Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Vice-prefeita de Forquilha se licencia do cargo e diz que soube de viagem do prefeito pela internet

Política falou da situação em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Edinardo Filho e Bruna Frota, prefeito e vice de Forquilha, no Ceará.
Legenda: Companheiros de chapa na eleição de 2024, Bruna Frota (Republicanos) e Edinardo Filho (PSB) são rompidos politicamente.
Foto: Reprodução/Facebook.

A vice-prefeita de Forquilha, Bruna Frota (Republicanos), se licenciou do cargo de prefeita interina da cidade, que ocupava por conta da licença do titular, Edinardo Filho (PSB). A decisão, segundo explicou em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (30), foi tomada em função de "compromissos particulares previamente agendados".

Bruna disse que, após tomar posse interinamente, no sábado (27), "após notícia através das redes sociais da viagem do prefeito", solicitou "um estudo detalhado de viabilidade financeira e orçamentária sobre os indicadores da educação e da saúde, com foco especial no Fundeb". 

O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil, formado por recursos de impostos e de transferências da União, estados e municípios.

A vice-prefeita falou que encontrou o gabinete e arquivos em condições precárias. De acordo com ela, que exibiu gravações que seriam destes locais, eles estavam com sujeira, entulho e falta de iluminação.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Eleições 2026: veja as principais datas e os prazos de serviços do calendário eleitoral

teaser image
PontoPoder

Dia do Cuscuz e Dia do Prefeito: 47 datas comemorativas foram criadas no calendário do Ceará em 2025

Ela afirmou ainda que inspecionou o funcionamento de serviços públicos essenciais, mas que encontrou "dificuldades para executar algumas atividades devido à ausência de certos secretários, sob a justificativa de recesso". 

Ao que explicou a mandatária, o prefeito de Forquilha viajou. Além dele, também ficaram licenciados o chefe de gabinete e os secretários de Administração e Planejamento e de Articulação Política.

A licença protocolada por ela deve perdurar até o domingo (4). Neste período, as atribuições do Poder Executivo de Forquilha estarão sob a responsabilidade da presidente da Câmara Municipal, a vereadora Maria das Neves (PSB), como prevê a legislação brasileira em ocasiões como a relatada.

Pelo que consta na Lei Orgânica de Forquilha, cabe ao Legislativo a concessão de licença de afastamento ao prefeito e ao vice-prefeito quando isso ocorrer por mais de 15 dias. Nestas situações, o cargo é imediatamente transmitido. Existe uma exceção para viagens ao exterior, nas quais a cadeira é transmitida automaticamente, independente do prazo.

Bruna Frota e Edinardo Filho são rompidos politicamente. Em agosto, o pessebista falou publicamente sobre o assunto numa entrevista, durante um evento oficial. Ele classificou o rompimento como uma "punhalada nas costas".

Em outubro, depois de ter sido alvo de denúncias na Câmara Municipal, Bruna fez um vídeo e publicou no mesmo perfil em que se disse perseguida por "políticos misóginos que pensam estar acima da lei". 

Segundo ela, a denúncia — de que utilizou recursos públicos para distribuir brindes para mulheres da cidade — seria infundada. A vice-prefeita disse ainda que iria combater "desmandos" ocorrem em Forquilha, sem explicar de quem seria a autoria deles.

Edinardo também publicou um vídeo, nesta quarta-feira (31), mas para, conforme disse, fazer um "momento de reflexão" e "agradecimento". Na gravação, ele aparece ao lado dos dois filhos e afirma estar de férias com os garotos e sua esposa, a primeira-dama Jamilly Rodrigues.

E deixou o que chamou de "uma mensagem ao povo forquilhense". "Foi o povo que me colocou aqui como prefeito de vocês, é a eles que devo satisfação e quero que saibam: em 2026 a gente entrará com o pé no acelerador novamente", frisou, completando com conselhos para que o ano que inicia seja de "botar a paz no coração" e "mais desarmado".

O Diário do Nordeste não localizou atos oficiais que pudessem dar conta das transmissões de cargo. A reportagem acionou a gestão municipal, a fim de obter outras informações sobre o assunto. O texto será atualizado caso houver resposta. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Edinardo Filho e Bruna Frota, prefeito e vice de Forquilha, no Ceará.
PontoPoder

Vice-prefeita de Forquilha se licencia do cargo e diz que soube de viagem do prefeito pela internet

Política falou da situação em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Bruno Leite
Há 12 minutos
Bolsonaro é escoltado por agentes de segurança e policiais uniformizados em área externa, com motos e cones ao fundo.
PontoPoder

Terceiro pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro é negado por Moraes

As condições médicas do ex-presidente, que passou por novo procedimento cirúrgico, foram usadas pela defesa.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, um retrato em close de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Ele está posicionado ligeiramente de lado, mas olha diretamente para a câmera com uma expressão séria e concentrada. Veste um paletó preto, camisa branca e uma gravata azul-marinho com textura de pequenos padrões. Na lapela do paletó, há dois pequenos broches: um com as cores da bandeira do Brasil e outro circular. O fundo está desfocado, sugerindo um ambiente interno institucional ou de escritório. A iluminação destaca as linhas de expressão em seu rosto, conferindo um tom sóbrio à fotografia.
PontoPoder

Novo pedido de prisão domiciliar é apresentado pela defesa de Bolsonaro ao STF

Segundo advogados, condições de saúde do ex-presidente podem ser agravadas em regime fechado.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra atendentes e eleitor antes de entrar na cabine para votar na urna eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
PontoPoder

Eleições 2026: veja as principais datas e os prazos de serviços do calendário eleitoral

Eleitores e candidatos precisam ficar atentos aos períodos estabelecidos já para o primeiro semestre do ano.

