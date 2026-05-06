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Quaest para Presidente: Lula lidera em cinco estados, Flávio Bolsonaro, em quatro; e Caiado, em 1

Lula tem vantagem no Nordeste e no Norte, enquanto Flávio está à frente em estados do Sul; Sudeste está dividido.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
(Atualizado às 13:19)
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Três retratos lado a lado mostram políticos brasileiros em close: à esquerda, um homem de barba branca; ao centro, um homem de cabelo escuro; à direita, um homem de cabelo grisalho, todos de terno e com expressão séria diante de fundos neutros.
Legenda: Lula lidera a intenção de votos em cinco estados, enquanto Flávio Bolsonaro lidera em quatro. Já Ronaldo Caiado lidera em um dos estados.
Foto: (1) Ricardo Stuckert/PR / (2) Agência Brasil/Lula Marques / (3) Isac Nóbrega/Presidência da República

A pesquisa Quaest para a presidência da República, divulgada nesta quarta-feira (6), revela um cenário dividido entre o presidente Lula (PT), pré-candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL. Dos 10 estados que integram a pesquisa, Lula lidera em cinco, enquanto Flávio lidera em quatro. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) lidera em um deles.

Existe um padrão na intenção de voto por região. Os três estados do Nordeste — Ceará (50% contra 23%), Bahia (49% contra 19%) e Pernambuco (53% contra 19%) — dão ampla vantagem a Lula.

Já nos estados do Sul, Flávio está na frente do petista — no Paraná, fica 38% contra 23%, respectivamente, e no Rio Grande do Sul, é 31% a 29%. 

O Sudeste está dividido. Em Minas, Lula está à frente, com 33% para o petista contra 27% do pré-candidato do PL. Já Flávio Bolsonaro lidera em São Paulo (34% contra 31%) e no Rio de Janeiro (31% contra 29%).

Nesses três estados, porém, os candidatos pontuam dentro da margem de erro (de 3 pontos percentuais em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e de 2 pontos percentuais em São Paulo). Desse modo, estão tecnicamente empatados. 

O mesmo ocorre no Pará, único estado do Norte na pesquisa, em que Lula lidera, mas é seguido de perto por Flávio Bolsonaro, com intenção de voto de 35% e 32%, respectivamente. 

Quaest-1turno-presidente-CE
Foto: Reprodução/Quaest

A única exceção é Goiás, em que, no 1º turno, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) lidera a pesquisa de intenção de voto, com 31%. Flávio Bolsonaro tem 25% e Lula tem 20%. 

O diretor da Quaest, Felipe Nunes afirma que "não é coincidência que Lula abra boa vantagem no 1º turno justamente nos estados onde ele tem saldo positivo de aprovação". "Só em Goiás a polarização nacional é quebrada, Caiado lidera a frente de Lula e Flávio. Em MG, Zema vai bem, mas não a ponto de superar os dois primeiros", destaca, em comentário sobre a pesquisa compartilhado no X.

A Quaest entrevistou 11.646 pessoas com 16 anos ou mais em 10 estados brasileiros entre os dias 21 e 28 de abril. O nível de confiança da pesquisa é de 95% com margem de erro de 2 pontos percentuais para São Paulo e 3 pontos percentuais para os demais estados. 

Ela está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01347/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

Simulação de 2º turno

"Nas simulações de 2º turno, Flávio vence com folga no RS (+26), PR (+20), GO (+13), SP (+12) e RJ (+13). Lula, por sua vez, vence disparado na Bahia (+33), Pernambuco (+34) e Ceará (+28). No Pará, Lula tem vantagem de 7 pp. Em MG, eles aparecem empatados, com vantagem numérica de Lula (+3)", ressalta Felipe Nunes.

Comparação entre 2018, 2022 e 2026

A Quaest também estabeleceu uma série histórica comparando o resultado das eleições de 2018 e 2022 para a presidência da República com a pesquisa de intenção de voto para 2026. 

A comparação foi feita a partir dos votos recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — pai e principal fiador da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, e pelo PT, em 2018, quando o ex-ministro da Economia Fernando Haddad (PT) substituiu Lula na chapa petista, e em 2022, quando Lula foi o candidato ao Palácio do Planalto.

