Redução do imposto de renda, COP 30 e tarifaço marcam pronunciamento natalino de Lula

Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, o presidente Lula (PT) fez um balanço das ações do governo em 2025, defendeu o fim da escala 6x1 de trabalho e destacou resultados econômicos e sociais alcançados ao longo do ano.

Durante o discurso, Lula afirmou que o País avançou no combate à fome, retomou políticas sociais e registrou indicadores positivos na economia. Segundo o presidente, o Brasil encerra o ano com a menor taxa de desemprego da história, renda média recorde e inflação sob controle.

Pronunciamento: Feliz Natal ao povo brasileiro https://t.co/YmpmOMbOq8 — Lula (@LulaOficial) December 24, 2025

Lula também destacou o êxito na negociação com o presidente Donald Trump sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Um dos principais pontos da fala foi a defesa da redução da jornada de trabalho sem diminuição de salários. Lula declarou que o fim da escala 6×1 é uma demanda da população e que o governo deve ouvir os trabalhadores sobre o tema.

Ele também voltou a destacar a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês, medida que, segundo o presidente, amplia o poder de compra das famílias e estimula a economia.

O presidente citou ainda programas sociais e de infraestrutura retomados ou ampliados pelo governo, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pé-de-Meia, Gás do Povo, Luz do Povo e iniciativas nas áreas de saúde e educação.

Na área de segurança pública, mencionou ações de combate ao crime organizado e à violência, com foco na proteção das mulheres.

Na política internacional, Lula afirmou que o Brasil voltou a ter protagonismo global, destacando a realização da COP30 na Amazônia e acordos diplomáticos que fortaleceram a posição do país no cenário externo.