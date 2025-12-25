Por carta, Bolsonaro confirma indicação de Flávio como candidato à Presidência

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que o filho "01", o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é o nome indicado por ele para disputar a Presidência da República em 2026.

Preso desde 22 de novembro na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) de Brasília, Bolsonaro escreveu à mão uma carta. Ela foi lida na manhã desta quinta-feira (25) por Flávio na porta do hospital DF Star, onde o ex-presidente passará por uma cirurgia para correções de hérnias abdominais.

Conforme informações do jornal O Globo, as palavras de Jair foram escritas em um documento intitulado "Carta aos Brasileiros". Nela, o ex-presidente fez um balanço pessoal após deixar a Presidência, e afirma estar "pagando um preço alto, com minha saúde e família" para defender o que acha "o melhor para o nosso Brasil", e chama a atual situação de "um cenário de injustiça".

"Decisão consciente e legítima", escreveu Jair

Para justificar a escolha de indicar o filho senador como pré-candidato à Presidência, Bolsonaro declara que Flávio tem a "missão de resgatar o nosso Brasil".

"(É) uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar os princípios daqueles que caminharam comigo. (É) a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser Presidente", explicou o ex-presidente.