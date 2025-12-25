Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Por carta, Bolsonaro confirma indicação de Flávio como candidato à Presidência

Senador pode ser o principal nome da oposição para as eleições em 2026.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto que contém Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.
Legenda: Jair Bolsonaro escreveu carta para indicar o filho, senador Flávio Bolsonaro, como candidato a presidente em 2026.
Foto: Evaristo Sá/AFP.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que o filho "01", o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é o nome indicado por ele para disputar a Presidência da República em 2026.

Preso desde 22 de novembro na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) de Brasília, Bolsonaro escreveu à mão uma carta. Ela foi lida na manhã desta quinta-feira (25) por Flávio na porta do hospital DF Star, onde o ex-presidente passará por uma cirurgia para correções de hérnias abdominais.

Conforme informações do jornal O Globo, as palavras de Jair foram escritas em um documento intitulado "Carta aos Brasileiros". Nela, o ex-presidente fez um balanço pessoal após deixar a Presidência, e afirma estar "pagando um preço alto, com minha saúde e família" para defender o que acha "o melhor para o nosso Brasil", e chama a atual situação de "um cenário de injustiça".

"Decisão consciente e legítima", escreveu Jair

Para justificar a escolha de indicar o filho senador como pré-candidato à Presidência, Bolsonaro declara que Flávio tem a "missão de resgatar o nosso Brasil".

"(É) uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar os princípios daqueles que caminharam comigo. (É) a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser Presidente", explicou o ex-presidente.

Um dos destaques da carta é a reafirmação de valores centrais do bolsonarismo, respaldada na retomada "da responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e coragem", como escreveu Bolsonaro.

O texto termina com o ex-presidente pedindo que Deus abençoe Flávio "e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade".

Veja também

teaser image
PontoPoder

Redução do imposto de renda, COP 30 e tarifaço marcam pronunciamento natalino de Lula

teaser image
PontoPoder

Na véspera do Natal, Moraes autoriza que filhos visitem Bolsonaro no hospital

Flávio terá uma série de embates na oposição

A declaração de Jair Bolsonaro fornecendo capital político para o filho chega em um momento de tensão em busca de um nome capaz de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já confirmou que disputará o quarto mandato presidencial.

Além do senador, estão na disputa na oposição nomes importantes, como os governadores de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). 

Ainda não há definição se o PSDB lançará candidatura própria. Ciro Gomes, recém-filiado ao partido, disputou as duas últimas eleições. O partido, que já esteve na Presidência da República entre 1995 e 2003 com Fernando Henrique Cardoso, ficou fora do pleito de 2022, coligado na chapa da então candidata Simone Tebet (MDB), hoje ministra do Planejamento do Governo Lula.

Assuntos Relacionados
Foto que contém Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.
PontoPoder

Por carta, Bolsonaro confirma indicação de Flávio como candidato à Presidência

Senador pode ser o principal nome da oposição para as eleições em 2026.

Redação
Há 24 minutos
Foto que contém Adriana Gerônimo, vereadora de Fortaleza pelo Psol. Ela é uma mulher negra de cabelo cacheado longo voltado para trás, usa um colar e veste uma camisa de mangas longas amarelas.
PontoPoder

Vereadora de Fortaleza denuncia ameaça de morte; Polícia Civil investiga o caso

Adriana Gerônimo recebeu um e-mail com ataques a ela e à esposa.

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Camilo, Elmano e Lula em Horizonte, no Ceará
Inácio Aguiar

A equação que Camilo tratará com Lula sobre a eleição no Ceará

PT nacional está atento aos movimentos políticos no Ceará com a repercussão do nome de Ciro na oposição

Inácio Aguiar
25 de Dezembro de 2025
Ilustração em preto e branco de um homem de terno e óculos, em estilo xilogravura, sobre fundo azul com mapa urbano estilizado. À direita, placas de trânsito com setas indicam “Amadeu Furtado”, “BR-222”, “Barra do Ceará” e “Litoral Oeste”. À esquerda, um ícone de telefone e o texto “Baú da Política – Bairros”.
PontoPoder

A história do médico filantropo e ex-deputado que empresta o nome a um bairro de Fortaleza

O “Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza” explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
25 de Dezembro de 2025
Fotografia do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sorrindo de braços abertos em um ambiente festivo. Ele veste um terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha com pequenos detalhes brancos. Ao fundo, à esquerda, há uma árvore de Natal decorada com bolas vermelhas e douradas.
PontoPoder

Redução do imposto de renda, COP 30 e tarifaço marcam pronunciamento natalino de Lula

Presidente ainda destacou combate à fome, políticas sociais e indicadores positivos na economia.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Jair Bolsonaro em meio a seguranças, olha para a câmera enquanto ele entra em um carro. O político veste uma camisa polo. Foto usada em matéria sobre cirurgia do ex-presidente.
PontoPoder

