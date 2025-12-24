Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Escala 6x1, PL Antifacção e CPIs: Congresso empurra decisões cruciais para o ano eleitoral de 2026

Segurança pública, STF, CPIs, educação e pautas sociais ficam no centro do debate do próximo semestre.

Escrito por
Beatriz Matos, de Brasília producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, preside a sessão. A Mesa Diretora está composta por deputados e senadores. O plenário está cheio de legisladores em pé.
Legenda: Congresso tem uma série de pautas importantes para o ano de 2026.
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Com a entrada em vigor do recesso parlamentar, o Congresso Nacional inicia 2026 com uma lista de pendências relevantes que ficaram fora da pauta de encerramento do ano legislativo. Projetos ligados à segurança pública, indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF), comissões de investigação e a agenda educacional devem concentrar as atenções no primeiro semestre, em um cenário já atravessado pelo calendário eleitoral.

Uma das principais propostas que ficaram pendentes para conclusão é o PL Antifacção, enviado pelo Poder Executivo com o objetivo de endurecer o combate ao crime organizado. O texto foi aprovado pelo Senado no dia 10 de dezembro, sob relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), mas, após alterações, retornou à Câmara dos Deputados para nova análise.

A proposta amplia a tipificação penal das facções criminosas, eleva penas para lideranças e para crimes cometidos “a serviço” dessas organizações, além de prever maior integração e compartilhamento de dados entre órgãos de segurança. O texto também discute novas fontes de financiamento para o setor, como a criação de um tributo sobre apostas esportivas, a chamada “Cide-Bet”.

Para o professor de segurança pública do Ibmec Brasília, Fagner Dias, o adiamento do projeto não é casual. Segundo ele, o PL Antifacção envolve “temas complexos, sensíveis e com alto custo político”, especialmente em um Congresso polarizado. “Segurança pública, sistema penal e pacto federativo nunca são assuntos fáceis de enfrentar, ainda mais no fim do ano legislativo, quando o esforço costuma se concentrar em matérias com maior consenso ou impacto mais imediato”, avalia.

Dias também aponta que o projeto enfrenta resistências jurídicas e políticas. “Há dúvidas sobre o risco de ampliar a seletividade penal ou agravar problemas já existentes no sistema prisional. Diante disso, adiar acaba sendo a opção politicamente mais confortável”, afirma.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Escala 6x1 pode acabar: saiba o que é, como funciona e o que muda para o trabalhador

Queda de braço na PEC da Segurança

Outra pauta que vai ficar para 2026 é a PEC da Segurança Pública, defendida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Apresentada pelo governo federal, a proposta busca reforçar a coordenação nacional da política de segurança, sem retirar formalmente competências de estados e municípios. O texto prevê integração entre polícias federal, civil, militar e penal, além de compartilhamento de bancos de dados, padronização mínima de procedimentos e fortalecimento de políticas de prevenção.

Apesar do discurso de cooperação, a proposta tem sido vista como um ponto de tensão entre o governo federal e os governadores. Para Fagner Dias, existe uma desconfiança clara por parte dos estados. “Os governadores enxergam com receio qualquer tentativa de ampliar o papel da União em uma área que, na prática, sempre foi responsabilidade estadual. Existe a percepção de perda de autonomia administrativa e política”, explica.

Do outro lado, o especialista observa que o governo federal argumenta que o crime organizado já ultrapassou fronteiras estaduais e exige uma coordenação mais robusta. “O problema é que essas visões ainda não se encontraram. Em ano eleitoral, com governadores também focados em seus próprios projetos políticos, esse impasse tende a se aprofundar, o que dificulta avanços concretos da PEC em 2026”, avalia.

Ano eleitoral pesa no ritmo do Congresso

O calendário eleitoral aparece como um dos principais fatores de pressão sobre a tramitação dessas propostas. Segundo Fagner Dias, o impacto de 2026 tende a ser significativo. 

“Em anos eleitorais, os parlamentares evitam pautas que possam gerar desgaste ou interpretações negativas junto ao eleitorado. Segurança pública rende discurso, mas também cobra coerência e resultados, o que nem sempre é simples de entregar”, afirma.

Na avaliação do professor, o cenário deve ser marcado por discursos mais duros e menos concessões. “Podemos até ver movimentações simbólicas para demonstrar atuação, mas a construção de consensos profundos fica muito mais difícil quando o tema exige acordos entre campos ideológicos e interesses regionais distintos”, completa.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Senado aprova PL Antifacção com penas que podem chegar a 120 anos

STF e investigações ficam para 2026

Além das pautas de segurança, o Senado ainda precisa sabatinar o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF. A sabatina, que estava prevista para 10 de dezembro, foi cancelada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e ainda não tem nova data definida. Caso seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Messias precisará de pelo menos 41 votos no plenário.

Também ficaram para 2026 diversas comissões parlamentares de inquérito. A CPI do Banco Master, proposta pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), já reúne assinaturas suficientes, mas ainda aguarda a leitura do requerimento em plenário. Sem essa etapa, a comissão não pode ser instalada.

