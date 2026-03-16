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Ministra Cármen Lúcia recebe título de Cidadã Cearense na Assembleia Legislativa

Membro do STF, Cármen cumpre agenda acadêmica em Fortaleza nesta segunda-feira (16).

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 19:28)
Inácio Aguiar
Legenda: Ministra Cármem Lúcia foi recebida pelo governador Elmano de Freitas, a vice-governadora Jade Romero e o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, além de comitiva de deputados estaduais
Foto: Júnior Pio/Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará entregou, na tarde desta segunda-feira (16), o Título de Cidadã Cearense à ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia Antunes Rocha. A solenidade, realizada na Presidência da Casa, foi conduzida pelo presidente Romeu Aldigueri (PSB), autor da iniciativa que concedeu honraria à magistrada, e teve a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora Jade Romero (MDB). 

A ministra cumpre agenda de compromissos acadêmicos em Fortaleza nesta segunda-feira (16), com eventos na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Universidade Federal do Ceará (UFC). Em todos os eventos, ela evitou contato com a imprensa.  

Ao explicar a homenagem, Aldigueri afirmou que o título representa um reconhecimento do povo cearense à trajetória da ministra, marcada pela atuação em defesa do Estado Democrático de Direito, da Justiça e da cidadania no Brasil. O parlamentar também destacou a contribuição de Cármen Lúcia em pautas relacionadas à promoção dos direitos das mulheres e ao fortalecimento das instituições democráticas. 

Durante o discurso de agradecimento, a ministra classificou a homenagem como um gesto de generosidade, mas ressaltou que o reconhecimento também traz responsabilidade. Cármen Lúcia citou características que, segundo ela, marcam a história do Ceará, lembrando que o Estado foi pioneiro no País ao abolir a escravidão antes mesmo da assinatura da Lei Áurea. 

STF: momento de turbulência em Brasília  

A agenda da ministra no Ceará ocorre em meio a um momento de turbulência vívido pelo Supremo Tribunal Federal no cenário nacional.  

A Corte tem sido alvo de pressões políticas e críticas em meio às decisões recentes e às investigações de grande repercussão, contexto que recoloca o papel do STF no centro do debate institucional no País. 