Médicos confirmam cirurgia de Bolsonaro e estimam duração de até quatro horas

Ex-presidente será submetido a procedimento para tratar hérnia inguinal bilateral.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Michelle Bolsonaro conversa ao lado de seu marido, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e seus filhos Carlos, Flavio e Renan durante um comício na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil, em 6 de abril de 2025. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, liderou uma manifestação em São Paulo no domingo, a primeira desde que a Suprema Corte decidiu julgá-lo sob acusações de liderar um plano de golpe.
PontoPoder

Na véspera do Natal, Moraes autoriza que filhos visitem Bolsonaro no hospital

Além de Michelle Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura poderão encontrá-lo

Redação
24 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro deixa prisão na sede da PF e é internado em hospital de Brasília para fazer cirurgia

Em decisão que autoriza o procedimento, o ministro Alexandre de Moraes detalha o esquema de segurança que deve ser adotado.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Presidente Lula em reunião ministerial em dezembro de 2025
Inácio Aguiar

As variáveis de Lula e a expectativa pelo veto ao PL que beneficia Bolsonaro e aliados

Presidente deve divulgar, nos próximos dias, como será o veto ao PL da Dosimetria; há estratégias políticas em curso

Inácio Aguiar
24 de Dezembro de 2025
Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, preside a sessão. A Mesa Diretora está composta por deputados e senadores. O plenário está cheio de legisladores em pé.
PontoPoder

Escala 6x1, PL Antifacção e CPIs: Congresso empurra decisões cruciais para o ano eleitoral de 2026

Segurança pública, STF, CPIs, educação e pautas sociais ficam no centro do debate do próximo semestre.

Beatriz Matos, de Brasília
24 de Dezembro de 2025
Rholden Queiroz, presidente do TCE Ceará, de terno azul e camisa branca segura um microfone e fala em pé para uma plateia, em ambiente interno, com pessoas desfocadas em primeiro plano.
PontoPoder

TCE Ceará quer reduzir prazo do julgamento de contas das prefeituras em 2026

Presidente do Tribunal, Rholden Queiroz também fez um balanço da atuação do órgão ao longo de 2025.

Luana Barros
23 de Dezembro de 2025
Montagem com duas pessoas falando ao microfone em plenário legislativo: à esquerda, Gorete Pereira de vestido vermelho discursa; à direita, Yury do Paredão de terno e gravata fala ao microfone, ambos em ambientes formais de sessão.
PontoPoder

Ex-deputada Gorete Pereira deve assumir vaga na Câmara dos Deputados com licença de Yury do Paredão

A previsão é de que ela permaneça na casa legislativa por 4 meses.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Vista aérea de uma cidade de médio porte, com ruas movimentadas, prédios baixos e telhados alaranjados. Em destaque, uma igreja amarela com duas torres em uma praça central. Ao fundo, há morros e montanhas cobertos por vegetação verde sob um céu parcialmente nublado.
PontoPoder

Municípios do Ceará acessam rateio de mais de R$ 1 bilhão em 2026 com emendas parlamentares

Inicialmente, há 19 cidades beneficiadas; as demais serão detalhadas nas etapas de execução orçamentária.

Ingrid Campos
23 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro em aparição pública, com um curativo no pescoço, cercado por sua equipe.
PontoPoder

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal

Ex-presidente tem quadro de hérnia inguinal, e sairá da prisão para realizar o procedimento

Redação
23 de Dezembro de 2025
Fachada de uma penintenciária, com mármore estampando os dizeres
PontoPoder

Excluindo presos por crime contra o Estado, Governo publica indulto natalino 2025

Decreto publicado no Diário Oficial da União não se aplica a presos por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Governador Elmano de Freitas e a vice-governadora Jade Romero em reunião de secretários em 2025
Inácio Aguiar

Cinco recados de Elmano de Freitas sobre o ano eleitoral de 2026

Governador prepara série de entregas e articulação com aliados para buscar a reeleição.

Inácio Aguiar
23 de Dezembro de 2025
foto do general Augusto Heleno, ex-ministro de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Augusto Heleno vai para prisão domiciliar com uso de tornozeleira, decide Moraes

Defesa alegou diagnóstico de Alzheimer para justificar a transferência do militar.

Redação
22 de Dezembro de 2025
foto do presidente Lula.
PontoPoder

Lula sanciona reajuste de 8% para servidores do Judiciário em 2026

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22)

Redação
22 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado, mostrando dois homens usando terno e gravata em ambientes formais de plenário. À esquerda, um deles está de pé atrás de um microfone fixo, diante de um fundo com listras verticais escuras e claras. À direita, o outro segura um microfone portátil enquanto fala, tendo ao fundo um ambiente de sala legislativa com tons de azul e objetos desfocados sobre mesas.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro e Ramagem têm passaportes diplomáticos cancelados

Os agora ex-deputados tiveram seus mandatos cassados.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Imagem de Eduardo Bolsonaro e Fernanda Torres, para matéria sobre propaganda da Havaianas.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro critica propaganda da Havaianas com Fernanda Torres

Políticos de direita pediram boicote à marca por uso de trocadilho com o termo "começar o ano com pé direito".

Redação
22 de Dezembro de 2025