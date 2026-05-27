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Série B: CBF detalha jogos de Ceará e Fortaleza durante Copa do Mundo

Dupla cearense conhece dias e horários dos compromissos entre a 12ª e a 18ª rodada da competição nacional

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 12:18)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza não jogarão nos dias de partidas da Seleção Brasileira
Foto: Jo Marconne / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (26), o detalhamento de mais sete rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O desmembramento envolve os jogos da 12ª até a 18ª rodada da competição.

Com isso, Ceará e Fortaleza passaram a conhecer oficialmente as datas, horários e locais dos próximos compromissos na disputa nacional. O período coincide com a realização da Copa do Mundo.

A definição da tabela levou em consideração os horários das partidas da Seleção Brasileira no Mundial. Dessa forma, os jogos da dupla cearense não irão coincidir com os compromissos do Brasil, evitando disputa direta de audiência durante o Mundial.

Confira o detalhamento:

12ª rodada

  • Náutico x Fortaleza — 09/06 (ter), 19h — Aflitos, Recife-PE
  • Ceará x Avaí — 10/06 (qua), 20h — Presidente Vargas, Fortaleza-CE

13ª rodada

  • Criciúma x Ceará — 15/06 (seg), 21h — Heriberto Hülse, Criciúma-SC
  • Fortaleza x América-MG — 16/06 (ter), 20h — Arena Castelão, Fortaleza-CE

14ª rodada

  • Ceará x Botafogo-SP — 20/06 (sáb), 19h — Arena Castelão, Fortaleza-CE
  • CRB x Fortaleza — 21/06 (dom), 16h — Rei Pelé, Maceió-AL

15ª rodada

  • Juventude x Ceará — 28/06 (dom), 11h — Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS
  • Fortaleza x Sport — 28/06 (dom), 18h30 — Arena Castelão, Fortaleza-CE

16ª rodada

  • Fortaleza x Ponte Preta — 02/07 (qui), 21h — Arena Castelão, Fortaleza-CE
  • Goiás x Ceará — 04/07 (sáb), 20h — Hailé Pinheiro, Goiânia-GO

17ª rodada

  • Atlético-GO x Fortaleza — 12/07 (dom), 18h — Antônio Accioly, Goiânia-GO
  • Ceará x Athletic — 13/07 (seg), 20h30 — Arena Castelão, Fortaleza-CE

18ª rodada

  • América-MG x Ceará — 17/07 (sex), 19h — Independência, Belo Horizonte-MG
  • Fortaleza x Novorizontino — 17/07 (sex), 21h — Arena Castelão, Fortaleza-CE
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