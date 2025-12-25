Por carta, Bolsonaro confirma indicação de Flávio como candidato à Presidência
Senador pode ser o principal nome da oposição para as eleições em 2026.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que o filho "01", o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é o nome indicado por ele para disputar a Presidência da República em 2026.
Preso desde 22 de novembro na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) de Brasília, Bolsonaro escreveu à mão uma carta. Ela foi lida na manhã desta quinta-feira (25) por Flávio na porta do hospital DF Star, onde o ex-presidente passará por uma cirurgia para correções de hérnias abdominais.
Conforme informações do jornal O Globo, as palavras de Jair foram escritas em um documento intitulado "Carta aos Brasileiros". Nela, o ex-presidente fez um balanço pessoal após deixar a Presidência, e afirma estar "pagando um preço alto, com minha saúde e família" para defender o que acha "o melhor para o nosso Brasil", e chama a atual situação de "um cenário de injustiça".
"Decisão consciente e legítima", escreveu Jair
Para justificar a escolha de indicar o filho senador como pré-candidato à Presidência, Bolsonaro declara que Flávio tem a "missão de resgatar o nosso Brasil".
"(É) uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar os princípios daqueles que caminharam comigo. (É) a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser Presidente", explicou o ex-presidente.
Um dos destaques da carta é a reafirmação de valores centrais do bolsonarismo, respaldada na retomada "da responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e coragem", como escreveu Bolsonaro.
O texto termina com o ex-presidente pedindo que Deus abençoe Flávio "e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade".
Flávio terá uma série de embates na oposição
A declaração de Jair Bolsonaro fornecendo capital político para o filho chega em um momento de tensão em busca de um nome capaz de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já confirmou que disputará o quarto mandato presidencial.
Além do senador, estão na disputa na oposição nomes importantes, como os governadores de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Ainda não há definição se o PSDB lançará candidatura própria. Ciro Gomes, recém-filiado ao partido, disputou as duas últimas eleições. O partido, que já esteve na Presidência da República entre 1995 e 2003 com Fernando Henrique Cardoso, ficou fora do pleito de 2022, coligado na chapa da então candidata Simone Tebet (MDB), hoje ministra do Planejamento do Governo Lula.