Marcos Moreira
01 de Janeiro de 2026
Ex-presidente Jair Bolsonaro em imagem de perfil.
PontoPoder

Bolsonaro solicita a médicos para usar antidepressivos na prisão

Ex-presidente cumpre pena de 27 anos em Brasília desde novembro.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Jair Bolsonaro acompanhado de filhos e assessores após audiência de custódia.
PontoPoder

Moraes nega pedido de Bolsonaro para receber visita de sogro durante internação

Ex-presidente passou por uma nova endoscopia na manhã desta quarta-feira (31).

Redação e Agência Brasil
31 de Dezembro de 2025
bolsonaro acenando, ex-presidente.
PontoPoder

Bolsonaro faz nova endoscopia e pode ter alta na quinta-feira (1°)

O político passou por três procedimentos nos últimos dias.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Novo procurador-geral, Herbet, com as vestimentas de membro do MPCE.
Inácio Aguiar

Violência e crime organizado: cinco prioridades de Herbet Santos à frente do Ministério Público

Novo procurador-geral de Justiça toma posse em janeiro

Redação
31 de Dezembro de 2025
Deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece em 18 de dezembro de 2025.
PontoPoder

Dia do Cuscuz e Dia do Prefeito: 47 datas comemorativas foram criadas no calendário do Ceará em 2025

Assembleia Legislativa tem a prerrogativa de aprovar projetos de lei para reconhecer eventos e setores da sociedade.

Marcos Moreira
31 de Dezembro de 2025
bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro volta a centro cirúrgico após crise

Bolsonaro passou por novo procedimento para controlar soluços.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Os seis vereadores de Potiretama que realizaram a denúncia. Eles relatam o episódio diante da Delegacia de Alto Santo.
PontoPoder

Seis vereadores de Potiretama denunciam ameaças de morte; Polícia Civil investiga o caso

As ameaças foram repassadas inicialmente por telefone e, depois, por áudios.

Igor Cavalcante
30 de Dezembro de 2025
Urna eletrônica.
PontoPoder

Sem Novo Código Eleitoral, o que o Legislativo deixou pendente para as eleições de 2026

Proposta que unifica regras eleitorais segue no Senado, e eleições de 2026 ocorrerão sob a legislação atual.

Beatriz Matos, de Brasília
30 de Dezembro de 2025
vista do palco do réveillon 2025 de fortaleza. ao fundo, fogos de artifício no céu.
PontoPoder

Evandro decreta ponto facultativo na sexta-feira (2) em Fortaleza

Expediente de servidores da Capital será reduzido nesta quarta-feira (31)

Redação
30 de Dezembro de 2025
Montagem com as fotos do governador Elmano de Freitas, o ex-ministro Ciro Gomes e o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner.
Wagner Mendes

Pontos para o eleitor cearense ficar atento para as eleições 2026

As eleições do ano que vem devem render polêmicas e possíveis rupturas.

Wagner Mendes
30 de Dezembro de 2025
Jair Bolsonaro em meio a seguranças, olha para a câmera enquanto ele entra em um carro. O político veste uma camisa polo. Foto usada em matéria sobre cirurgia do ex-presidente.
PontoPoder

Bolsonaro passará Ano Novo no hospital; veja novo boletim médico

Estado de saúde do ex-presidente foi divulgado nesta segunda-feira (29).

Redação
29 de Dezembro de 2025
Novo procurador-geral, Herbet, com as vestimentas de membro do MPCE.
PontoPoder

Elmano nomeia Herbet Gonçalves Santos como novo procurador-geral da Justiça do Ceará

Herbet atua na Promotoria de Justiça de Combate às Organizações Criminosas.

Igor Cavalcante
29 de Dezembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre cirurgia.
PontoPoder

Cirurgia para conter crises de soluço de Bolsonaro foi finalizada, diz Michelle

Procedimento foi realizado na tarde desta segunda-feira (29).

Redação
29 de Dezembro de 2025
Foto de passageira acenando para que ônibus pare.
PontoPoder

Como tarifa zero se tornou consenso entre bancadas na CMFor e pode ser pauta de destaque em 2026

Acesso gratuito ao transporte público tem projeto na Câmara e é apoiado por governistas e membros da oposição.

Bruno Leite
29 de Dezembro de 2025
Deputado federal José Guimarães
Inácio Aguiar

Em articulação para disputar o Senado, Guimarães diz ter apoio de mais de 70 prefeitos

Lider do governo Lula na Câmara, o parlamentar está rodando o interior tentando articular a candidatura

Inácio Aguiar
29 de Dezembro de 2025
Foto do perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro apresenta crise de soluço e hipertensão arterial

Quadro do ex-presidente é instável, sendo necessário passar por nova intervenção nesta segunda-feira (29).

Redação
28 de Dezembro de 2025