No estados do Nordeste, o PT conseguiu manter uma ampla vantagem nas últimas eleições e deve seguir assim, segundo a pesquisa de intenção de voto para 2026. Apesar disso, aponta Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quaest, nos estados da Bahia e do Ceará existe uma tendência de queda. 

"No Ceará, a tendência de piora da situação do PT é mais clara", afirma Felipe Nunes. Enquanto Haddad ficou  42 pontos acima de Bolsonaro em 2018, em 2022, Lula teve vantagem de 40pp. "Agora, Lula tem 34 pp de frente, dianteira menor do que em anos anteriores", acrescenta.

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL no Ceará em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

Na Bahia, essa queda é menor. Em 2018, Haddad teve uma vantagem de 46 pontos percentuais, enquanto Lula estava 44pp. acima de Jair Bolsonaro. Para 2026, a intenção de voto de Lula é 71% contra 29% de Flávio Bolsonaro — diferença de 42. 

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL na Bahia em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

Entre os nordestinos, Pernambuco é o único que vai no sentido contrário, com a vantagem do Lula crescendo nas intenções de voto para 2026. Enquanto em 2018 e 2022, o candidato do PT ficou 34 pontos acima de Jair Bolsonaro, agora Lula abriu 42 pontos de vantagem em relação a Flávio. 

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL em Pernambuco em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro herda a queda das intenções de voto em Minas Gerais. Em 2022, Jair Bolsonaro teve um desempenho inferior ao da eleição de 2018 — a vantagem caiu de 16pp para 0pp, ou seja, um empate. Para 2026, Lula lidera com 4 pontos de vantagem. 

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL em Pernambuco em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro consegue recuperar um pouco da perda que o pai teve em 2022. Na última eleição, Jair teve uma vantagem de 10 pontos, enquanto, em 2018, essa vantagem era de 36pp. Agora, Flávio tem 14 pontos de vantagem em relação a Lula. 

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL em São Paulo em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro consegue manter um percentual de intenção de votos em 2026 semelhante aos votos do pai em 2022 — com os saldos positivos de 14 e 16, respectivamente. Contudo, a vantagem é bem menos do que de 2018, quando Jair Bolsonaro abriu 36pp. em relação a Haddad.

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL no Rio de Janeiro em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

No Sul, a vantagem é de Flávio Bolsonaro. O senador conseguiu recuperar a vantagem obtida pelo pai nas eleições de 2022, chegando ou até ultrapassando a diferença das eleições de 2018. 

No Rio Grande do Sul, a intenção de voto de Flávio é 30 pontos acima de Lula. Jair Bolsonaro teve 26pp. de vantagem em 2018 e 24 nas eleições de 2022, sendo agora superado pelo filho. 

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL no Rio Grande do Sul em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

Também existe uma recuperação no Paraná. Em 2018, Jair Bolsonaro teve uma vantagem de 36 pontos, número que diminuiu em 2022, quando ele venceu de Lula no estado com apenas 12pp de diferença. Para 2026, Flávio Bolsonaro tem 24pp. de vantagem nas intenções de voto. 

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL no Paraná em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

Em Goiás, a vantagem segue sendo da candidatura do PL (que, em 2018, era do PSL). Contudo, existe uma tendência de queda do desempenho. Em 2018, Jair teve uma vantagem de 32 pontos, mas, na eleição seguinte, a vantagem diminuiu para 18pp. Agora, Flávio está 16 pontos acima de Lula na intenção de votos. 

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL no Goiás em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

Por último, o estado do Pará, único representante do Norte, é o que tem uma maior estabilidade na série histórica, com uma leve vantagem para a candidatura do PT. Em 2018 e 2022, a vantagem petista foi de 10pp., enquanto agora Lula está 8 pontos acima de Flávio Bolsonaro.

Gráfico compara desempenho de PT e PSL/PL no Pará em 2018, 2022 e 2026.
Foto: Reprodução/Quaest.

Felipe Nunes faz uma análise das diferenças trazidas pela pesquisa e o que isso significa para a disputa de 2026 pela presidência da República. 

"Esta comparação sugere que 2026 tende a repetir a competição de 2022, com leve vantagem para a oposição neste momento. Flávio aparece melhor que Jair em São Paulo, Ceará e nos estados do Sul; Lula compensa em Minas Gerais e Pernambuco", afirma. "Nos outros estados, o quadro é praticamente o mesmo de quatro anos atrás", diz Nunes.

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