Já a CPMI do INSS, que investiga fraudes em descontos indevidos e operações de crédito consignado envolvendo aposentados, encerrou os trabalhos de 2025 após uma série de reuniões e a aprovação de dezenas de quebras de sigilo. O colegiado entra em recesso e deve retomar as atividades no próximo ano, com a previsão de apresentação de um relatório preliminar em fevereiro e articulações para prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias.

Educação também fica no radar

Na área da educação, o novo Plano Nacional de Educação (PNE) avançou na Câmara, mas a conclusão da tramitação deve ocorrer apenas em 2026. A comissão especial aprovou o parecer do relator Moses Rodrigues (União-CE) ao PL 2.614/2024, que define as diretrizes da política educacional para os próximos dez anos.

O texto tramita em caráter conclusivo e pode seguir diretamente para o Senado, caso não haja recurso para votação em plenário. Ainda assim, para virar lei, precisará do aval das duas Casas.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Novo PNE deve investir de R$ 280 bilhões na educação básica, projeta Moses Rodrigues

Pautas sociais entram no cálculo político

Entre as propostas de maior apelo social que devem voltar ao centro do debate em 2026 está a discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1. O tema é tratado em diferentes propostas em tramitação no Congresso Nacional, que buscam reduzir a jornada semanal de trabalho, hoje fixada em até 44 horas, com ampliação dos períodos de descanso.

A pauta tem mobilizado sindicatos e ganhou força no debate público ao longo de 2025, mas enfrenta resistência de setores empresariais e de parte do Congresso, o que tem dificultado avanços mais rápidos.

Para o professor de segurança pública do Ibmec Brasília, Fagner Dias, esse tipo de proposta tem peso estratégico no cenário pré-eleitoral, mas não necessariamente se traduz em tramitação acelerada no Legislativo. “Essas pautas dialogam diretamente com a opinião pública, mas geram forte reação de setores empresariais e de parte da base parlamentar”, afirma.

Segundo ele, a tendência é que o governo priorize iniciativas de alto valor simbólico e menor complexidade. “Isso pode gerar tensão na relação com o Congresso, mas também funciona como moeda de negociação política em um cenário pré-eleitoral”, conclui.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Presidente Lula em reunião ministerial em dezembro de 2025
Inácio Aguiar

As variáveis de Lula e a expectativa pelo veto ao PL que beneficia Bolsonaro e aliados

Presidente deve divulgar, nos próximos dias, como será o veto ao PL da Dosimetria; há estratégias políticas em curso

Inácio Aguiar
Há 24 minutos
Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, preside a sessão. A Mesa Diretora está composta por deputados e senadores. O plenário está cheio de legisladores em pé.
PontoPoder

Escala 6x1, PL Antifacção e CPIs: Congresso empurra decisões cruciais para o ano eleitoral de 2026

Segurança pública, STF, CPIs, educação e pautas sociais ficam no centro do debate do próximo semestre.

Beatriz Matos, de Brasília
Há 1 hora
Rholden Queiroz, presidente do TCE Ceará, de terno azul e camisa branca segura um microfone e fala em pé para uma plateia, em ambiente interno, com pessoas desfocadas em primeiro plano.
PontoPoder

TCE Ceará quer reduzir prazo do julgamento de contas das prefeituras em 2026

Presidente do Tribunal, Rholden Queiroz também fez um balanço da atuação do órgão ao longo de 2025.

Luana Barros
23 de Dezembro de 2025
Montagem com duas pessoas falando ao microfone em plenário legislativo: à esquerda, Gorete Pereira de vestido vermelho discursa; à direita, Yury do Paredão de terno e gravata fala ao microfone, ambos em ambientes formais de sessão.
PontoPoder

Ex-deputada Gorete Pereira deve assumir vaga na Câmara dos Deputados com licença de Yury do Paredão

A previsão é de que ela permaneça na casa legislativa por 4 meses.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Vista aérea de uma cidade de médio porte, com ruas movimentadas, prédios baixos e telhados alaranjados. Em destaque, uma igreja amarela com duas torres em uma praça central. Ao fundo, há morros e montanhas cobertos por vegetação verde sob um céu parcialmente nublado.
PontoPoder

Municípios do Ceará acessam rateio de mais de R$ 1 bilhão em 2026 com emendas parlamentares

Inicialmente, há 19 cidades beneficiadas; as demais serão detalhadas nas etapas de execução orçamentária.

Ingrid Campos
23 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro em aparição pública, com um curativo no pescoço, cercado por sua equipe.
PontoPoder

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal

Ex-presidente tem quadro de hérnia inguinal, e sairá da prisão para realizar o procedimento

Redação
23 de Dezembro de 2025
Fachada de uma penintenciária, com mármore estampando os dizeres
PontoPoder

Excluindo presos por crime contra o Estado, Governo publica indulto natalino 2025

Decreto publicado no Diário Oficial da União não se aplica a presos por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Governador Elmano de Freitas e a vice-governadora Jade Romero em reunião de secretários em 2025
Inácio Aguiar

Cinco recados de Elmano de Freitas sobre o ano eleitoral de 2026

Governador prepara série de entregas e articulação com aliados para buscar a reeleição.

