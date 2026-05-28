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Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta

Jogador também atua como ponta-direita

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:26)
Jogada
Legenda: Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges
Foto: Matheus Vieira/Paysandu

O Ceará iniciou conversas pela contratação do lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pelo Jogada. O desejo do Vozão é contratar o jogador na janela do meio do ano, que será aberta apenas no dia 20 de julho, após a Copa do Mundo.

Mais informações em breve.

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