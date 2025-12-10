Como votaram os deputados federais do Ceará no PL da Dosimetria

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10), o projeto de lei que pode reduzir as penas para os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e pela trama golpista que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares de alta patente.

A proposta tem sido chamada de "PL da Dosimetria" e foi apresentada inicialmente pelo deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), para promover anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

A sessão na qual a matéria foi apreciada terminou às 4h e contou com a participação de 441 parlamentares. O placar final foi de 291 votos contrários, 148 favoráveis e uma abstenção.

O texto aprovado foi um substitutivo apresentado pelo relator, o deputado federal Paulinho da Força (SD), ex-aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja também PontoPoder Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar e liberação para cirurgia PontoPoder Câmara aprova redução de penas de condenados por atos golpistas

Do quantitativo de votos a favor, quatro foram de cearenses. Outros 11 foram contra a aprovação da dosimetria das punições dos golpistas, enquanto os demais representantes da bancada do Ceará — 7 deputados federais — não participaram da votação.

Veja o placar:

AJ Albuquerque (PP) — Não votou

André Fernandes (PL) — A favor

André Figueiredo (PDT) — Contra

Célio Studart (PSD) — Contra

Danilo Forte (União) — Não votou

Dayany Bittencourt (União) — A favor

Domingos Neto (PSD) — Contra

Dr. Jaziel (PL) — A favor

Enfermeira Ana Paula (Podemos) — Não votou

Eunício Oliveira (MDB) — Não votou

José Airton Cirilo (PT) — Contra

José Guimarães (PT) — Contra

Júnior Mano (PSB) — Contra

Leônidas Cristino (PDT) — Contra

Luiz Gastão (PSD) — A favor

Luizianne Lins (PT) — Contra

Matheus Noronha (PL) — Não votou

Mauro Benevides (PDT) — Contra

Moses Rodrigues (União) — Não votou

Robério Monteiro (PDT) — Contra

Vanderlan Alves (UNIÃO) — Contra

Yury do Paredão (MDB) — Não votou

Protestos e jornalistas agredidos

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos), presidente da Casa Legislativa, pautou o assunto e o colocou em votação nesta terça-feira (9). Partidos políticos tentaram obstruir, protestaram e tentaram impedir a votação.

Glauber Braga (Psol) chegou a ocupar a cadeira da presidência, mas foi removido à força pela Polícia Legislativa. A transmissão da TV Câmara foi interrompida e profissionais de imprensa foram retirados do Plenário Ulysses Guimarães durante a ação da força de segurança interna da Casa.

Jornalistas que cobrem o Legislativo relataram que foram agredidos pelos policiais legislativos e impedidos de acompanhar o ocorrido. O fato foi repudiado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e pelo Sindicato dos Jornalista Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) por meio de nota publicada nos canais oficiais das duas entidades.

O que é o 'PL da Dosimetria'

O projeto, enviado ao Senado Federal, busca rever as punições aplicadas aos envolvidos nos atos golpistas que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília.

Na prática, ele determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão o uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

Desta forma, a nova regra implicaria a revisão do total para esses dois crimes, prevalecendo a pena maior, que é de 4 a 12 anos, por tentativa de golpe de Estado. Agravantes e atenuantes ainda serão aplicáveis sobre o cálculo.

Se for sancionado como está, a nova forma de soma de penas deve beneficiar Bolsonaro e todos os outros condenados pela tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de comandar o plano golpista, e atualmente cumpre pena na sede da Polícia Federal em Brasília.

Veja também PontoPoder Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar e liberação para cirurgia PontoPoder Câmara aprova redução de penas de condenados por atos golpistas

Na manhã desta quarta, o presidente do Senado, Davi Acolumbre (União), enviou o projeto de lei para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), presidida pelo senador Otto Alencar (PSD).

Inicialmente, o texto seria enviado diretamente para o plenário, mas uma negociação entre líderes congressistas evitou a manobra. Com isso, Otto Alencar informou que deve pautar o projeto na CCJ já na próxima semana e indicou o senador Esperidião Amin (PP) como relator.