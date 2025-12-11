Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Hugo Motta cancela reunião com jornalistas agredidos na Câmara

Apenas a assessora do presidente compareceu.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Hugo Motta.
Legenda: Uma nova data deve ser marcada.
Foto: Reprodução / Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), cancelou uma reunião que teria com jornalistas agredidos pela Polícia Legislativa (Depol). 

As agressões ocorreram na terça-feira (9), após a retirada do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) da cadeira da presidência da Casa. 

De acordo com o jornal Correio Braziliense, a audiência estava marcada para essa quarta-feira (10). Segundo apuração, o parlamentar queria receber apenas cinco profissionais de comunicação, os que se machucaram nas agressões.

Depois de pressão de outros jornalistas, Hugo Motta aceitou uma reunião com 12 profissionais, que foram surpreendidos com a notícia de que o presidente não compareceria ao encontro.

Segundo o jornal, os jornalistas foram recebidos pela assessoria de imprensa do parlamentar. Ela confirmou que foi aplicado protocolo de segurança para evacuação do plenário. Além disso, uma nova data foi marcada.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Senado aprova PL Antifacção com penas que podem chegar a 120 anos

teaser image
PontoPoder

Moraes determina que PF examine Bolsonaro para avaliar necessidade de cirurgia

teaser image
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova lei que prevê planejamento domiciliar aos professores da rede municipal

Entenda o que houve 

Os atos violentos iniciaram durante a ocupação da cadeira do presidente pelo deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), após o anúncio da votação do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria — alternativo ao PL da Anistia.

Pouco antes do político ocupar a cadeira da presidência, Hugo Motta informou que analisaria um pedido de cassação dele, que é acusado de agredir um manifestante na Câmara.

Junto a esse processo, também falou que levaria a plenário os processos envolvendo Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Segundo a CNN Brasil, no momento em que Braga assumiu a mesa, os deputados estavam na primeira etapa da sessão que poderia acelerar a votação do PL da Dosimetria na Casa. 

Contudo, depois disso, os parlamentares esvaziaram o plenário e a TV Câmara interrompeu a transmissão. Conforme o Estadão, após 45 minutos de protesto, o psolista foi arrancado à força da cadeira pela Polícia Legislativa.

No momento da evacuação, jornalistas foram empurrados pelos agentes que tentavam dispersar as pessoas que estavam no plenário.

Assuntos Relacionados
Hugo Motta.
PontoPoder

Hugo Motta cancela reunião com jornalistas agredidos na Câmara

Apenas a assessora do presidente compareceu.

Redação
Há 13 minutos
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova lei que prevê planejamento domiciliar aos professores da rede municipal

Ao menos quatro horas do tempo dedicado à elaboração de aulas e outras atividades correlatas deverão ser cumpridas em casa.

Bruno Leite
Há 1 hora
Alexandre de Moraes é um homem branco e careca. Na foto, ele está com expressão séria e usa terno preto com camisa social branca e gravata azul.
PontoPoder

Moraes determina que PF examine Bolsonaro para avaliar necessidade de cirurgia

O procedimento será feito em um prazo de 15 dias e atende a um pedido feito pela defesa do ex-presidente.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto da mesa na solenidade de entrega da Ordem do Mérito do Ministério Público, em Fortaleza
Inácio Aguiar

MPCE entrega comenda máxima da entidade e exalta trajetória dos homenageados

Ordem do Mérito do Ministério Público foi concedida a personalidades e membros do Ministério Público.

Inácio Aguiar
11 de Dezembro de 2025
Senadores em votação do PL Antifacção.
PontoPoder

Senado aprova PL Antifacção com penas que podem chegar a 120 anos

Texto reformulado volta para análise da Câmara.

