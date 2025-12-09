Glauber Braga ocupa cadeira de Hugo Motta em protesto na Câmara e é retirado à força

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) chamou atenção, nesta terça-feira (9), ao ocupar a cadeira da presidência da Câmara Federal após o anúncio da votação do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria — alternativo ao PL da Anistia.

"Vou me manter firme aqui até o final dessa história. Se o presidente da Câmara quiser tomar uma atitude diferente daquela que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e que até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Ficarei aqui até o limite das minhas forças", afirmou o parlamentar.

Pouco antes do político ocupar a cadeira da presidência, o chefe da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) informou que analisaria um pedido de cassação dele, que é acusado de agredir um manifestante na Câmara. Junto a esse processo, também falou que levaria a plenário os processos envolvendo Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Plenário foi esvaziado

Segundo a CNN Brasil, no momento em que Braga assumiu a mesa, os deputados estavam na primeira etapa da sessão que poderia acelerar a votação do PL da Dosimetria na Casa. Contudo, depois disso, os parlamentares esvaziaram o plenário e a TV Câmara interrompeu a transmissão.

Conforme o Estadão, após 45 minutos de protesto, o psolista foi arrancado à força da cadeira pela Polícia Legislativa.

Ao Diário do Nordeste, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que "não se justifica" a violência praticada contra o parlamentar. "Claro que ninguém concorda com a ocupação da mesa da presidência, mas não justifica esse grau de violência. Quando chegamos para mediar, não deixaram a gente subir", disse.

O cearense também achou "absurdo comparar" o caso do psolista ao da deputada Carla Zambelli. "É inaceitável. Do ponto de vista humano, da democracia. A Carla está presa, foi processada, são casos completamente diferentes, jamais poderiam ir juntos para o plenário", completou.

Quem é Glauber Braga

O deputado Glauber Braga tem 43 anos e nasceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ele atua na Câmara Federal desde 2007 — primeiramente, pelo PSB.

O político foi acusado pelo Partido Novo de faltar com o decoro parlamentar ao chutar um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) em 2024, durante uma discussão. Ele alega que um processo de cassação por causa desse episódio é uma pena "desproporcional" e "perseguição política".