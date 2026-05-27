Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (27)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (27)

CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO

14h | Barcelona (F) x Real Sociedad (F) | DAZN

COPA DO BRASIL FEMININA (TERCEIRA FASE)

15h30 | Botafogo (F) x Juventude (F) | Sportv

18h | Internacional (F) x Grêmio (F) | Sportv

CONFERENCE LEAGUE (FINAL)

16h | Crystal Palace x Rayo Vallecano | CazéTV

COPA LIBERTADORES

19h | Independiente del Valle x Rosario Central | ESPN 4 e Disney+

19h | Libertad x Universidad Central | ESPN 3 e Disney+

21h30 | Corinthians x Platense | Globo, ge tv e Paramount+

21h30 | Fluminense x Deportivo La Guaira | Globo, ge tv, ESPN e Disney+

21h30 | Bolívar x Independiente Rivadavia | Paramount+

21h30 | Peñarol x Independiente Santa Fe | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA