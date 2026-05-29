Brasil x EUA na Arena Castelão terá recorde de público do futebol feminino no Nordeste

O jogo da Seleção Brasileira na Arena Castelão será histórico para o futebol feminino. Com 33 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o amistoso contra os EUA vai superar o recorde de público da história da categoria no Nordeste, no dia 9 de junho, terça-feira, às 21h30, em Fortaleza.

A maior marca já registrada era de Recife, quando o Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0, em 2024. Na ocasião, a Arena Pernambuco registrou 33.272 espectadores.

Assim, a data já seria histórica pelo retorno da "Rainha" Marta à equipe nacional, além de ser um confronto preparatório para a Copa do Mundo de 2027, mas se torna ainda mais pela chance de recorde. Vale ressaltar que também é um teste para a capital cearense, uma cidade-sede do Mundial.

Seleção Brasileira no PV

O maior público de futebol feminino no Ceará também é da Seleção Brasileira. Em 2016, em preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no estádio Presidente Vargas (PV), o time verde-amarelo jogou contra a Austrália com uma carga de 8.197 pessoas. Naquela ocasião, o ingresso custava R$ 5 e um 1kg de alimento não perecível.

Na partida, o time comandado por Vadão venceu as 'Matildas' por 3 a 1, em confronto que anteciparia o 'mata-mata' dos Jogos Olímpicos daquele mesmo ano, no Rio de Janeiro, que terminou com vitória brasileira nos pênaltis.

Venda de ingressos

A venda de ingressos para o jogo entre Brasil x EUA está disponível na plataforma da Bilheteria Viritual. Inicialmente, apenas os anéis inferiores da Arena Castelão estavam disponíveis, mas com a grande procura, os demais setores do estádio também foram abertos para a comercialização.