Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Escala 6x1 pode acabar: saiba o que é, como funciona e o que muda para o trabalhador

A mudança atinge diretamente empregadores e empregados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem da carteira de trabalho.
Legenda: PEC quer reduzir jornada de trabalho de brasileiros e brasileiras.
Foto: Shutterstock

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nessa quarta-feira (10), a proposta que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais, acabando com a escala 6x1.

Caso seja aprovada nas etapas seguintes, a medida poderá afetar a rotina de mais de 150 milhões de trabalhadores brasileiros, segundo o relator da proposta, o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Se, por um lado, o debate tem ampla adesão entre trabalhadores e forte mobilização nas redes sociais, com apoio de diferentes espectros políticos, por outro, encontra resistência do setor empresarial.

A possibilidade do fim da escala 6x1 e seus impactos na reorganização da jornada de trabalho têm gerado muitas dúvidas.

Para esclarecer esses pontos, o Diário do Nordeste ouviu presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB–CE), Raul Aguiar, e o advogado Júnior Ramos, especialista em direito e processo do trabalho.

Quais são os próximos passos?

Para virar lei, o projeto ainda precisrá ser aprovado pelo:

  • Plenário do Senado;
  • Câmara dos Deputados;
  • Veto ou sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

O que é a escala 6x1 ? 

A escala 6x1 é uma jornada de trabalho baseada em 44 horas trabalhadas semanalmente, ou seja o trabalhador executa suas atividades laborais em 6 dias durante 8 horas e folga 1 dia.

Veja também

teaser image
Negócios

O que o fim da escala 6x1 tem a ver com o crescimento da população? Entenda medida adotada em Tóquio

teaser image
PontoPoder

Comissão do Senado aprova fim da escala 6x1; veja próximos passos

teaser image
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova lei que prevê planejamento domiciliar aos professores da rede municipal

Esse modelo trabalhista foi criado durante o Governo Getúlio Vargas, em 1943. Atualmente, a Proposta de Emenda constitucional (PEC) 6X1 pretende mudar essas regras.

Na proposta aprovada pela CCJ no dia 10, é estabelecida a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, em que o trabalhador executa suas atividades laborais em 5 dias e folga 2 dias, seguindo a escala 5x2.

O presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-CE explica que, se aprovada a PEC, o empregador não pode manter a escala 6x1.

"O empresário não pode manter a escala 6x1. Se a proposta de emenda constitucional vier a ser aprovada mesmo, deve ser respeitado o novo modelo de jornada, que seria, no caso, 5x2. A jornada de 36 horas tem que ser cumprida em até 5 dias da semana e o trabalhador tem que ter direito a 2 dias de descanso, preferencialmente aos sábados e domingos". 

O que diz a CLT sobre a escala 6x1?

O advogado Junior Ramos explica que não existe um artigo específico para tratar sobre escala 6x1 na CLT.

"Na verdade o que existe é uma limitação imposta pela Constituição Federal e CLT, que a jornada de trabalho deve ser de até 44 horas semanais, com o limite de 8 horas diárias", esclarece. 

A redução da Jornada reduz o salário ? 

Não, segundo o advogado Junior Ramos, essa redução não pode acarretar nenhum tipo de prejuízo ao trabalhador.

"A nossa Constitução federal proíbe a redução salarial sem negociação coletiva. Ou seja, pelo texto do que consta em nossa constitução, bem como pelo que ja foi aprovado na CCJ para abolir a escala 6x1, significa que não haverá redução salarial, em especial porque não pode haver prejuizo desproporcional ao trabalho."

Como ficam as folgas com o fim da escala 6x1? 

"A preferência é que ele aconteça aos sábados e domingos, mas isso nem sempre vai acontecer em razão da própria natureza da atividade empresarial". Explica o presidente da OAB.

Ele acrescenta a necessidade de "convenções e acordos coletivos podem disciplinar essa questão, desde que o trabalhador tenha direito aos dois dias de descanso".  E reitera: "a preferência é que aconteça aos sábados e domingos".

