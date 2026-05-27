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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 27 de maio de 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:48)
Jogada
Legenda: Vasco tenta classificação jogando em São Januário
Foto: Matheus Lima/Vasco

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (27)

CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO

  • 14h | Barcelona (F) x Real Sociedad (F) | DAZN

COPA DO BRASIL FEMININA (TERCEIRA FASE)

  • 15h30 | Botafogo (F) x Juventude (F) | Sportv
  • 18h | Internacional (F) x Grêmio (F) | Sportv

CONFERENCE LEAGUE (FINAL)

  • 16h | Crystal Palace x Rayo Vallecano | CazéTV

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Independiente del Valle x Rosario Central | ESPN 4 e Disney+
  • 19h | Libertad x Universidad Central | ESPN 3 e Disney+
  • 21h30 | Corinthians x Platense | Globo, ge tv e Paramount+
  • 21h30 | Fluminense x Deportivo La Guaira | Globo, ge tv, ESPN e Disney+
  • 21h30 | Bolívar x Independiente Rivadavia | Paramount+
  • 21h30 | Peñarol x Independiente Santa Fe | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Atlético-MG x Academia Puerto Cabello | ESPN e Disney+
  • 19h | Caracas x Botafogo | Paramount+
  • 19h | Vasco x Barracas Central | Paramount+
  • 19h | Racing x Independiente Petrolero | Disney+
  • 19h | Cienciano x Juventud-URU | Paramount+
  • 19h | Olimpia x Audax Italiano | Paramount+
  • 21h30 | RB Bragantino x Carabobo | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | River Plate x Blooming | ESPN 3 e Disney+
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