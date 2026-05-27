Série B: CBF detalha jogos de Ceará e Fortaleza durante Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (26), o detalhamento de mais sete rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O desmembramento envolve os jogos da 12ª até a 18ª rodada da competição.

Com isso, Ceará e Fortaleza passaram a conhecer oficialmente as datas, horários e locais dos próximos compromissos na disputa nacional. O período coincide com a realização da Copa do Mundo.

A definição da tabela levou em consideração os horários das partidas da Seleção Brasileira no Mundial. Dessa forma, os jogos da dupla cearense não irão coincidir com os compromissos do Brasil, evitando disputa direta de audiência durante o Mundial.

Confira o detalhamento:

12ª rodada

Náutico x Fortaleza — 09/06 (ter), 19h — Aflitos, Recife-PE

Ceará x Avaí — 10/06 (qua), 20h — Presidente Vargas, Fortaleza-CE

13ª rodada

Criciúma x Ceará — 15/06 (seg), 21h — Heriberto Hülse, Criciúma-SC

Fortaleza x América-MG — 16/06 (ter), 20h — Arena Castelão, Fortaleza-CE

14ª rodada

Ceará x Botafogo-SP — 20/06 (sáb), 19h — Arena Castelão, Fortaleza-CE

CRB x Fortaleza — 21/06 (dom), 16h — Rei Pelé, Maceió-AL

15ª rodada

Juventude x Ceará — 28/06 (dom), 11h — Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS

Fortaleza x Sport — 28/06 (dom), 18h30 — Arena Castelão, Fortaleza-CE

16ª rodada

Fortaleza x Ponte Preta — 02/07 (qui), 21h — Arena Castelão, Fortaleza-CE

Goiás x Ceará — 04/07 (sáb), 20h — Hailé Pinheiro, Goiânia-GO

17ª rodada

Atlético-GO x Fortaleza — 12/07 (dom), 18h — Antônio Accioly, Goiânia-GO

Ceará x Athletic — 13/07 (seg), 20h30 — Arena Castelão, Fortaleza-CE

18ª rodada