Veja também

teaser image
Negócios

O que o fim da escala 6x1 tem a ver com o crescimento da população? Entenda medida adotada em Tóquio

teaser image
PontoPoder

Comissão do Senado aprova fim da escala 6x1; veja próximos passos

teaser image
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova lei que prevê planejamento domiciliar aos professores da rede municipal

Quando entra em vigor a redução de jornada de trabalho?

Segundo o presidente Raul Aguiar, caso a emenda constitucional seja aprovada, haverá um período de transição para a mudança da jornada.

No primeiro ano, o limite semanal passaria para 40 horas, com redução progressiva de uma hora por ano até chegar às 36 horas semanais previstas no novo modelo.

A alteração, portanto, ocorreria de forma gradual, acompanhando o cronograma estipulado pela proposta.

Quais são os impactos do fim da escala 6x1?

De forma geral, especialistas apontam que o fim da escala 6x1 tende a trazer efeitos significativos tanto para trabalhadores quanto para empresas.

Para o advogado Júnior Ramos, os impactos positivos devem aparecer principalmente na saúde e no bem-estar dos funcionários, que passarão a ter mais descanso e menos desgaste físico, reduzindo o risco de adoecimento.

O presidente da Comissão de Direito do trabalho da OAB-CE, Raul Aguiar, reforça que a mudança pode representar um avanço na qualidade de vida e na produtividade.

Segundo ele, o atual modelo tem contribuído para o aumento de casos de adoecimento mental no País, e a redução da carga semanal acompanha tendências internacionais já adotadas com resultados positivos. “É uma luta histórica da classe trabalhadora”, afirma.

Do lado das empresas, porém, o cenário exige reorganização. Tanto Ramos quanto Aguiar destacam que haverá impacto operacional: será necessário rever turnos, ajustar acordos coletivos e, em alguns setores, contratar mais pessoal para manter o funcionamento.

Esse movimento pode elevar custos no curto prazo, mas, segundo Aguiar, tende a ser compensado por melhorias de produtividade ao longo do tempo.

Assuntos Relacionados
Imagem da carteira de trabalho.
PontoPoder

Escala 6x1 pode acabar: saiba o que é, como funciona e o que muda para o trabalhador

A mudança atinge diretamente empregadores e empregados.

Redação
Há 36 minutos
Lula discursa durante evento oficial. Atrás dele há uma bandeira gigante do Brasil. Imagem usada em matéria sobre PL da Dosimetria.
PontoPoder

Lula antecipa veto ao PL da Dosimetria: 'Farei o que deve ser feito'

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e deve ser analisado pelos senadores.

Redação
Há 2 horas
Montagem de fotos mostra Alexandre de Moraes à esquerda e Carla Zambelli à direita. Imagem usada em matéria onde o ministro do STF decreta perda imediata da deputada condenada.
PontoPoder

Moraes considera 'nula' decisão da Câmara e decreta perda imediata do mandato de Zambelli

O ministro do STF determinou a posse do suplente da deputada, Coronel Tadeu.

Redação
Há 2 horas
Hugo Motta.
PontoPoder

Hugo Motta cancela reunião com jornalistas agredidos na Câmara

Apenas a assessora do presidente compareceu.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova lei que prevê planejamento domiciliar aos professores da rede municipal

Ao menos quatro horas do tempo dedicado à elaboração de aulas e outras atividades correlatas deverão ser cumpridas em casa.

Bruno Leite
11 de Dezembro de 2025
Alexandre de Moraes é um homem branco e careca. Na foto, ele está com expressão séria e usa terno preto com camisa social branca e gravata azul.
PontoPoder

Moraes determina que PF examine Bolsonaro para avaliar necessidade de cirurgia

O procedimento será feito em um prazo de 15 dias e atende a um pedido feito pela defesa do ex-presidente.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto da mesa na solenidade de entrega da Ordem do Mérito do Ministério Público, em Fortaleza
Inácio Aguiar

MPCE entrega comenda máxima da entidade e exalta trajetória dos homenageados

Ordem do Mérito do Ministério Público foi concedida a personalidades e membros do Ministério Público.