Inácio Aguiar
23 de Dezembro de 2025
foto do general Augusto Heleno, ex-ministro de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Augusto Heleno vai para prisão domiciliar com uso de tornozeleira, decide Moraes

Defesa alegou diagnóstico de Alzheimer para justificar a transferência do militar.

Redação
22 de Dezembro de 2025
foto do presidente Lula.
PontoPoder

Lula sanciona reajuste de 8% para servidores do Judiciário em 2026

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22)

Redação
22 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado, mostrando dois homens usando terno e gravata em ambientes formais de plenário. À esquerda, um deles está de pé atrás de um microfone fixo, diante de um fundo com listras verticais escuras e claras. À direita, o outro segura um microfone portátil enquanto fala, tendo ao fundo um ambiente de sala legislativa com tons de azul e objetos desfocados sobre mesas.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro e Ramagem têm passaportes diplomáticos cancelados

Os agora ex-deputados tiveram seus mandatos cassados.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Imagem de Eduardo Bolsonaro e Fernanda Torres, para matéria sobre propaganda da Havaianas.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro critica propaganda da Havaianas com Fernanda Torres

Políticos de direita pediram boicote à marca por uso de trocadilho com o termo "começar o ano com pé direito".

Redação
22 de Dezembro de 2025
Vista externa de um prédio moderno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com fachada branca em formato geométrico e o nome da instituição escrito em letras pretas. O edifício é elevado por pilares e possui áreas envidraçadas na parte inferior. Em frente, há placas de trânsito, calçada, área verde e bancos. O céu está azul e limpo, indicando um dia ensolarado.
PontoPoder

Cinco prefeitos no Ceará perderam o mandato poucos meses depois da eleição de 2024

Em apenas um dos casos houve eleição suplementar para consolidar a troca de comando.

Ingrid Campos
22 de Dezembro de 2025
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em reunião com seus secretários no primeiro ano de governo, em 2025
Inácio Aguiar

Evandro Leitão recebe secretariado em jantar para avaliar 2025 e projetar 2026

Encontro de confraternização terá agradecimento e cobrança do gestor aos auxiliares.

Inácio Aguiar
22 de Dezembro de 2025
Foto de Flávio Dino, ministro do STF.
PontoPoder

Dino suspende trecho de proposta do Congresso que ressuscita emendas canceladas em 2019

A decisão do magistrado do STF foi tomada antes mesmo da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Redação
21 de Dezembro de 2025
Foto de cima da cidade.
PontoPoder

Juazeiro sanciona norma aos moldes da “lei anti-Oruam” e limita shows com apologia ao crime

As regras de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, são voltadas para eventos destinados ao público infantojuvenil.

João Lima Neto
21 de Dezembro de 2025
Ilustração em preto e branco com toques de azul mostra Antônio Bezerra de perfil, usando chapéu e óculos, olhando para uma avenida larga com viaduto e carros. Placas de trânsito indicam “Ant. Bezerra”, “Av. Mister Hull”, “Av. Cel. Carvalho” e “Av. Leste Oeste”. No canto, aparece o selo “Baú da Política – Bairros”. Estilo gráfico lembra xilogravura urbana.
PontoPoder

Abolicionista dá nome a bairro rebatizado por militares receosos com o comunismo em Fortaleza

O “Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza” explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
21 de Dezembro de 2025
Na imagem, fotografia em plano médio do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é um homem de pele clara, cabelos castanhos curtos e barba grisalha aparada. Veste uma toga preta sobre um terno azul-escuro, camisa social clara e gravata azul com pequenos detalhes. O ministro está levemente inclinado para a frente, com uma expressão séria e a boca entreaberta, como se estivesse falando. À sua frente, no canto inferior direito, aparece parte de um microfone preto. Ao fundo, de forma desfocada, vê-se a bandeira do Brasil.
PontoPoder

Toffoli autoriza soltura com tornozeleira de presos por mineração ilegal

O ministro decidiu substituir quatro prisões preventivas por medidas cautelares, incluindo

Redação
20 de Dezembro de 2025
Dilma Rousseff, presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), formado por membros do Brics, durante o 10° Encontro Anual, em Copacabana.
PontoPoder

TRF-1 reconhece Dilma como anistiada e fixa indenização de R$ 400 mil

A legislação reconhece ao anistiado político o direito à reparação econômica pelo afastamento das atividades profissionais durante a ditadura militar.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Filiados ao Psol em pé e sentados reunidos para uma foto após reunião do partido.
Wagner Mendes

PSOL Ceará anuncia o professor Jarir Pereira como pré-candidato a governador

A sigla reuniu filiados na sexta-feira (19) e deliberou no diretório estadual.

Wagner Mendes
20 de Dezembro de 2025