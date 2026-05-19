Trailer de 'Dark Horse', filme de Bolsonaro, é divulgado: 'Chega de mistério'

A cinebiografia de Jair Bolsonaro, "Dark Horse", ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira (19). A prévia do filme foi divulgada no perfil do deputado federal Mário Frias (PL-SP), produtor executivo e um dos autores do roteiro. "Vazou. Chega de mistério", escreveu ele na legenda do Instagram.

A divulgação do trailer ocorre no dia em Flávio Bolsonaro admitiu ter se encontrado com Daniel Vorcaro, dono do banco Master. A reunião teria ocorrido após a primeira prisão de Vorcaro, quando ele já estava com tornozeleira eletrônica. O motivo do encontro, segundo Flávio, seria para "botar um ponto final na questão" do financiamento do filme "Dark Horse".

Assista ao trailer de "Dark Horse"

Financiamento de Vorcaro

O banqueiro Daniel Vorcaro teria repassado uma quantia de R$ 61 milhões ao projeto antes de ser preso. Inclusive, Mario Frias teria trocado mensagens com o dono do Banco Master agradecendo pelo apoio ao "Dark Horse”, conforme aponta reportagem do The Intercept Brasil.

A conversa teria ocorrido cerca de uma hora após o horário em que estava marcado um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro, no dia 11 de dezembro de 2024, em Brasília.

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Na gravação, obtida e divulgada pelo portal nesta terça-feira (19), Frias diz que o filme sobre Bolsonaro "vai mexer com o coração de muita gente" e "será muito importante para o nosso país".

O áudio também revela que, além de produtor-executivo de “Dark Horse”, Mario Frias estava à frente da articulação do filme financiado pelo banqueiro.

A defesa de Mario Frias confirmou que o deputado teve conversas com Vorcaro, mas disse que as mensagens "refletem apenas uma relação legítima entre idealizador do projeto e um potencial apoiador privado da iniciativa".