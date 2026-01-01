Vice-prefeita de Forquilha se licencia do cargo e diz que soube de viagem do prefeito pela internet

A vice-prefeita de Forquilha, Bruna Frota (Republicanos), se licenciou do cargo de prefeita interina da cidade, que ocupava por conta da licença do titular, Edinardo Filho (PSB). A decisão, segundo explicou em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (30), foi tomada em função de "compromissos particulares previamente agendados".

Bruna disse que, após tomar posse interinamente, no sábado (27), "após notícia através das redes sociais da viagem do prefeito", solicitou "um estudo detalhado de viabilidade financeira e orçamentária sobre os indicadores da educação e da saúde, com foco especial no Fundeb".

O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil, formado por recursos de impostos e de transferências da União, estados e municípios.

A vice-prefeita falou que encontrou o gabinete e arquivos em condições precárias. De acordo com ela, que exibiu gravações que seriam destes locais, eles estavam com sujeira, entulho e falta de iluminação.

Ela afirmou ainda que inspecionou o funcionamento de serviços públicos essenciais, mas que encontrou "dificuldades para executar algumas atividades devido à ausência de certos secretários, sob a justificativa de recesso".

Ao que explicou a mandatária, o prefeito de Forquilha viajou. Além dele, também ficaram licenciados o chefe de gabinete e os secretários de Administração e Planejamento e de Articulação Política.

A licença protocolada por ela deve perdurar até o domingo (4). Neste período, as atribuições do Poder Executivo de Forquilha estarão sob a responsabilidade da presidente da Câmara Municipal, a vereadora Maria das Neves (PSB), como prevê a legislação brasileira em ocasiões como a relatada.

Pelo que consta na Lei Orgânica de Forquilha, cabe ao Legislativo a concessão de licença de afastamento ao prefeito e ao vice-prefeito quando isso ocorrer por mais de 15 dias. Nestas situações, o cargo é imediatamente transmitido. Existe uma exceção para viagens ao exterior, nas quais a cadeira é transmitida automaticamente, independente do prazo.

Bruna Frota e Edinardo Filho são rompidos politicamente. Em agosto, o pessebista falou publicamente sobre o assunto numa entrevista, durante um evento oficial. Ele classificou o rompimento como uma "punhalada nas costas".

Em outubro, depois de ter sido alvo de denúncias na Câmara Municipal, Bruna fez um vídeo e publicou no mesmo perfil em que se disse perseguida por "políticos misóginos que pensam estar acima da lei".

Segundo ela, a denúncia — de que utilizou recursos públicos para distribuir brindes para mulheres da cidade — seria infundada. A vice-prefeita disse ainda que iria combater "desmandos" ocorrem em Forquilha, sem explicar de quem seria a autoria deles.

Edinardo também publicou um vídeo, nesta quarta-feira (31), mas para, conforme disse, fazer um "momento de reflexão" e "agradecimento". Na gravação, ele aparece ao lado dos dois filhos e afirma estar de férias com os garotos e sua esposa, a primeira-dama Jamilly Rodrigues.

E deixou o que chamou de "uma mensagem ao povo forquilhense". "Foi o povo que me colocou aqui como prefeito de vocês, é a eles que devo satisfação e quero que saibam: em 2026 a gente entrará com o pé no acelerador novamente", frisou, completando com conselhos para que o ano que inicia seja de "botar a paz no coração" e "mais desarmado".

O Diário do Nordeste não localizou atos oficiais que pudessem dar conta das transmissões de cargo. A reportagem acionou a gestão municipal, a fim de obter outras informações sobre o assunto. O texto será atualizado caso houver resposta.