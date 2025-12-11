Hugo Motta cancela reunião com jornalistas agredidos na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), cancelou uma reunião que teria com jornalistas agredidos pela Polícia Legislativa (Depol).

As agressões ocorreram na terça-feira (9), após a retirada do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) da cadeira da presidência da Casa.

De acordo com o jornal Correio Braziliense, a audiência estava marcada para essa quarta-feira (10). Segundo apuração, o parlamentar queria receber apenas cinco profissionais de comunicação, os que se machucaram nas agressões.

Depois de pressão de outros jornalistas, Hugo Motta aceitou uma reunião com 12 profissionais, que foram surpreendidos com a notícia de que o presidente não compareceria ao encontro.

Segundo o jornal, os jornalistas foram recebidos pela assessoria de imprensa do parlamentar. Ela confirmou que foi aplicado protocolo de segurança para evacuação do plenário. Além disso, uma nova data foi marcada.

Entenda o que houve

Os atos violentos iniciaram durante a ocupação da cadeira do presidente pelo deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), após o anúncio da votação do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria — alternativo ao PL da Anistia.

Pouco antes do político ocupar a cadeira da presidência, Hugo Motta informou que analisaria um pedido de cassação dele, que é acusado de agredir um manifestante na Câmara.

Junto a esse processo, também falou que levaria a plenário os processos envolvendo Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Segundo a CNN Brasil, no momento em que Braga assumiu a mesa, os deputados estavam na primeira etapa da sessão que poderia acelerar a votação do PL da Dosimetria na Casa.

Contudo, depois disso, os parlamentares esvaziaram o plenário e a TV Câmara interrompeu a transmissão. Conforme o Estadão, após 45 minutos de protesto, o psolista foi arrancado à força da cadeira pela Polícia Legislativa.

No momento da evacuação, jornalistas foram empurrados pelos agentes que tentavam dispersar as pessoas que estavam no plenário.