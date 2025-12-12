Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Governo dos EUA retira Moraes e esposa da Lei Magnitsky

Moraes teve bens bloqueados nos EUA, além de não poder entrar no país.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:25)
PontoPoder
Pessoa vestindo toga preta e gravata azul, sentada em cadeira vermelha diante de um microfone e um notebook com logotipo do STF, em ambiente institucional com fundo escuro.
Legenda: Sanção contra Moraes estava em vigor desde 30 de julho.
Foto: Nelson Jr./SCO/STF;

O governo dos Estados Unidos retirou nesta sexta-feira (12) o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane de Moraes, da lista de sancionados com a Lei Magnitsky

Não foram dadas explicações para a atualização. A lei é utilizada pelo governo para sancionar estrangeiros, e entrou em vigor contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 30 de julho. O dispositivo entra em jogo em casos de violação de direitos humanos ou corrupção. 

Moraes e sua esposa vão recuperar bens e interesses que haviam sido bloqueados, e poderão voltar a realizar transações com cidadãos americanos. O ministro também terá cartões desbloqueados. 

Na rede social X, Eduardo Bolsonaro (PL) disse que recebeu com "pesar" a notícia da retirada das sanções contra Moraes.

"Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais", diz nota.

Moraes teria sido arbitrário, alegou governo dos EUA 

A manobra foi feita por Donald Trump em meio ao avanço da ação criminal da trama golpista contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados. 

Segundo a decisão que aplicou a lei, Moraes "usou sua posição para autorizar detenções preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão". 

“Alexandre de Moraes se colocou na posição de juiz e jurado em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil”, disse o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. 

Leia o comunicado que retirou a Lei Magnitsky

"Atualização da Lista de Nacionais Especialmente Designados. As seguintes exclusões foram feitas na Lista SDN do OFAC:

DE MORAES, Alexandre, Brasil; Data de Nascimento: 13 de dezembro de 1968; Local de Nascimento: São Paulo, Brasil; Nacionalidade: Brasil; Sexo: Masculino; Passaporte: DC000887 (Brasil); Número de Identificação Nacional: 142262109 (Brasil) (pessoa física) [GLOMAG].

LEX - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA, Rua Campos Bicudo, 98, 9º andar, Sala 3, Jardim Europa, São Paulo 04536-010, Brasil; Data de Constituição da Organização: 1º de junho de 2000; Tipo de Organização: Atividades de holdings; Número de Registro: 03850784000135 (Brasil) [GLOMAG] (Vinculado a: DE MORAES, Alexandre).

BARCI DE MORAES, Viviane (também conhecida como BARCI, Viviane), Brasil; Data de nascimento 16 de janeiro de 1969; POB São Paulo, Brasil; nacionalidade Brasil; Sexo: Feminino; RG nº 208841180 (Brasil); Passaporte Diplomático DC000886 (Brasil) (individual) [GLOMAG] (Vinculado a: LEX - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA).

BARCI, Viviane (também conhecida como BARCI DE MORAES, Viviane), Brasil; Data de nascimento 16 de janeiro de 1969; POB São Paulo, Brasil; nacionalidade Brasil; Sexo: Feminino; RG nº 208841180 (Brasil); Passaporte Diplomático DC000886 (Brasil) (individual) [GLOMAG] (Vinculado a: LEX - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA).

 

