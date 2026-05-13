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Eleitorado religioso e por região têm maior disparidade entre Lula e Flávio Bolsonaro, aponta Quaest

Pesquisa divulgada nesta quarta (13) mostra Lula com 39% da intenção de votos, e Flávio com 33%.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
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Montagem mostra dois políticos discursando em eventos oficiais, ambos usando microfone e traje social. À esquerda, fundo azul; à direita, tribuna do Senado com bandeira do Brasil ao fundo.
Legenda: Lula possui vantagem entre católicos e no Nordeste, enquanto Flávio está na frente no Sul e entre evangélicos.
Foto: (1) Ricardo Stuckert | (2) Jefferson Rudy/Agência Senado.

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (13), mostra as maiores disparidades de intenção de voto entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PT), pré-candidatos nas eleições de 2026 para a Presidência da República, de acordo com as características do eleitorado. 

O voto por região e o voto religioso são aqueles em que são encontradas as maiores diferenças na preferência por um dos pré-candidatos. 

O maior desafio para Lula está entre os evangélicos e os eleitores do Sul do país, que dão uma ampla vantagem para Flávio Bolsonaro — em alguns casos, acima de 20 pontos percentuais. Por outro lado, o senador está em grande desvantagem em relação a Lula entre os católicos e os moradores da região Nordeste, com vantagem de até 30 pontos. 

No quadro geral, Lula tem 39% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 33%. Contudo, a distância aumenta quando olhamos por região. 

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Apesar de Sudeste, Centro-Oeste e Norte terem a intenção de votos mais equilibrada — em empate técnico, mas com Flávio Bolsonaro à frente —, Nordeste e Sul possuem uma disparidade na preferência por um dos candidatos. 

Seguindo a tendência histórica, o Nordeste dá mais de 30 pontos de vantagem a Lula, que tem 58% da intenção de voto da região, enquanto Flávio Bolsonaro tem 26%. No Sul, por outro lado, a vantagem é do candidato da oposição: Flávio tem 40% da intenção de votos e Lula tem 28%.  

Intenção de voto por região

Nordeste
Lula: 58%
Flávio Bolsonaro: 26% 

Sul
Lula: 28%
Flávio Bolsonaro: 40%

Sudeste
Lula: 34%
Flávio Bolsonaro: 35%  

Centro-Oeste/Norte
Lula: 31%
Flávio Bolsonaro: 34%

Pesquisa Genial/Quaest mostra intenção de voto por região: Lula lidera no Nordeste e Flávio Bolsonaro no Sul. No Sudeste e Centro-Oeste/Norte, há empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

Voto religioso

O voto por religião também mostra uma diferença entre os dois pré-candidatos mais bem colocados na pesquisa Quaest/Genial. 

Os evangélicos dão a maior vantagem a Flávio Bolsonaro dentre todos os tipos de eleitorado: são 24 pontos de diferença entre o senador e o adversário petista. Flávio tem 49% da intenção de votos entre esse público, enquanto Lula tem 25%. 

O inverso ocorre entre os católicos. Entre eles, Lula tem 48% das intenções de votos — 20 pontos acima do adversário, que tem a preferência de 28% do eleitorado. 

Intenção de voto por religião

Evangélica
Lula: 25%
Flávio Bolsonaro: 49%

Católica
Lula: 48%
Flávio Bolsonaro: 28%

Gráfico da Quaest mostra intenção de voto para presidente por religião. Entre católicos, Lula lidera com 48% e Flávio Bolsonaro tem 28%. Entre evangélicos, Flávio Bolsonaro aparece com 49% e Lula com 25%.
Foto: Pesquisa Genial/Quaest

Disparidades no eleitorado

Apesar de representarem as maiores diferenças entre Lula ou Flávio Bolsonaro, a intenção de votos por região e por religião não são as únicas em que o eleitorado demonstra uma preferência por um dos candidatos. 

Lula tem vantagem, por exemplo, entre as mulheres. No total, 42% do eleitorado feminino pretende votar no petista, enquanto 28% declara voto em Flávio Bolsonaro — uma diferença de 12 pontos. 

Entre o público masculino, por outro lado, não se encontra essa diferença entre os pré-candidatos: Flávio tem 39%, mas Lula está pouco atrás, com 38%. 

Gráfico da Quaest mostra intenção de voto para presidente por sexo. Lula lidera entre mulheres com 42%, enquanto entre homens há empate técnico com Flávio Bolsonaro, ambos com cerca de 38% a 39%.
Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

Os eleitores com 60 anos ou mais também dão vantagem ao atual presidente: 47% deles declara intenção de votar em Lula, enquanto Flávio é preferência de 33% desse eleitorado.  

Nas demais faixas etárias — de 16 a 34 anos e de 35 a 59 anos —, a diferença entre os dois pré-candidatos é menor, mas ainda com vantagem para Lula.

Gráfico da Quaest mostra intenção de voto para presidente por faixa etária. Lula lidera entre eleitores de 35 anos ou mais, enquanto há empate técnico com Flávio Bolsonaro entre jovens de 16 a 34 anos.
Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

Eleitores com escolaridade até o Ensino Fundamental também preferem Lula, segundo a pesquisa. Dentre eles, 49% deve votar no petista, enquanto 30% votarão em Flávio Bolsonaro. 

Já no eleitorado que tem Ensino Superior, Flávio tem a vantagem: o senador tem 35% da intenção de votos deste público contra 30% de Lula. 

Gráfico da Quaest mostra intenção de voto para presidente por escolaridade. Lula lidera entre eleitores com ensino fundamental, enquanto Flávio Bolsonaro aparece mais competitivo entre pessoas com ensino médio e superior.
Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

A pesquisa também mostra a diferença na preferência por pré-candidatos de acordo com a renda familiar. Lula leva vantagem entre os eleitores que recebem até 2 salários mínimos, com 47% da intenção de votos. Flávio Bolsonaro tem 26%.

Contudo, o petista tem um desafio entre os eleitores que recebem mais de 5 salários mínimos: 39% deles disseram que devem votar em Flávio, enquanto 31% disse ter intenção de voto em Lula. 

Gráfico da Quaest mostra intenção de voto para presidente por faixa de renda. Lula lidera entre eleitores com renda até 2 salários mínimos, enquanto Flávio Bolsonaro cresce entre faixas de renda mais altas.
Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

Pesquisa Genial Quaest

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 eleitores, com idades a partir dos 16 anos, entre os dias 08 a 11 de maio. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. 

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