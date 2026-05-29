João Fonseca faz história e vence Djokovic em Roland Garros

Depois de começar perdendo por 2 sets a 0, o jovem brasileiro João Fonseca, de 19 anos e número 30 do mundo, protagonizou uma virada épica nesta sexta-feira (29) para derrotar o lendário sérvio Novak Djokovic (N.4) e avançar às oitavas de final do torneio de Roland Garros.

João fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5, em uma batalha de quase cinco horas na quadra Philippe Chatrier.

Com essa eliminação precoce, a perspectiva de ver Djokovic de alcançar o recorde de 25 títulos de Grand Slam, aos 39 anos, ficou ainda mais distante.

A queda do sérvio, que deixa o chaveamento sem nenhum ex-campeão de Roland Garros, abre ainda mais o caminho para os demais jogadores, depois da desistência do bicampeão Carlos Alcaraz e da eliminação na segunda rodada do grande favorito ao título, o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.

Frequentemente apontado como um dos jogadores capazes de desafiar Sinner e Alcaraz no topo do tênis mundial, João Fonseca conseguiu a maior vitória de sua carreira ao derrotar, pela primeira vez, um adversário do Top 5 da ATP.

Nas oitavas de final, o jovem brasileiro vai enfrentar o norueguês Casper Ruud (N.16) ou o americano Tommy Paul (N.21).

'Nole' assumiu rapidamente o controle da partida, conquistando os dois primeiros sets com eficiência cirúrgica.

Menos incisivo no início do terceiro set, João reagiu quebrando logo de cara o saque do sérvio, que apesar de ter tido um break point quando perdia por 3-5, viu o brasileiro fechar a parcial com um ace.

Quebrado no início mais uma vez, Djokovic conseguiu empatar o placar em 2-2 em um quarto set muito equilibrado. No entanto, João disparou dois forehands para abrir 6-5 e, posteriormente, empatar o duelo.

No set decisivo, o brasileiro jogou com coragem, primeiro para recuperar uma quebra e, depois, arriscando com seus voleios e golpes de fundo de quadra na paralela.

Com o placar em 5-5, ele cresceu no momento decisivo, executando três drop shots indefensáveis para, finalmente, assumir a liderança no set.

Apostando suas últimas fichas, Djokovic teve um último break point, mas João manteve o foco e selou a vitória acertando três aces consecutivos.