Série C do Cearense 2026: FCF divulga clubes participantes e fórmula de disputa

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu a fórmula de disputa da Série C do estadual de 2026. A entidade e os sete clubes participantes se reuniram nesta quinta-feira (28). Será a 23ª edição da disputa, que tem início previsto para o dia 26 de julho.

Pacatuba, Esporte Limoeiro, Vila Real, Tianguá, Calouros do Ar, FC Acopiara e Palmácia vão disputar a competição. O Aliança Atlética Futebol Clube, que estava inscrito, oficializou a desistência.

FÓRMULA DE DISPUTA:

Os sete clubes formarão um grupo unico na primeira fase. As equipes se enfrentarão em jogo único. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais, que serão disputadas em partidas e ida e volta.

O cruzamento entre as chaves será o seguinte:

Grupo B: 1º colocado x 4º colocado; Grupo C: 2º colocado x 3º colocado. Os vencedores dos confrontos conquistam o acesso à segunda divisão de 20277 e farão a grande final na disputa pelo título.