dizer com satisfação, com humildade, que foi uma tripla vitória, a vitória do judiciário brasileiro", completou.

Repercussão na família Bolsonaro

Mais cedo, em nota publicada no X, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que recebeu "com pesar" a decisão de Trump. O comunicado foi assinado em conjunto com Paulo Figueiredo, com quem o filho de Jair Bolsonaro (PL) está nos Estados Unidos.

"Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem-sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando, de maneira firme e resoluta, para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América, e que tenha misericórdia do povo brasileiro", escreveram.

Eduardo e Paulo são réus no STF por coação no curso do processo, no caso que condenou Jair e militares por tentativa de golpe de Estado.