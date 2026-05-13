Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar filme sobre o pai, diz site

Reportagem publicada nesta quarta-feira (13) pelo site Intercept Brasil mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) enviou áudio ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pedindo recursos para financiar a produção do filme "Dark Horse", biografia cinematográfica sobre o pai, Jair Bolsonaro (PL).

As informações publicadas pelo Intercept foram confirmadas por sites como G1, Uol e Folha de S. Paulo.

Vorcaro chegou a pagar aproximadamente R$ 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, conforme a apuração. O total pedido por Flávio chegaria a cerca de R$ 134 milhões. Não há evidências se o valor total chegou a ser repassado.

O Intercept analisou diálogos, um comprovante de uma ordem de pagamento de 2 milhões de dólares e uma tabela com previsão de valores a serem pagos. Os documentos indicam que pelo menos parte do dinheiro foi transferida pela Entre Investimentos e Participações, que atuava em parceria com empresas de Vorcaro, para o fundo Havengate Development Fund LP, nos Estados Unidos, que seria controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro.

Segundo o Intercept, Flávio negociou os pagamentos diretamente com Vorcaro, mas o caso teve envolvimento ainda do deputado federal Mario Frias (PL), ex-secretário da Cultura no governo Bolsonaro, além de Eduardo Bolsonaro.

Ao Intercept, na manhã desta quarta-feira, Flávio Bolsonaro disse que a informação sobre os pagamentos feitos por Vorcaro é "mentira". “De onde você tirou essa informação? É mentira”, afirmou, em entrevista em Brasília. Na sequência, deu uma gargalhada e deixou o local da entrevista.

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Flávio confirmou diálogo com Vorcaro

Em nota publicada pelo jornal O Globo, Flávio, já após a publicação da reportagem pelo Intercept, admitiu ter procurado Vorcado para patrocinar o filme do pai, mas sustentou que a relação com o banqueiro ocorreu para busca de patrocínio privado.

"O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de Lei Rouanet", afirmou o senador. Ele disse ainda que conheceu Vorcaro apenas em dezembro de 2024, quando "não existiam acusações nem suspeitas públicas" sobre o empresário.

O político também comentou que retomou o contato com Vorcado posteriormente devido a atrasos em parcelas do patrocínio destinadas à conclusão do longa. Ele, contudo, negou ter oferecido vantagens em troca do apoio financeiro.

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Entenda o caso do Banco Master

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está preso desde 4 de março, quando foi capturado pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura fraudes financeiras na instituição e uma tentativa de aquisição dela pelo Banco Regional de Brasília (BRB), vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

O ministro André Mendonça autorizou a prisão do banqueiro após pedido da PF, baseado em elementos que indicam que ele teria dado ordens diretas a outros investigados para intimidar jornalistas, ex-funcionários e empresários, além de ter tido acesso antecipado a informações sigilosas da apuração.