Dra. Silvana é vítima de assalto em Fortaleza; suspeitos são presos

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) relatou ter sido vítima de um assalto nas imediações do Shopping Center Um, no cruzamento das ruas Desembargador Leite Albuquerque com Barbosa de Freitas, no bairro Aldeota. O crime teria ocorrido por volta das 11h30, na véspera de Natal (24).

Segundo o relato da vítima, a ação aconteceu em um momento de grande movimentação de pedestres. O fato chamou a atenção da parlamentar pela "audácia da bandidagem, que parece ter perdido o temor mesmo em locais que não são ermos".

Durante a abordagem, relatou a deputada, um criminoso arrancou dois colares de "alto valor sentimental". Uma das peças ela possuía há quase 30 anos, presente do marido, o também político, deputado federal Dr. Jaziel (PL), e a outra tinha pingentes de bonequinhos representando os três netos.

Veja também PontoPoder Vereadora de Fortaleza denuncia ameaça de morte; Polícia Civil investiga o caso PontoPoder Por carta, Bolsonaro confirma indicação de Flávio como candidato à Presidência PontoPoder Cirurgia de Bolsonaro é finalizada sem intercorrências após mais de 3 horas

Os pertences não foram recuperados, pois, segunda ela, os assaltantes os descartaram durante a fuga para tentar "se livrar do flagrante no momento da abordagem policial".

A deputada afirma que logo após a ação criminosa registrou boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia Civil (2º DP).

Perseguição e prisão em flagrante

Em nota enviada nesta quinta-feira (25), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou a prisão em flagrante de dois suspeitos logo após a ocorrência. De acordo com a corporação, as diligências foram iniciadas imediatamente após o acionamento das equipes militares.

Os indivíduos foram localizados na avenida Dom Luís e, embora tenham tentado fugir após a ordem de parada, foram alcançados pelos policiais.

Durante a busca, os agentes apreenderam com a dupla um simulacro de pistola, um aparelho celular, uma motocicleta roubada e com indícios de adulteração e dois colares dourados com pingentes. Não foi informado se os colares são os da deputada.

Os detidos foram reconhecidos pela vítima e conduzidos ao 2º Distrito Policial, onde foram realizados os procedimentos legais.

"Policiais heróis", elogia deputada

A ação das forças de segurança após o assalto foi descrita pela deputada em vídeo nas redes sociais. Ela informou que ligou para o 190, assim como um cidadão que presenciou a cena, e forneceu a placa da motocicleta utilizada no crime.

Enquanto os policiais colhiam os detalhes com a deputada, a equipe já se comunicava via rádio com outros agentes que haviam acabado de efetuar a prisão dos criminosos. "Parecia coisa de filme", relatou a parlamentar, exaltando o trabalho dos "policiais heróis". Ela agradeceu a eficiência da Polícia.

Diante de comentários nas redes sociais sugerindo que o atendimento rápido teria ocorrido por conta de seu cargo político, Silvana foi enfática ao negar: "Isso não é verdade". Segundo ela, sequer houve tempo ou oportunidade de se identificar como deputada no momento do chamado.

A parlamentar encerrou o vídeo reforçando que o reconhecimento público ajuda o trabalho da Polícia, especialmente por estarem em serviço em plena véspera de Natal.