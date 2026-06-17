Mãe de Vozinha consegue visto e assistirá seu filho na Copa do Mundo

Ana Cândida Évora, mãe do goleiro 'Vozinha', receberá o visto para poder viajar aos Estados Unidos e assistir ao seu filho jogar na Copa do Mundo. A decisão para a emissão do visto passa diretamente pelo secretário de estado norte-americano, Marco Rubio.

Josimar José Évora Dias, o 'Vozinha', tornou-se mundialmente conhecido após sua atuação decisiva na partida contra a Espanha, onde defendou o gol de Cabo Verde sem ser vazado uma vez sequer. O empate diante uma das melhores seleções do mundo teve gosto de vitória, mas com uma ponta de amargor: sua mãe não teve o visto liberado, e por isso não pôde assistir presencialmente a estreia de seu filho.

O desabafo do atleta em entrevista pós-jogo gerou comoção nas redes sociais, chegando ao congressista estadunidense e líder dos democratas, Hakeem Jeffries, que fez um apelo ao secretário de estado Marco Rubio.

Em nota, o político informa que pediu ao Departamento de Estado que fizesse "tudo que estivesse ao seu alcance" para garantir que a mãe do atleta pudesse estar presente no próximo jogo da seleção cabo-verdiana, e anunciou que todas as taxas administrativas foram suspensas e todos os preparativos para a viagem seriam feitos para que mãe e filho possam se reunir em Miami.

Confira a tradução da nota completa:

"Na força de uma performance épica nessa segunda-feira pelo goleiro, Josimar "Vozinha" Dias, a seleção de Cabo Verde de futebol chocou e inspirou o mundo ao segurar um empate com a Espanha em sua estreia na Copa do Mundo. Cabo-verdianos nos Estados Unidos e por toda sua diáspora estão celebrando a garra e resiliência dos Tubarões Azuis, além de fãs de futebol de várias nações ao redor do mundo. Essa alegria foi um pouco abalada quando Vozinha, em lágrimas, revelou que sua própria mãe não pôde assistir presencialmente a performance icônica de seu filho por causa de complicações com o seu visto. Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história.

Com base nisto, conversei com o Secretário de Estado Marco Rubio e pedi ao Departamento de Estado que fizessem tudo ao seu alcance para garantir que sua mãe pudesse estar na próxima partida de Cabo Verde. É um privilégio anunciar que a mãe de Vozinha terá seu visto concedido a tempo para estar no próximo jogo contra o Uruguai, neste domingo. Todas as taxas foram suspensas, de acordo com as regras oficiais. Os preparativos para a viagem estão sendo feitos para que mãe e filho possam se reunir em Miami.

Eu agradeço o secretário Rubio, agentes do Departamento de Estado dos EUA, o governo de Cabo Verde e a Fifa pelo trabalho conjunto que tornou isso possível.

Nos Ki Dan".