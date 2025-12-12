Governo dos EUA retira Moraes e esposa da Lei Magnitsky

O governo dos Estados Unidos retirou nesta sexta-feira (12) o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane de Moraes, da lista de sancionados com a Lei Magnitsky.

Não foram dadas explicações para a atualização. A lei é utilizada pelo governo para sancionar estrangeiros, e entrou em vigor contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 30 de julho. O dispositivo entra em jogo em casos de violação de direitos humanos ou corrupção.

Moraes e sua esposa vão recuperar bens e interesses que haviam sido bloqueados, e poderão voltar a realizar transações com cidadãos americanos. O ministro também terá cartões desbloqueados.

Na rede social X, Eduardo Bolsonaro (PL) disse que recebeu com "pesar" a notícia da retirada das sanções contra Moraes.

"Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais", diz nota.

Moraes teria sido arbitrário, alegou governo dos EUA

A manobra foi feita por Donald Trump em meio ao avanço da ação criminal da trama golpista contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados.

Segundo a decisão que aplicou a lei, Moraes "usou sua posição para autorizar detenções preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão".

“Alexandre de Moraes se colocou na posição de juiz e jurado em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil”, disse o Secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Leia o comunicado que retirou a Lei Magnitsky

