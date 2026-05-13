Eleitorado religioso e por região têm maior disparidade entre Lula e Flávio Bolsonaro, aponta Quaest

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (13), mostra as maiores disparidades de intenção de voto entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PT), pré-candidatos nas eleições de 2026 para a Presidência da República, de acordo com as características do eleitorado.

O voto por região e o voto religioso são aqueles em que são encontradas as maiores diferenças na preferência por um dos pré-candidatos.

O maior desafio para Lula está entre os evangélicos e os eleitores do Sul do país, que dão uma ampla vantagem para Flávio Bolsonaro — em alguns casos, acima de 20 pontos percentuais. Por outro lado, o senador está em grande desvantagem em relação a Lula entre os católicos e os moradores da região Nordeste, com vantagem de até 30 pontos.

No quadro geral, Lula tem 39% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro tem 33%. Contudo, a distância aumenta quando olhamos por região.

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Apesar de Sudeste, Centro-Oeste e Norte terem a intenção de votos mais equilibrada — em empate técnico, mas com Flávio Bolsonaro à frente —, Nordeste e Sul possuem uma disparidade na preferência por um dos candidatos.

Seguindo a tendência histórica, o Nordeste dá mais de 30 pontos de vantagem a Lula, que tem 58% da intenção de voto da região, enquanto Flávio Bolsonaro tem 26%. No Sul, por outro lado, a vantagem é do candidato da oposição: Flávio tem 40% da intenção de votos e Lula tem 28%.

Intenção de voto por região

Nordeste

Lula: 58%

Flávio Bolsonaro: 26%

Sul

Lula: 28%

Flávio Bolsonaro: 40%

Sudeste

Lula: 34%

Flávio Bolsonaro: 35%

Centro-Oeste/Norte

Lula: 31%

Flávio Bolsonaro: 34%

Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

Voto religioso

O voto por religião também mostra uma diferença entre os dois pré-candidatos mais bem colocados na pesquisa Quaest/Genial.

Os evangélicos dão a maior vantagem a Flávio Bolsonaro dentre todos os tipos de eleitorado: são 24 pontos de diferença entre o senador e o adversário petista. Flávio tem 49% da intenção de votos entre esse público, enquanto Lula tem 25%.

O inverso ocorre entre os católicos. Entre eles, Lula tem 48% das intenções de votos — 20 pontos acima do adversário, que tem a preferência de 28% do eleitorado.

Intenção de voto por religião

Evangélica

Lula: 25%

Flávio Bolsonaro: 49%

Católica

Lula: 48%

Flávio Bolsonaro: 28%

Foto: Pesquisa Genial/Quaest

Disparidades no eleitorado

Apesar de representarem as maiores diferenças entre Lula ou Flávio Bolsonaro, a intenção de votos por região e por religião não são as únicas em que o eleitorado demonstra uma preferência por um dos candidatos.

Lula tem vantagem, por exemplo, entre as mulheres. No total, 42% do eleitorado feminino pretende votar no petista, enquanto 28% declara voto em Flávio Bolsonaro — uma diferença de 12 pontos.

Entre o público masculino, por outro lado, não se encontra essa diferença entre os pré-candidatos: Flávio tem 39%, mas Lula está pouco atrás, com 38%.

Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

Os eleitores com 60 anos ou mais também dão vantagem ao atual presidente: 47% deles declara intenção de votar em Lula, enquanto Flávio é preferência de 33% desse eleitorado.

Nas demais faixas etárias — de 16 a 34 anos e de 35 a 59 anos —, a diferença entre os dois pré-candidatos é menor, mas ainda com vantagem para Lula.

Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

Eleitores com escolaridade até o Ensino Fundamental também preferem Lula, segundo a pesquisa. Dentre eles, 49% deve votar no petista, enquanto 30% votarão em Flávio Bolsonaro.

Já no eleitorado que tem Ensino Superior, Flávio tem a vantagem: o senador tem 35% da intenção de votos deste público contra 30% de Lula.

Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

A pesquisa também mostra a diferença na preferência por pré-candidatos de acordo com a renda familiar. Lula leva vantagem entre os eleitores que recebem até 2 salários mínimos, com 47% da intenção de votos. Flávio Bolsonaro tem 26%.

Contudo, o petista tem um desafio entre os eleitores que recebem mais de 5 salários mínimos: 39% deles disseram que devem votar em Flávio, enquanto 31% disse ter intenção de voto em Lula.

Foto: Pesquisa Genial/Quaest.

Pesquisa Genial Quaest

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 eleitores, com idades a partir dos 16 anos, entre os dias 08 a 11 de maio. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.