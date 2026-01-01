Eleições 2026: veja as principais datas e os prazos de serviços do calendário eleitoral
Eleitores e candidatos precisam ficar atentos aos períodos estabelecidos já para o primeiro semestre do ano.
Em pouco menos de um ano, os brasileiros vão às urnas para definir deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente nas eleições gerais de 2026. Mesmo com o 1º turno já confirmado para 4 de outubro, os eleitores e os candidatos devem ficar atentos a outras datas e prazos considerados importantes no calendário eleitoral.
A primeira etapa do pleito ocorre sempre no 1º domingo de outubro — dia 4 em 2026. Já o possível segundo turno para a definição de governadores e presidente está programado para o final do mês: 25 de outubro.
Eleitorado apto a votar, conforme dados do TSE até novembro de 2025
Embora as principais datas estejam na segunda metade de 2026, o calendário eleitoral envolve momentos ainda no primeiro semestre do ano, como o prazo para a desincompatibilização de candidatos que ocupam cargos públicos e até mesmo a regularização do título de eleitor.
Confira as principais datas do calendário eleitoral de 2026
Janela partidária
- 6 de março a 5 de abril de 2026 – Período no qual deputados federais e estaduais podem mudar de partido político sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Ocorre sempre seis meses antes das eleições.
Emissão e regularização de título de eleitor
- Até 6 de maio de 2026 – Prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral: alistamento eleitoral, cadastramento biométrico, transferência e regularização do título de eleitor. Os serviços estão disponíveis nos portais dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Registros partidários
- Até 4 de abril de 2026 – Último dia para registro de estatuto de partidos políticos ou de federações partidárias junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Desincompatibilização
- Até 4 de abril de 2026 – Prazo para a desincompatibilização de candidatos, ou seja, postulantes devem se afastar de cargos na administração pública para estarem aptos a disputar as eleições.
Registros de candidatos
- Até 4 de abril de 2026 – Último dia para candidatos poderem se filiar a siglas e alterar o domicílio eleitoral. A data também marca o prazo final para presidente, governadores e prefeitos renunciarem aos mandatos para disputar outros cargos.
Convenções partidárias
- 20 de julho a 5 de agosto de 2026 – Período para a realização de convenções partidárias, reuniões para escolha de candidatos e outras pautas das legendas visando o pleito eleitoral.
Registros de candidaturas
- 20 de julho a 15 de agosto de 2026 – Período para apresentação dos pedidos de registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral.
Propaganda eleitoral
- 16 de agosto de 2026 – Data do início da propaganda eleitoral, o que engloba também o período de campanha nas ruas e de modo virtual, como nas redes sociais.
Eleições 2026
- 4 de outubro de 2026 - 1º turno
- 25 de outubro de 2026 - 2º turno