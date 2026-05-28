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Série C do Cearense 2026: FCF divulga clubes participantes e fórmula de disputa

Ao todo, sete equipes vão entrar na disputa pelo título e pelo acesso

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:26)
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Legenda: Sete equipes vão participar da disputa.
Foto: Lucas Emanuel / FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu a fórmula de disputa da Série C do estadual de 2026. A entidade e os sete clubes participantes se reuniram nesta quinta-feira (28). Será a 23ª edição da disputa, que tem início previsto para o dia 26 de julho. 

Pacatuba, Esporte Limoeiro, Vila Real, Tianguá, Calouros do Ar, FC Acopiara e Palmácia vão disputar a competição. O Aliança Atlética Futebol Clube, que estava inscrito, oficializou a desistência. 

FÓRMULA DE DISPUTA:

Os sete clubes formarão um grupo unico na primeira fase. As equipes se enfrentarão em jogo único. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais, que serão disputadas em partidas e ida e volta. 

O cruzamento entre as chaves será o seguinte: 
Grupo B: 1º colocado x 4º colocado; Grupo C: 2º colocado x 3º colocado. Os vencedores dos confrontos conquistam o acesso à segunda divisão de 20277 e farão a grande final na disputa pelo título. 

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