Redação
11 de Dezembro de 2025
deputada carla zambelli fotografada aparecendo em um telão. ela veste blusa branca, com os números 1980 escritos em letra preta.
PontoPoder

Câmara rejeita cassação de mandato de Carla Zambelli

Para aprovar a perda, seriam necessários 257 votos, mas foram 227.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Glauber Braga.
PontoPoder

Câmara suspende por seis meses mandato de Glauber Braga

A suspensão, como punição alternativa, foi proposta pelo deputado Lindbergh Farias.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para matéria sobre Senado pedindo para suspender impeachment.
PontoPoder

Gilmar suspende parte de decisão que dificulta impeachment de ministros

A Advocacia do Senado ainda solicitou a suspensão de todos os processos no STF sobre o impeachment.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Sessão em comissão parlamentar com diversos participantes sentados diante de notebooks, acompanhando apresentação e discussões em ambiente institucional com painel geométrico ao fundo.
PontoPoder

Comissão do Senado aprova fim da escala 6x1; veja próximos passos

Votação simbólica foi incluída de forma "extra" na pauta da Comissão.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará durante sessão, com parlamentares distribuídos em bancadas semicirculares. Ao fundo, mesa diretora diante de duas bandeiras do Brasil e do Ceará. Telões laterais exibem a transmissão da sessão. Pessoas conversam em grupos no lado direito do plenário.
PontoPoder

Alece aprova empréstimo de R$ 3,2 bi para Governo e outros 13 projetos em regime de urgência

Propostas tratam de temas como criação de novos cargos para PM e plano de carreira para servidores estaduais.

Luana Barros
10 de Dezembro de 2025
Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet
Inácio Aguiar

MPCE entrega Ordem do Mérito com homenagens a Teodoro Silva Santos e Paulo Gonet

Outras autoridades também serão agraciadas na solenidade dessa quinta-feira (11)

Inácio Aguiar
10 de Dezembro de 2025
Foto do Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares tumultuados.
PontoPoder

Como votaram os deputados federais do Ceará no PL da Dosimetria

O placar final foi de 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção.

Bruno Leite
10 de Dezembro de 2025
André Fernandes durante carreata na campanha eleitoral. Ele veste uma camisa azul e olha para o horizonte
Inácio Aguiar

MPCE arquiva investigação sobre nepotismo envolvendo André Fernandes

A apuração não encontrou vínculo funcional, relação hierárquica ou qualquer indício de favorecimento que caracterizasse a irregularidade

Inácio Aguiar
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra motociclista, de costas, pilotando moto, levando mochila de aplicativo de entrega Ifood. Há outras motos estacionadas, um delas também tem uma mochila de entrega por aplicativo.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam desconto no IPVA de motociclistas por app e regras para o setor

Os projetos foram enviados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em 2 de dezembro.

Bruno Leite
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro em foto de close-up lateral, com expressão pensativa.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar e liberação para cirurgia

Advogados afirmam que estado de saúde do ex-presidente sofreu deterioração.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Atos golpistas de 8 de janeiro.
PontoPoder

Câmara aprova redução de penas de condenados por atos golpistas

Proposta foi aprovada por 291 votos a favor e 148 contra.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Rodrigo Bacellar.
PontoPoder

Moraes permite que Bacellar deixe prisão com tornozeleira eletrônica

Rodrigo Bacellar foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (3).

Redação e Agência Brasil
09 de Dezembro de 2025
Votação na CCJ do Senado.
PontoPoder

Comissão do Senado analisa nesta quarta-feira (10) nova Lei do Impeachment

Saiba o que pode mudar na lei.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Instalação de placa na UFC.
PontoPoder

Secretaria instala memoriais em locais ligados à ditadura militar no Ceará

Mais de 30 locais devem ser contemplados em 2026.

Bergson Araujo Costa
09 de Dezembro de 2025
O deputado Glauber Braga é um homem de meia-idade, branco e de barba rala, grisalha e cabelo preto. Na foto, ele está sério e usa terno cinza com camisa social branca e gravata azul.
PontoPoder

Glauber Braga ocupa cadeira de Hugo Motta em protesto na Câmara e é retirado à força

O deputado do Psol é acusado de faltar com o decoro parlamentar por chutar um militante do MBL.

Redação
09 de Dezembro de 2025