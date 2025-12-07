Carona em jatinho: Toffoli e advogado do Banco Master voam juntos para final da Libertadores

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o advogado Augusto Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça, viajaram no mesmo jatinho para assistir à final da Libertadores em Lima, no Peru, no último sábado (29).

Palmeirenses, os dois pegaram carona no voo privado do empresário Luiz Oswaldo Pastore, amigo em comum, para acompanhar a partida contra o Flamengo. Ao todo, 15 pessoas estavam a bordo, entre elas o ex-deputado Aldo Rebelo.

A viagem foi revelada pelo jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, e confirmada por um dos passageiros - que pediu anonimato - ao jornal O Estado de São Paulo. O comentarista Valdo Cruz, da GloboNews, afirmou que interlocutores do ministro confirmam a informação.

Toffoli é o relator da investigação sobre suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Já Botelho advoga para o diretor de compliance da instituição, Luiz Antonio Bull, que chegou a ser preso na Operação Compliance Zero e hoje cumpre liberdade provisória com tornozeleira eletrônica.

O processo ainda não havia sido distribuído ao gabinete de Toffoli quando a viagem ocorreu. A definição do relator é feita por sorteio entre os ministros do STF.

Tanto o ministro e o advogado não comentaram o episódio.

Toffoli colocou a investigação sob sigilo. Os autos chegaram ao STF a pedido da defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após a Polícia Federal apreender em um dos endereços do empresário um envelope com o nome do deputado João Carlos Bacelar (PL-BA). Como parlamentares têm foro no Supremo, o caso subiu de instância.

A defesa de Vorcaro busca tirar o caso da primeira instância da Justiça Federal, que havia decretado sua prisão preventiva.

Bacelar afirma que participou da constituição de um fundo para construir um empreendimento imobiliário em Trancoso, em Porto Seguro (BA). Segundo ele, Vorcaro demonstrou interesse em comprar parte do projeto, mas o negócio não avançou.