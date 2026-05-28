Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Filipe Luís acerta com Monaco e será técnico do time francês até 2028, segundo jornalista

O ex-jogador começou a carreira como treinador nas categorias de base do Flamengo antes de assumir a equipe principal

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 11:57)
Jogada
Legenda: Filipe Luís ainda em sua passagem pelo Flamengo
Foto: Luis Acosta/AFP

O ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís, vai assumir o primeiro desafio no futebol europeu. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o comandante acertou com o Monaco para disputar a Ligue 1.

Após a saída do cluble brasileiro, o nome do técnico chegou a ser sondado nos bastidores de Chelsea e Bayer Leverkusen, mas as conversas não avançaram. Segundo o italiano, o contrato de Filipe Luís com time francês será válido até junho de 2028. Neste momento, apenas o anúncio oficial separa o treinador de iniciar a nova trajetória.

O Monaco terminou a última edição do Campeonato Francês na sétima colocação e garantiu vaga na Conference League. Com a campanha, o clube do principado optou por não dar continuidade ao trabalho do técnico belga Sébastien Pocognoli.

Carreira de treinador

Filipe Luís iniciou a carreira como treinador nas categorias de base do Flamengo, trabalhando nas equipes sub-17 e sub-20. Foi justamente no sub-20 que conquistou o primeiro título da carreira, com o Mundial da categoria.

Os resultados fizeram o jovem treinador chegar ao time principal. No comando da equipe profissional, conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e Campeonato Carioca.

Assuntos Relacionados
Filipe Luís

Jogada

Filipe Luís acerta com Monaco e será técnico do time francês até 2028, segundo jornalista

O ex-jogador começou a carreira como treinador nas categorias de base do Flamengo antes de assumir a equipe principal

Liuê Góis Há 1 hora

Jogada

Afastado por Mozart, Vina sofre lesão e ficará até cinco semanas fora

Meio-campista não deve mais atuar pelo Ceará no restante da temporada

Redação Há 1 hora
Padre

Jogada

'Até Jesus era Leão. Leão de Judá. Toma, Ceará!', brinca padre cearense em missa

Viralizou vídeo de padre torcedor do Fortaleza fazendo piada com torcedores do Ceará, em missa na capital cearense

Redação Há 2 horas
Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges

Jogada

Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta

Jogador também atua como ponta-direita

Daniel Farias Há 2 horas
Thiago Carpini em ação pelo Fortaleza

Jogada

Carpini revela mágoa por críticas no início no Fortaleza e fala em favoritismo: 'todo do Vitória'

O técnico concedeu coletiva após a vitória contra o Sport

Alexandre Mota Há 2 horas
Neymar

Jogada

CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador agora é dúvida para a Copa do Mundo

Atacante não participará dos amistosos contra Panamá e Egito

Liuê Góis Há 2 horas