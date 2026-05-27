Corinthians x Platense na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quarta-feira, 27 de maio
Corinthians e Platense se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (27), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo E. O jogo será às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Corinthians x Platense terá transmissão da Globo, ge tv e Paramount+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians
Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz
Platense
Matías Borgogno; Lagos, Vázquez, Mendia e Tomás Silva; Gomez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Zapiola; Mainero e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino
FICHA TÉCNICA
