Como votaram os deputados federais do Ceará no PL da Dosimetria
O placar final foi de 291 votos contrários, 148 favoráveis e uma abstenção.
A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10), o projeto de lei que pode reduzir as penas para os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e pela trama golpista que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares de alta patente.
A proposta tem sido chamada de "PL da Dosimetria" e foi apresentada inicialmente pelo deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), para promover anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado.
A sessão na qual a matéria foi apreciada terminou às 4h e contou com a participação de 441 parlamentares. O placar final foi de 291 votos contrários, 148 favoráveis e uma abstenção.
O texto aprovado foi um substitutivo apresentado pelo relator, o deputado federal Paulinho da Força (SD), ex-aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Do quantitativo de votos a favor, quatro foram de cearenses. Outros 11 foram contra a aprovação da dosimetria das punições dos golpistas, enquanto os demais representantes da bancada do Ceará — 7 deputados federais — não participaram da votação.
Veja o placar:
- AJ Albuquerque (PP) — Não votou
- André Fernandes (PL) — A favor
- André Figueiredo (PDT) — Contra
- Célio Studart (PSD) — Contra
- Danilo Forte (União) — Não votou
- Dayany Bittencourt (União) — A favor
- Domingos Neto (PSD) — Contra
- Dr. Jaziel (PL) — A favor
- Enfermeira Ana Paula (Podemos) — Não votou
- Eunício Oliveira (MDB) — Não votou
- José Airton Cirilo (PT) — Contra
- José Guimarães (PT) — Contra
- Júnior Mano (PSB) — Contra
- Leônidas Cristino (PDT) — Contra
- Luiz Gastão (PSD) — A favor
- Luizianne Lins (PT) — Contra
- Matheus Noronha (PL) — Não votou
- Mauro Benevides (PDT) — Contra
- Moses Rodrigues (União) — Não votou
- Robério Monteiro (PDT) — Contra
- Vanderlan Alves (UNIÃO) — Contra
- Yury do Paredão (MDB) — Não votou
Protestos e jornalistas agredidos
O deputado federal Hugo Motta (Republicanos), presidente da Casa Legislativa, pautou o assunto e o colocou em votação nesta terça-feira (9). Partidos políticos tentaram obstruir, protestaram e tentaram impedir a votação.
Glauber Braga (Psol) chegou a ocupar a cadeira da presidência, mas foi removido à força pela Polícia Legislativa. A transmissão da TV Câmara foi interrompida e profissionais de imprensa foram retirados do Plenário Ulysses Guimarães durante a ação da força de segurança interna da Casa.
Jornalistas que cobrem o Legislativo relataram que foram agredidos pelos policiais legislativos e impedidos de acompanhar o ocorrido. O fato foi repudiado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e pelo Sindicato dos Jornalista Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) por meio de nota publicada nos canais oficiais das duas entidades.
O que é o 'PL da Dosimetria'
O projeto, enviado ao Senado Federal, busca rever as punições aplicadas aos envolvidos nos atos golpistas que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília.
Na prática, ele determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão o uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.
Desta forma, a nova regra implicaria a revisão do total para esses dois crimes, prevalecendo a pena maior, que é de 4 a 12 anos, por tentativa de golpe de Estado. Agravantes e atenuantes ainda serão aplicáveis sobre o cálculo.
Se for sancionado como está, a nova forma de soma de penas deve beneficiar Bolsonaro e todos os outros condenados pela tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de comandar o plano golpista, e atualmente cumpre pena na sede da Polícia Federal em Brasília.
Na manhã desta quarta, o presidente do Senado, Davi Acolumbre (União), enviou o projeto de lei para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), presidida pelo senador Otto Alencar (PSD).
Inicialmente, o texto seria enviado diretamente para o plenário, mas uma negociação entre líderes congressistas evitou a manobra. Com isso, Otto Alencar informou que deve pautar o projeto na CCJ já na próxima semana e indicou o senador Esperidião Amin (PP) como relator.