Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Corinthians x Platense na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 27 de maio

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Corinthians já garantiu o primeiro lugar do seu grupo
Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Corinthians e Platense se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (27), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo E. O jogo será às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Corinthians x Platense terá transmissão da Globo, ge tv e Paramount+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians 

Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz

Platense

Matías Borgogno; Lagos, Vázquez, Mendia e Tomás Silva; Gomez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Zapiola; Mainero e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Platense

Data e hora: 27 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Assuntos Relacionados
Corinthians

Jogada

Corinthians x Platense na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 27 de maio

Liuê Góis Há 1 hora
Seleção

Jogada

Brasil inicia preparação para a Copa do Mundo nesta quarta-feira (27); confira detalhes

Seleção realiza primeiros treinamentos e último jogo em território brasileiro antes do Mundial

Liuê Góis Há 1 hora
Fortaleza e Sport

Jogada

Sport x Fortaleza na Copa do Nordeste: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 27 de maio

Liuê Góis Há 1 hora
Fluminense

Jogada

Fluminense x La Guaira na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 27 de maio

Liuê Góis Há 1 hora
torcedores

Jogada

Protesto da torcida do Ceará termina em confusão após ação da polícia; veja vídeo

Grupo de torcedores estava em frente a sede do clube para

Redação 26 de Maio de 2026
torcedores

Jogada

Torcedores do Ceará protestam por má fase e pedem saída do presidente

Centenas de Alvinegros estão na sede do clube

Crisneive Silveira 26 de Maio de 2026