Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta

O Ceará iniciou conversas pela contratação do lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pelo Jogada. O desejo do Vozão é contratar o jogador na janela do meio do ano, que será aberta apenas no dia 20 de julho, após a Copa do Mundo.

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