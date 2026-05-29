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Turfe: Fazenda cearense se destaca em vitórias no Jockey Club e na Argentina

Fazenda Haras Claro tem histórico vitorioso no esporte

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:34)
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Um dos destaques da equinocultura cearense, em especial na criação Quarto de Milha, a Fazenda Haras Claro teve um fim de semana de importantes vitórias no turfe local e internacional. No Jockey Club Cearense, no último fim de semana, houve a disputa do I Grande Prêmio Garanhões Cearenses, com provas em 320 metros. Entre oito disputantes, vitória da dupla de Triger Reason, ganhando classificatória e final. 

Também no último fim de semana, em um dos Hipódromos da Argentina, foi a vez do jovem corredor Sorriso Lake mostrar sua criação e performance aos turfistas argentinos, chegando com folga e vencendo. A Fazenda Haras Claro coleciona títulos no Jockey Club de Sorocaba-SP, como tricampeã do GP Potro do Futuro e uma vitória inédita no Jockey Club Brasileiro - RJ, onde correm Puro Sangue Inglês - PSI, com Fortune Nobre .

Em julho próximo estará também na na 17ª Edição do GP/Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, nas raias do Jockey Club Cearense.

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