Prefeito de Sobral é encaminhado a Fortaleza após sofrer mal-estar

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), sofreu um mal-estar durante a madrugada desta segunda-feira (16) e foi direcionado ao Hospital do Coração, localizado no município.

Após realizar exames preliminares, a equipe médica encaminhou o chefe do Executivo municipal para Fortaleza, para que novos exames de precaução fossem efetuados.

Conforme informado pela assessoria do prefeito ao PontoPoder, o encaminhamento se deu, pois essas demais análises não são realizadas na unidade hospitalar de Sobral.

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Apesar do susto, a gestão afirma que Oscar está bem e "já deve retornar à Sobral ao final do dia".

Atualmente com 69 anos, o prefeito venceu as eleições municipais de 2024 contra a ex-vice-governadora Izolda Cela (PSB) e se elegeu pela primeira vez ao cargo.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.