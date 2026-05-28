Filipe Luís acerta com Monaco e será técnico do time francês até 2028, segundo jornalista
O ex-jogador começou a carreira como treinador nas categorias de base do Flamengo antes de assumir a equipe principal
O ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís, vai assumir o primeiro desafio no futebol europeu. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o comandante acertou com o Monaco para disputar a Ligue 1.
Após a saída do cluble brasileiro, o nome do técnico chegou a ser sondado nos bastidores de Chelsea e Bayer Leverkusen, mas as conversas não avançaram. Segundo o italiano, o contrato de Filipe Luís com time francês será válido até junho de 2028. Neste momento, apenas o anúncio oficial separa o treinador de iniciar a nova trajetória.
O Monaco terminou a última edição do Campeonato Francês na sétima colocação e garantiu vaga na Conference League. Com a campanha, o clube do principado optou por não dar continuidade ao trabalho do técnico belga Sébastien Pocognoli.
Carreira de treinador
Filipe Luís iniciou a carreira como treinador nas categorias de base do Flamengo, trabalhando nas equipes sub-17 e sub-20. Foi justamente no sub-20 que conquistou o primeiro título da carreira, com o Mundial da categoria.
Os resultados fizeram o jovem treinador chegar ao time principal. No comando da equipe profissional, conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e Campeonato Carioca.