Inácio Aguiar
11 de Dezembro de 2025
Senadores em votação do PL Antifacção.
PontoPoder

Senado aprova PL Antifacção com penas que podem chegar a 120 anos

Texto reformulado volta para análise da Câmara.

Redação
11 de Dezembro de 2025
deputada carla zambelli fotografada aparecendo em um telão. ela veste blusa branca, com os números 1980 escritos em letra preta.
PontoPoder

Câmara rejeita cassação de mandato de Carla Zambelli

Para aprovar a perda, seriam necessários 257 votos, mas foram 227.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Glauber Braga.
PontoPoder

Câmara suspende por seis meses mandato de Glauber Braga

A suspensão, como punição alternativa, foi proposta pelo deputado Lindbergh Farias.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para matéria sobre Senado pedindo para suspender impeachment.
PontoPoder

Gilmar suspende parte de decisão que dificulta impeachment de ministros

A Advocacia do Senado ainda solicitou a suspensão de todos os processos no STF sobre o impeachment.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Sessão em comissão parlamentar com diversos participantes sentados diante de notebooks, acompanhando apresentação e discussões em ambiente institucional com painel geométrico ao fundo.
PontoPoder

Comissão do Senado aprova fim da escala 6x1; veja próximos passos

Votação simbólica foi incluída de forma "extra" na pauta da Comissão.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará durante sessão, com parlamentares distribuídos em bancadas semicirculares. Ao fundo, mesa diretora diante de duas bandeiras do Brasil e do Ceará. Telões laterais exibem a transmissão da sessão. Pessoas conversam em grupos no lado direito do plenário.
PontoPoder

Alece aprova empréstimo de R$ 3,2 bi para Governo e outros 13 projetos em regime de urgência

Propostas tratam de temas como criação de novos cargos para PM e plano de carreira para servidores estaduais.

Luana Barros
10 de Dezembro de 2025
Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet
Inácio Aguiar

MPCE entrega Ordem do Mérito com homenagens a Teodoro Silva Santos e Paulo Gonet

Outras autoridades também serão agraciadas na solenidade dessa quinta-feira (11)

Inácio Aguiar
10 de Dezembro de 2025
Foto do Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares tumultuados.
PontoPoder

Como votaram os deputados federais do Ceará no PL da Dosimetria

O placar final foi de 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção.

Bruno Leite
10 de Dezembro de 2025
André Fernandes durante carreata na campanha eleitoral. Ele veste uma camisa azul e olha para o horizonte
Inácio Aguiar

MPCE arquiva investigação sobre nepotismo envolvendo André Fernandes

A apuração não encontrou vínculo funcional, relação hierárquica ou qualquer indício de favorecimento que caracterizasse a irregularidade

Inácio Aguiar
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra motociclista, de costas, pilotando moto, levando mochila de aplicativo de entrega Ifood. Há outras motos estacionadas, um delas também tem uma mochila de entrega por aplicativo.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam desconto no IPVA de motociclistas por app e regras para o setor

Os projetos foram enviados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em 2 de dezembro.

Bruno Leite
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro em foto de close-up lateral, com expressão pensativa.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar e liberação para cirurgia

Advogados afirmam que estado de saúde do ex-presidente sofreu deterioração.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Atos golpistas de 8 de janeiro.
PontoPoder

Câmara aprova redução de penas de condenados por atos golpistas

Proposta foi aprovada por 291 votos a favor e 148 contra.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Rodrigo Bacellar.
PontoPoder

Moraes permite que Bacellar deixe prisão com tornozeleira eletrônica

Rodrigo Bacellar foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (3).

Redação e Agência Brasil
09 de Dezembro de 2025